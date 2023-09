Damit die Kinder zufrieden und die Eltern unbesorgt sind: Ferienpass-Betreuerinnen sorgen für tolle Erlebnisse

Von: Elena Royer

„Kinder sind sehr zuverlässig, wenn man ihnen was zutraut“, wissen Selina Amodio (li.) und Claudia Kanzler. Die beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich als Ferienpass-Betreuerinnen beim Kreisjugendring. © Sabine Hermsdorf-hiss

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Die Ferienpass-Betreuerinnen Selina Amodio und Claudia Kanzler.

Geretsried/Bad Tölz-Wolfratshausen – Pferde striegeln, Katzen streicheln – das bringt Kinderaugen zum Leuchten. Am Dienstag machten sich etwa 15 Kinder aus dem Landkreis auf zum Gut Aiderbichl nach Iffeldorf und versuchten sich dort als Junior-Tierpfleger. Mit dabei war auch die Betreuerin Selina Amodio aus Geretsried. Sie und ihre Kollegin Claudia Kanzler sind ehrenamtliche Betreuerinnen für Ferienpass-Unternehmungen beim Kreisjugendring (KJR) Bad Tölz-Wolfratshausen.

Beide Betreuerinnen waren als Kinder schon gerne bei Ausflügen dabei

„Tiere sind immer toll für die Kinder“, schwärmt Amodio. Die 25-Jährige ist seit sieben Jahren Betreuerin beim KJR. Kanzler weit länger. Im vergangenen Jahr konnte die 62-jährige Königsdorferin auf 20 Jahre als Ferienpass-Betreuerin zurückblicken. Beide sind als Kinder selbst immer gerne bei den Ausflügen in den Sommerferien dabei gewesen. „Da ist man einfach mit reingewachsen“, erzählt Kanzler. Amodio hat mit 17 Jahren als Jugendbetreuerin angefangen. „Gut, um schon mal reinzuschnuppern“, meint die Geretsriederin. Pro Einsatztag erhalten die Betreuer eine kleine Aufwandsentschädigung.

Flexibel, spontan, Neues mögen: Das braucht man als Betreuer

Was man für diese Aufgabe auf jeden Fall mitbringen muss? „Man sollte Kinder gerne mögen, flexibel und spontan einsatzbereit sein“, sind sich die beiden Frauen einig. „Und man sollte Neues mögen“, fügt Amodio hinzu. Um Betreuer zu werden, ist ein Kennenlern-Gespräch nötig, bei dem der KJR feststellt, ob der Bewerber bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern hat. Außerdem müsse jeder Betreuer ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, erklärt Amodio. Es müsse alle fünf Jahre erneuert werden. Hinzu kommt alle zwei Jahre bei den Vortreffen ein Auffrischungskurs in Erster Hilfe.

Die ehrenamtlichen Helfer haben bei Ausflügen ein Auge auf die Kinder

Bei Ausflügen mit dem Bus sind immer um die 50 Kinder dabei. „Während der Fahrt betreuen wir die Kinder und sind für sie da“, erklärt Kanzler. „Die Kinder sind immer sehr brav. Wenn ihnen im Bus langweilig ist, haben wir Spielkarten dabei.“ Am Zielort angekommen, dürfen die Kinder selbst in Grüppchen von mindestens drei herumlaufen“, sagt Kanzler. „Manche möchten auch, dass ein Betreuer mitkommt. Und wir achten darauf, dass sie genug essen und trinken – besonders wenn es heiß ist.“ Etwa zehn Kinder werden bei Ausflügen, zum Beispiel ins Legoland oder den Skyline-Park, von einem Betreuer betreut. Etwas Schlimmes sei zum Glück noch nie passiert, sind Amodio und Kanzler froh. „Höchstens mal ein Wespenstich oder ein offenes Knie. „Kinder sind sehr zuverlässig, wenn man ihnen was zutraut“, wissen die Betreuerinnen.

Besonders schön ist es für die beiden Frauen, wenn sie am Ende eines Tages in glückliche Kinderaugen sehen. „Es tut den Kindern gut, wenn sie auch mal alleine weg sind“, sagt Amodio. Viele Eltern müssten während der Ferien arbeiten und können deshalb nichts mit ihren Kindern unternehmen. „Für manche ist es auch eine Preisfrage. Sie können sich solche Fahrten für die ganze Familie nicht leisten“, sagt Kanzler. „Da ist es gut, wenn man seinem Kind einen schönen Tag ermöglichen kann.“

Die Kinder geben Dankbarkeit und Zufriedenheit an die Betreuerinnen zurück

Amodio und Kanzler arbeiten neben ihrem Ehrenamt hauptberuflich woanders. Amodio in einem Kindergarten in Geretsried und Kanzler in einem Schullandheim in Ambach. Trotzdem sind sie gerne als Betreuer für den KJR unterwegs. „Das Schönste für uns ist, wenn wir wissen, dass die Kinder einen schönen Tag und ein cooles Erlebnis hatten“, sagt Amodio. Kanzler freut es auch immer, wenn neue Freundschaften entstehen und die Kinder, oder deren Eltern, danach Nummern austauschen. „Von den Kindern kommt so viel zurück“, erzählen die beiden Frauen. „Vor allem Dankbarkeit und Zufriedenheit.“

Ehrenamtliche Betreuer werden beim KJR übrigens immer gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an info@kjr-toel.de melden. Das Mindestalter für eine Mitarbeit ist 18 Jahre, außer bei Praktikanten.

