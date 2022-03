Das Batzenhäusl in Geretsried: Kultkneipe und Cocktailbar

Von: Doris Schmid

Berüchtigt waren im Batzenhäusl die Motto-Abende wie die Rockstar-Party. © privat

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: das Batzenhäusl in Gartenberg.

Geretsried – Es war die Anlaufstelle für alle Nachtschwärmer in Geretsried: das Batzenhäusl. Das Aus kam für die Kultkneipe 2008. Doch Jürgen Reindl, ehemaliger Inhaber des Lokals, und Marcus Herbrik, der Mann hinter dem Tresen, haben viele gute Erinnerungen an die glanzvollen Zeiten.

Geschichte beginnt Anfang der 1960er Jahre

Die Geschichte des Batzenhäusls beginnt bereits Anfang der 1960er-Jahre. „Gegründet haben es Reiner und Maria Resch“, erinnert sich Reindl. Das Ehepaar habe im Keller gewohnt, darüber befand sich das Lokal. „Damals war das der Treffpunkt der Schönen und Reichen in Geretsried“, sagt der gebürtige Allgäuer mit einem Augenzwinkern. Vor der Tür parkte „alles, was teuer war“. Bekannt sei das Restaurant für seine Steaks gewesen. „Das war richtig elitär, da wollte jeder rein.“ Aber laut Reindl durfte nicht jeder rein. „Das war die härteste Tür südlich von München.“ Ohne Empfehlung sei da gar nichts gegangen.

Aus Restaurant wird Nachtlokal

Nach dem Rückzug der Wirtsleute 1984 übernahmen Barbara Roscher und Werner Krall das Batzenhäusl. In der Szene waren die beiden keine Unbekannten: Etwa zehn Jahre führten sie die Disco Pulverfass an der Adalbert-Stifter-Straße. „Dort begann meine Gastro-Karriere“, blickt Reindl schmunzelnd zurück. Er fungierte als Geschäftsführer und Türsteher. Mit den neuen Pächtern zog auch Reindl um. Aus dem Restaurant wurde ein Nachtlokal mit kleiner Karte. Geöffnet war von 21 Uhr bis um 3 Uhr morgens. Das Publikum, meist im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, war bunt gemischt. Nur ein halbes Jahr später stieg Werner Krall aus, und Barbara Roscher führte das Lokal nun allein mit tatkräftiger Unterstützung von Reindl. 1994 zog sich die Gastronomin zurück, und Reindl kaufte das Batzenhäusl dem Eigentümerehepaar ab.

DJ Jürgen Plangger schmiss sich für die Mottopartys auch in Lederjacke und Perücke. Heute ist er Sänger der in Geretsried gegründeten Band „A Life Divided“. © privat

Damit ging für den Geretsrieder ein Traum in Erfüllung. „Schon mit 19 Jahren hab’ ich mir gedacht: das Batzenhäusl, das wär’s“, sagt er. Innerhalb von fünf Tagen wurde das Lokal nach Reindls Vorstellungen umgebaut – mit Unterstützung der hauseigenen Hobby-Fußballmannschaft. In der Truppe „Cosmos Batzenhäusl“ befanden sich einige fähige Handwerker. An einem Donnerstagabend fand die Neueröffnung der Kneipe statt. „Innerhalb von 15 Minuten waren wir voll, die Leute standen bis zur AOK“, erinnert sich der gelernte Kaufmann. An den Wochenenden sorgten die DJs für ein Kontrastprogramm: Freitags tönte aus den Lautsprechern die damals noch eher verpönte Schlagermusik, samstags wurde dafür gepflegte Rockmusik gespielt.

Ein starkes Team: Jürgen Reindl (re.) mit (v. li.) Marcus Herbrik, Rainer Schweiger, Rudi Heinzl, Jeanette und Kerstin Birnbaum sowie Claudia Kubalik. © privat

Für die Getränke sorgten René Freiseisen und Marcus Herbrik. „Wenn bei uns was los war, war die Hütte voll. Also eigentlich immer“, sagt Herbrik, der etwa acht Jahre hauptberuflich als Barkeeper hinter dem Tresen stand. Dort wurde es manchmal ganz schön eng. Wenn der Türsteher vorne keine Gäste mehr reinließ, kam das Stammpublikum hinten durch den Personaleingang in die Kneipe, verteilte sich in der Küche im Keller sowie im Reich der Barkeeper. Allabendlich mixten sie Cocktails, schenkten Rüscherl aus und servierten Spezialgetränke wie den Rumtopf: eine Holzschale mit weißem und braunem Rum, Grenadine, und tropischen Säften für bis zu vier Personen. Getrunken wurde nicht direkt aus der Schale, sondern mit einem Meterstrohhalm. „Es gab auch einen Gast, der zuerst eine Maracuja-Schorle im Masskrug gegen den Durst getrunken hat und dem ich dann einen Caipirinha – auch Masskrug – gemixt habe“, erzählt der 48-Jährige.

Einen Namen machte sich das Batzenhäusl mit seinen Mottopartys, die alle zwei bis drei Monate stattfanden. „Da haben wir die ganze Bude umgebaut und dekoriert. Bei der Halloweenparty war sogar das Laub vom Friedhof“, sagt Reindl und lacht. Das Personal schminkte sich und bereitete eine Show mit Sarg und Theaterblut vor. Legendär seien die Coyote-ugly-Partys gewesen, ein Import aus Amerika. „Dafür haben wir uns extra die Genehmigung aus den USA geholt“, betont der 66-Jährige. „Das war der Erfolg schlechthin.“ Auch die Oscar-Nächte mit VIP-Zelt, Scheinwerfern und rotem Teppich sind ihm in guter Erinnerung geblieben. „Da haben wir unsere Stammgäste mit einer Stretch-Limousine abholen lassen.“ Das Publikum kleidete sich dem Anlass entsprechend: Die Damen erschienen im schicken Kleid, die Herren im Anzug. Und wer bekam einen Oscar? „Unsere Stammgäste natürlich“, erzählt der ehemalige Wirt. „Wir waren München damals weit voraus.“ 2003 wurde das Batzenhäusl mit dem „Nightlife-Award“ eines Magazins ausgezeichnet. Reindl ist sich sicher, dass er ohne seine „Wahnsinns-Mannschaft“ diese Erfolge nicht hätte stemmen können. „Das war schon eine Super-Truppe. Es war immer unser Batzenhäusl, da bin ich sehr stolz darauf.“

Aus und vorbei: 2008 schloss die Geretsrieder Kultkneipe für immer ihre Türen. Das Gebäude wurde abgerissen, das Areal mit Wohnhäusern bebaut. © Archiv

Aus persönlichen Gründen stieg Reindl im Jahr 2005 aus dem Batzenhäusl aus. Seine Ex-Frau führte das Lokal noch ein paar Jahre. 2008 schloss die Kultkneipe in Gartenberg für immer ihre Pforten – sehr zum Leidwesen vieler, vieler Stammgäste, die immer noch gerne an die alten Zeiten zurückdenken. Ob er sich vorstellen kann, das „Batze“ für einen Abend wieder aufleben zu lassen? „Darüber habe ich tatsächlich schon ganz oft nachgedacht“, verrät der Geretsrieder. „Wenn ich irgendwo eine passende Location finde, kann ich mir das schon vorstellen.“

