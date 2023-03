„Das meiste Starkbier braucht der Prediger“: Ludwig Schmid über Fastenpredigt in Geretsried

Von: Dominik Stallein

Teilen

Ludwig Schmid alias Bruder Barnabas ist Fan der Geretsrieder River Rats und klarer Worte. © Hermsdorf-Hiss/archiv

Der Fastenprediger Bruder Barnabas derbleckt am Wochenende in den Ratsstuben die Politprominenz. Im Interview erklärt er, woraufs bei der Rede ankommt.

Geretsried – Barnabas ruft zur Predigt: Am Freitag- und Samstagabend ist Starkbierfest in den Ratsstuben in Geretsried. Dafür schwingt sich Ludwig Schmid (45) wieder in die Mönchskutte und liest in seiner Fastenpredigt den Lokalpolitikern die Leviten. Im Gespräch mit Redakteur Dominik Stallein verrät er, wer dabei am meisten Starkbier trinken sollte, und was der Mönch mit einem Hofnarr gemeinsam hat.

Herr Schmid, wann fangen Sie an, die Rede für das Starkbierfest zu schreiben?

Schmid: Die Rohversion ist schon fertig. Das ist sehr früh für meine Verhältnisse. Das Starkbierfest ist ja erst am Freitag. Deshalb bin ich schon ziemlich stolz auf mich.

Was machen Sie mit der verbleibenden Zeit bis dahin?

Schmid: Es ist wie gesagt erst eine Rohversion. Bis ich am Freitag auf die Bühne gehe, werde ich noch an ein paar Passagen arbeiten. Manche Stellen muss ich verknappen oder ganz streichen. Eine Predigt lebt davon, dass man sie versteht. Wenn ich einen Witz zehn Minuten lang erklären muss, damit man darüber lachen kann, dann taugen die Punkte einfach nicht für das Fest. Aber was wirklich witzig ist, lasse ich natürlich drin.

Und dann versteht jeder alles?

Schmid: Es gibt vielleicht ein paar wenige Stellen, wo kaum einer im Saal lacht. Wenn ich die zwei oder drei Leute erwische, die den Witz verstehen, dann freue ich mich auch darüber.

Wer braucht bei Ihrer Rede besonders viel Starkbier?

Schmid: Das meiste Starkbier braucht der Fastenprediger. Das ist doch logisch.

Und von den Besuchern?

Schmid: Mei, es kommen ja eh nie alle. Die, die nicht da sind, bleiben aber bestimmt aus guten Gründen fern.

Angst zum Beispiel?

Schmid: Ich glaube und hoffe nicht, dass jemand Angst vor mir haben muss. Zumindest sehe ich das so. Alles in allem finde ich mich auch eigentlich ganz brav.

Stichwort Angst: Haben Sie keine Sorge, mit Ihrer Rede in ein Wespennest zu stechen?

Schmid: Nein, nicht wirklich. Ich denke mir ja nichts aus, sondern greife nur Vorlagen auf, die ich manchmal ein bisschen verknappe, manchmal ein bisschen zuspitze und Pointen daraus ziehe. Aber ich setze mich nicht hin und erfinde irgendwas, nur damit’s lustig ist. Und: Es soll kein Spott um des Spotts Willen sein.

Wie meinen Sie das?

Schmid: Es geht um Themen und nicht um irgendwelche persönlichen Angriffe. Das fänden zwar bestimmt viele Besucher ganz lustig, aber mir wäre das schlicht zu plump. Lieber will ich versuchen, den Leuten aufs Maul zu schauen – auch wenn’s abgedroschen klingt. Aber Bruder Barnabas ist nicht originär politisch. Ich will aufnehmen, was die Leute bewegt.

Vorlagen sollte es dafür genug geben.

Schmid: Sicher ist das so. Aber nicht alles, was zum Thema gemacht wird, ist auch eins – und andersherum. Vielleicht, das ist zumindest eine Hoffnung, lernen manche Besucher etwas daraus. Wenn zum Beispiel der Saal über einen Punkt johlt, den ein Politiker selbst gar nicht auf dem Radar hat. Vielleicht sieht der eine oder andere die Dinge dann nicht mehr so, wie er sie in seiner eigenen Filterblase wahrnimmt. Dann ist die Rede nicht nur lustig, sondern auch lehrreich. Das würde ganz gut zu der Rolle passen, die ich mit dem Bruder Barnabas ausfüllen möchte.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Die wäre?

Schmid: Er ist wie der mittelalterliche Hofnarr, der als einziger, darüber spotten darf, was der Fürst so treibt.

Geretsried hat einen Fürsten?

Schmid: Ganz viele sogar. Alle, die ich anspreche.

Wann fließt mehr Starkbier: Auf der Bühne oder beim Texten?

Schmid: Auf der Bühne. Wenn ich meine Rede schreibe, bin ich stocknüchtern. Es geht für mich ja nicht bloß darum, möglichst ungehemmt lustig zu sein – ich möchte schließlich auch zum Nachdenken anregen. Da hilft ein nüchternes Korrektiv ganz gut.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)