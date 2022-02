Das Miteinander ist die halbe Miete: Ein Jahr Mitmachwerkstatt „Nagel und Faden“

Von: Doris Schmid

Im Berufsleben Augentierärztin, privat Vereinschefin: Dr. Gabriele Rogge aus Geretsried vor der Wirkungsstätte von „Nagel und Faden“ am Bunsenweg. © Doris Schmid

Mitten in der Corona-Pandemie hat sich vor einem Jahr in Geretsried der gemeinnützige Verein „Nagel und Faden“ gegründet. Zeit für eine erste Bilanz.

Geretsried – Sein Zuhause hat der Verein in einer Halle am Bunsenweg im südlichen Gewerbegebiet von Geretsried. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet die Vereinsvorsitzende Dr. Gabriele Rogge (53) über kleine und große Erfolge, über Herausforderungen und viele neue Ideen.

Frau Dr. Rogge, kaum gegründet, ist der Verein „Nagel und Faden“ gleich voll durchgestartet. Haben Sie damit gerechnet?

Dr. Rogge: Ja, das war eigentlich ganz schön krass. Letztes Jahr um diese Zeit waren Alexander Feldmann und ich gerade dabei, unsere Kontakte abzutelefonieren, um unsere Idee überhaupt vorzustellen. Da gab’s noch gar keinen Kreis, der gesagt hat: „Wir machen das“. Im Februar 2021 fand dann die Gründungsversammlung statt. Unser Vereinszweck ist die Volks- und Berufsbildung, und wir sind gemeinnützig.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, eine Mitmachwerkstatt ins Leben zu rufen?

Dr. Rogge: Die Idee gab’s bei mir schon lange. Ich kenne so etwas aus München. Und ich habe mir das auch für Geretsried gewünscht. Dann war da diese Halle am Bunsenweg frei. Das war ein großes Glück. Es gibt Werkstätten, die als Verein schon viele Jahre bestehen und keine eigenen Räume finden.

Eigene Räumlichkeiten sind das eine. Sie müssen aber auch mit Leben gefüllt werden.

Dr. Rogge: Ob und wie wir so eine Werkstatt in Gang kriegen, diese Frage haben wir uns schon gestellt. Wir haben ja alle auch nur begrenzt Zeit, weil wir zum größten Teil berufstätig sind. Erst dachten wir, dass alles perfekt eingeräumt sein muss, bevor wir loslegen können. Aber das ging gar nicht. Wir starteten deshalb gleich mit dem Programm, um unseren Schwung zu erhalten und um uns bekannt zu machen. Stück für Stück hat sich da etwas entwickelt. Das gemeinschaftliche Machen über die Generationen hinweg ist einfach schön.

Ihr Verein hatte anfangs 11 Mitglieder. Jetzt sind es 26. Immer noch eine überschaubare Zahl, für das, was geleistet wird. Wie sind Sie organisiert?

Dr. Rogge: Neben den Mitgliedern gibt es noch einige Aktive, die nicht im Verein sind. Es haben sich verschiedene Arbeitskreise gebildet, die sich um die Themen Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, Werkstatt- und Programmorganisation kümmern. Meistens gibt es Spezialisten für die einzelnen Bereiche. Aber sie machen dann auch noch woanders mit. Reguläres Mitglied wird nur, wer bei uns auch tatsächlich mitmacht. Und fast alle machen richtig aktiv mit und bauen das auf. Es ist wunderbar, zu sehen, was da zustande kommt. Aber wir brauchen und freuen uns natürlich über weitere engagierte Mitmacher.

Was müssen Mitmacher mitbringen?

Dr. Rogge: Keiner muss ein Handwerks-Experte sein. Es geht darum, dass man Zeit hat und zuverlässig ist. Diese Einrichtung lebt von dem, was Leute einbringen und machen wollen. So ist zum Beispiel auch die Kunterbunt-Werkstatt entstanden.

Wie ist die Resonanz auf Ihre Angebote?

Dr. Rogge: 2021 konnten wir schon um die 45 Veranstaltungen organisieren. Aufgrund der steigenden Inzidenzen ist es gerade ziemlich schwierig. Im Dezember mussten einige Angebote wegen Corona leider ausfallen. Das hat uns schwer getroffen. Aber wir haben die Zeit genutzt, um hier weiterzukommen. Und jetzt scheint es wieder anzulaufen.

Kalkulieren Sie mit den Einnahmen aus dem Programm?

Dr. Rogge: Ja klar. Wir müssen unsere laufenden Kosten decken. Da wir ehrenamtlich arbeiten, sind das vor allem die Raumkosten. Und das ist unser großer Knackpunkt. Dafür haben wir im Prinzip keine Geldgeber. Auf die Dauer soll sich das aus den Nutzungsbeiträgen der Werkstatt tragen. Aber jetzt in der Aufbauphase müssen wir das überbrücken.

