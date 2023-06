Das Ende ist besiegelt: Versöhnungskirche wird entwidmet

Von: Doris Schmid

Hat ausgedient: die Versöhnungskirche am Chamalièresplatz in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die evangelische Versöhnungskirche wird entwidmet. Der Schwerpunkt wird künftig auf der Petruskirche liegen. Sie soll ein offenes Gemeindehaus bekommen.

Geretsried – Mit ihrem wabenförmigen Grundriss und den Holzschindeln ist die evangelische Versöhnungskirche ein besonderes Gebäude in Geretsried. Doch die Tage des Gotteshauses am Chamalièresplatz sind gezählt. Zeitnah, so Pfarrer Dr. Theo Heckel, soll es entwidmet werden. Was dann aus dem Haus wird? Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es abgerissen.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde unterhält zwei Standorte in Geretsried. Die Petruskirche mit Gemeindezentrum in Gartenberg wurde in den 1960er- Jahren erbaut, die Versöhnungskirche ein Jahrzehnt später. Dort fanden 2022 zum letzten Mal Gottesdienste statt. Seither stehe das Haus leer. Aktuell laufe alles im und rund um das Gebäude auf Sparflamme, sagt Pfarrer Heckel. Und spätestens 2030 werde die Kirchengemeinde in Geretsried nur noch von einem Geistlichen geleitet, weil generell zahlreiche Pfarrstellen nicht mehr nachbesetzt werden können.

Beschluss zur Aufgabe fiel vor zwei Jahren

Dass die Versöhnungskirche tatsächlich aufgegeben werden soll, dieser Beschluss sei bereits vor zwei Jahren gefallen. Es sei ein schwieriger Beratungsprozess innerhalb des Kirchenvorstands gewesen, blickt Heckel zurück. Aber notwendig, damit „die evangelische Kirche in Geretsried arbeitsfähig bleibt“. Entwidmet werden soll das sakrale Gebäude im Rahmen eines Gottesdienstes.

Gebäude soll abgestoßen werden

Was wird dann aus dem Gebäude? Die evangelische Landeskirche habe alle Gemeinden angewiesen, nicht mehr benötigte Häuser abzustoßen, berichtet Heckel. Es sei also nur eine Frage der Zeit, bis auch für die Versöhnungskirche eine Lösung gefunden werden müsse. Das große Grundstück, auf der die Kirche und die Dienstwohnung für Pfarrer Georg Bücheler liegen, befindet sich im Eigentum der Kirche. „Wir prüfen, ob wir das Grundstück in Erbpacht behalten können oder ob es nur die Alternative Verkauf gibt“, sagt der Geistliche. Wenn dem so ist, „wäre es natürlich toll, wenn wir einen Käufer auswählen könnten“. Mit der Stadt Geretsried sei man im Gespräch, so Heckel. Die Kommune würde es gerne sehen, wenn auf dem Areal Wohnraum geschaffen wird. Sie habe der Kirchengemeinde stadtplanerische Ideen aufgezeigt. Ein Zuhause für Familien: Mit dieser Idee könnte sich auch die evangelische Kirche anfreunden. „Das Grundstück liegt in einem wunderbaren Wohngebiet“, meint der Pfarrer.

Anzahl der Gläubigen von 6000 auf 4000 gesunken

In Zukunft will sich die Kirchengemeinde ganz auf die Petruskirche konzentrieren. Sie soll ein „einladendes Gemeindehaus“ bekommen, wie Heckel sagt. Auf der Suche nach Ideen habe man sich in Bayern diverse Gemeindezentren angeschaut. „Wir sind bis nach Mittelfranken gefahren“, erzählt er. „Dabei haben wir gemerkt: Fast wichtiger als die Baumaßnahme sind Strukturmaßnahmen.“ Heckel schwebt ein offenes Haus für alle Gruppen und Kreise innerhalb der Gemeinde vor, die einen festen Ansprechpartner haben. „Diese Stelle muss aber auch finanziert werden“, gibt der Pfarrer zu bedenken. Bei sinkenden Zahlen sei das eine Herausforderung. „Früher waren es in Geretsried 6000 evangelische Gläubige, jetzt sind es 4000.“

Gemeindezentrum soll sich auch optisch verändern

Auch optisch soll sich das Gemeindezentrum öffnen. Ob das mit einem Umbau oder Neubau gelingt, sei noch offen. Noch habe man keine Vorstellung, räumt der Geretsrieder ein. „Aber es wäre gut, wenn wir sehr bald eine klare Idee haben. Und wenn wir die haben, werden wir das auch finanzieren.“ Eigentlich habe man gehofft, schon eher ein Konzept in der Tasche zu haben, sagt Heckel mit Blick auf die Fläche vor der Petruskirche, die während der Umbaumaßnahmen im Stadtzentrum als Parkplatz diente. Wie berichtet hatte die Kirche das Areal an die Stadt verpachtet, die dort 23 öffentliche Parkplätze einrichtete. Der Vertrag endete im April dieses Jahres. Und weil man noch kein Konzept habe, werde die befestigte Fläche „wieder eine grüne Wiese“.

2016 wurde bereits eine Kirche abgerissen

2016 wurde in Geretsried schon einmal ein Gotteshaus abgerissen – und zwar an der Adalbert-Stifter-Straße. Dort hatte die Neuapostolische Kirche ihr Zuhause. Die christliche Religionsgemeinschaft mit zuletzt 25 Mitgliedern gab das baufällige Gebäude nach 37 Jahren auf. Auf dem 1400 Quadratmeter großen Grundstück errichtete die Firma Keval ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen.

