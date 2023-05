CSU-Landtagskandidat Thomas Holz rechnet fest mit S-Bahn-Verlängerung

Die S-Bahn wird von Wolfratshausen in die Stadt Geretsried rollen. Landtagtagskandidat Thomas Holz zeigte sich am CSU-Stammtisch in dieser Hinsicht zuversichtlich. © sh/archiv

Sollte er am 8. Oktober in den Landtag gewählt werden, will sich Thomas Holz für den raschen Bau der S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried stark machen.

Geretsried – Das versprach der 47-jährige CSU-Direktkandidat für den Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen am CSU-Stammtisch am Sonntag im Gasthof Geiger.

Mit Ausnahme von Heinz Wensauer aus Wolfratshausen freute das die zwölf Besucher zu hören. Wensauer argumentierte mit der Zerstörung landwirtschaftlicher, für die Lebensmittelproduktion benötigter Flächen gegen die geplante Trasse. Er würde lieber den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen, nachdem, wie von Holz zuvor erwähnt, die Express-Busse allmählich sehr gut angenommen werden. Der Vize-Landrat und CSU-Kreisvorsitzende betonte, die größte Stadt im Landkreis brauche einen S-Bahn-Anschluss. Die Verlegung des Autoverkehrs auf die Schiene diene dem Klimaschutz.

Planfeststellungsbeschluss wird für Ende 2023, Anfang 2024 erwartet

Holz zitierte aus einem Schreiben von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), wonach auch für den Freistaat „uneingeschränktes Interesse“ an der S7-Verlängerung bestehe. „Meine Informationen aus dem Ministerium sind: Es schaut ganz gut aus, lässt man den Zeitfaktor außer Acht“, berichtete Holz. Der Planfeststellungsbeschluss werde erst für Ende 2023, spätestens Anfang 2024 erwartet. „Darauf werden wir den Minister festnageln.“ Danach seien Klagen möglich und wahrscheinlich. Und erst dann könne der erste Bagger anrollen. Auf eine Jahreszahl legte sich der Landtagskandidat nicht fest.

Verlegung der B11 muss gleichzeitig erfolgen

Gleichzeitig müsse die Verlegung der Bundesstraße 11 an den Schwaigwaller Hang und die Verbreiterung der B11 auf vier Spuren erfolgen. Vor vier Jahren sind einer Verkehrszählung zufolge täglich 37.000 Fahrzeuge zwischen Wolfratshausen und Geretsried unterwegs gewesen. Für das Jahr 2035 werden 50.000 prognostiziert. „Der Ausbau muss ab der A95 stattfinden.“

„Ziel sollte es sein, damit in den Bundesverkehrswegeplan zu kommen“, erklärte Holz. Denn selbst wenn der Landkreis weiterhin verstärkt auf den ÖPNV setze, werde die Entlastung für die Straßen nicht ausreichen. Auf Dauer eng wird es nicht nur auf den Straßen, sondern auch an den Schulen. Geretsried rechnet bekanntlich damit, in den kommenden Jahren von jetzt rund 26.000 auf mindestens 30.000 Einwohner anzuwachsen. Allein in das gerade entstehende neue Wohnbaugebiet an der Banater Straße werden rund 1700 Menschen ziehen, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche.

Hohe Investitionen in Schulen

Holz, Mitglied des Kreis-Schulausschusses, sagte, dass der Landkreis in Gymnasium und Realschule allein heuer fünf bis sechs Millionen Euro investiere. Bis 2026 falle noch einmal jährlich dieselbe Summe an. Korrekturen nach oben seien angesichts der Lage im Bausektor jederzeit möglich.

Der Geretsrieder CSU-Stadtrat Ewald Kailberth erinnerte bei der Gelegenheit daran, dass auch die Kosten für die von der Stadt geplante Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mittlerweile auf 10,3 Millionen Euro geklettert seien. Für das Gymnasium, so nannte Holz weitere Zahlen, werde ein Anstieg der Schüler von derzeit 1090 auf rund 1500 bis zum Jahr 2040 erwartet, an der Realschule von 666 auf 876 – „da ist Musik drin“.

Wolfratshauser Kreisklinik muss erhalten bleiben

Über die Verteilung der Schüler im Landkreis, über An- oder sogar Neubauten werde im Kreis „sehr intensiv diskutiert“. Mit dem Wachstum des Mittelzentrums, darin waren sich die Stammtischteilnehmer einig, müssen auch der Erhalt der Wolfratshauser Kreisklinik sowie mehr Pflegeeinrichtungen einhergehen.

Geretsrieds Seniorenreferentin Dr. Sabine Gus-Mayer mahnte, dass die geburtenstarken Jahrgänge bald ins Pflegealter kommen würden. In den Heimen seien zwar teils Zimmer frei, sie könnten aber nicht belegt werden, weil es an Personal fehle. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl für die Heime als auch für die ambulanten Diensten zu finden, müssten diese zum einen besser bezahlt werden, zum anderen – und hier seien die Städte und Kommunen gefragt – müssten günstige Wohnungen für sie geschaffen werden.

Ewald Kailberth will bei künftigen Bebauungsplänen explizit Alten-WGs festsetzen. „Das ist die Zukunft“, glaubt er.

tal