Wie tief müssen Sie in die Tasche greifen?

Dr. Rogge: Anfangs konnten wir die Halle so nutzen, das wurde von jemanden finanziert. Im September haben wir einen Vertrag unterschrieben, und seitdem bezahlen wir Miete. Das sind im Monat 1800 Euro kalt für 360 Quadratmeter. Dazu kommen noch die Nebenkosten.

Puh...

Dr. Rogge: ... ja, das ist ein Riesenbatzen. Wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, ob wir das mit 26 aktiven und 2 Fördermitgliedern hinbekommen. Aber die Halle bietet dem Verein sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten. Die Vermieter lassen uns alle Freiheiten, und wir können hier frei agieren, ohne irgendwelche Nachbarn zu stören.

Sicherlich gibt es Spender, die den Verein unterstützen.

Dr. Rogge: Bis jetzt sind es viele Privatleute und zum Teil auch Vereinsmitglieder, die uns finanziell helfen. Einige lokale Firmen haben uns mit Sachspenden unterstützt. Und wir haben von mehreren lokalen Stiftungen drei- und vierstellige Beträge bekommen. Besonders dankbar sind wir der Raiffeisenbank Isar Loisachtal, der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, der Ernst-Pelz-Stiftung und der Dr. Hans-Wolfgang Tyczka-Stiftung. Einen fünfstelligen Betrag zur Anschaffung von Geräten gab es von der „anstiftung“, die speziell Werkstätten, Repair-Cafés und urbane Gärten fördert. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Für Anschaffungen lassen sich leichter Spenden akquirieren als für laufende Kosten.

Haben Sie eine Idee, wie Sie das schultern können?

Dr. Rogge: Das ganze Projekt lebt von vielen kleinen Beiträgen einzelner. Deshalb wollen wir für unsere Halle Quadratmeter-Paten suchen. Auch eine kleine monatliche Unterstützung würde uns helfen.

Was wollen Sie in diesem Jahr anpacken?

Dr. Rogge: Verschiedene Kurse haben schon gestartet. Ab März oder April sollen auch die offenen Werkstätten startklar sein. Wir planen eine Holzwerkstatt, eine Textil- und eine kleine Metallwerkstatt. Das heißt, dass man einfach zu den Öffnungszeiten kommen kann, die Geräte, Einrichtung, und das, was an Material da ist, nutzen kann. Was wir uns wünschen würden, ist eine Keramik-Werkstatt. Aber da haben wir noch niemanden, der sich damit auskennt. Deshalb haben wir das erst einmal zurückgestellt. Ins Programm aufnehmen wollen wir eine Reihe „Selbst ist die Frau“. Darin soll es an fünf Abenden um Standard-Reparaturen im Haushalt, am Auto und auch am Fahrrad gehen. In der Holzwerkstatt wollen wir Basistechniken mit Handwerkzeugen vermitteln. Außerdem soll es auch weitere Kinderwerkstätten geben und Veranstaltungen wie den Kleidertausch und einen Kunsthandwerkermarkt.

Die Anschaffung der entsprechenden Maschinen geht bestimmt ins Geld.

Dr. Rogge: Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir gebrauchte oder neue Maschinen anschaffen. Wir tendieren dazu, für die Holzwerkstatt nun einige neue anzuschaffen. Da geht’s auch um Sicherheitsaspekte. Die größte Angst ist ja, dass sich jemand schwer verletzen könnte.

Auf der Homepage des Vereins steht eine Wunschliste mit Dingen, die Sie brauchen können.

Dr. Rogge: Ja, wir wollen uns am Eingang einen Anmeldebereich bauen und hoffen, dass wir dafür gebrauchte Möbel bekommen. Auch Schränke und Arbeitstische können wir noch brauchen. Und in der Holzwerkstatt fehlt noch eine ganze Menge. Wenn da jemand was übrig hat, kann er sich gerne bei uns melden.

Was kommt nach der Einrichtung der offenen Werkstätten?

Dr. Rogge: Die Werkstätten haben oberste Priorität. Da gibt es noch vieles zu erledigen: die Abläufe, der Papierkram, die Einweisung, die Abrechnung und so weiter. Dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall stehen dieses Jahr auch eine neue Heizung und der barrierefreie Ausbau der Sanitäranlagen an. Schön wäre auch, wenn wir den Garten besser nutzen könnten. Man könnte einen Gemeinschaftsgarten anlegen, einen Kinderspielplatz errichten. Das könnte man alles miteinbeziehen in diese Idee einer Werkstatt, die nicht auf das Handwerkliche begrenzt ist, sondern auch Begegnungsstätte ist.

