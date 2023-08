Dachstuhl brennt nach Blitzeinschlag: 30 Anwohner müssen frühmorgens ihre Wohnung verlassen

Von: Peter Borchers, Dominik Stallein

Einsatz auf dem Dach: Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen einen Dachstuhlbrand in Geretsried löschen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Blitz schlug um fünf Uhr ein, der Dachstuhl stand schnell in Flammen. Die Wohnhäuser wurden evakuiert - die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen das Feuer.

Geretsried – Der Samstagmorgen startete für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Einsatz – und für 30 Bewohner des Blumenviertels mit einer dramatischen Evakuierung: Als gegen 5 Uhr ein Blitz in das Dach eines Reihenhauses am Buchenweg einschlug, entwickelte sich schnell ein Brand. Der Dachstuhl stand in Flammen. Als die zuerst alarmierte Freiwillige Feuerwehr Geretsried am Brandort ankam, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl – die Wehren aus Wolfratshausen und Gelting wurden zur Unterstützung nachalarmiert.

Dachstuhl brennt nach Blitzeinschlag: 30 Anwohner müssen ihre Wohnung verlassen

Zuvor wurden die Bewohner in Sicherheit gebracht – „die Anwohner aus dem betroffenen Dreispänner mussten aus den Wohnungen evakuiert werden“, berichtet der Geretsrieder Kommandant Erik Machowski. Die Polizei Geretsried schreibt von etwa 30 Personen, die am frühen Samstagmorgen durch das Feuer aus dem Schlaf gerissen wurden und schleunigst ihre Häuser verlassen mussten.

Wohnhaus in Flammen: Feuerwehr bekämpft den Brand stundenlang

„Der Dachstuhl musste auf einer Länge von geschätzten zehn Metern durch die Feuerwehrkräfte jeweils ca. ein bis eineinhalb Meter auf beiden Seiten abgedeckt werden um die Brandherde bekämpfen zu können“, schreibt die Polizei. Dabei bekämpften die Ehrenamtlichen die Flammen sowohl von der Drehleiter aus als auch im Innenangriff.

Evakuiert: 30 Anwohner mussten ihre Wohnungen wegen des Brandes verlassen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für die Feuerwehr war es ein zeitintensiver Einsatz: Erst gegen 11 Uhr konnten die Freiwilligen wieder abrücken. „Wir müssen ja nicht nur das Feuer ablöschen, sondern beispielsweise auch das Gebäude auf weitere Glutnester überprüfen“, so Machowski.

Außerdem wollte die Wehr für die Anwohner vorsorgen: Weil die vielen starken Regenfälle am Samstagabend sich bereits zum Zeitpunkt des Einsatzes ankündigten, errichteten die Freiwilligen ein Notdach – also eine große Plane, die die darunterliegenden Wohnungen vor dem Regenwasser schützen sollte.

Hoher Sachschaden nach Feuer am einem Wohnhaus in Geretsried

Der Sachschaden, der durch den Dachstuhlbrand entstanden ist wird von der Polizei auf etwa 80 000 Euro geschätzt. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, so Polizeioberkommissar Moritz Klos. Beim Einsatz waren laut Klos etwa 50 Männer und Frauen der drei beteiligten Feuerwehren, eine Besatzung des Rettungsdienst und drei Streifen der Polizeiinspektion Geretsried im Einsatz.

Alle Anwohner konnten laut Erich Machowski den Samstagabend wieder in ihren Wohnungen verbringen.