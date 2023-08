Der Herr der Hendl: Ludwig Bufler weiß, wie es perfekt wird - er liebt seinen Job im Festzelt

Von: Dominik Stallein

Der Herr der Hendl: Ludwig Bufler grillt auf dem Waldsommer und anderen Volksfesten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele Menschen im Landkreis tragen dazu bei, damit’s im Sommer läuft. Wir stellen einige davon vor. Heute: Ludwig Bufler – den Herr der Hendl.

Geretsried – Der erste Gast trägt noch seine Regenjacke, während Ludwig Bufler schon seit Stunden schwitzt. Ein Rentner wartet an einem Biertisch auf seine Halbe und sein Hendl. Das Bier bringt ihm eine Waldsommer-Bedienung. Das Hendl dreht sich noch zusammen mit fünf weiteren Exemplaren am Grillspieß. Ludwig Bufler, den alle „Wiggerl“ nennen, wartet, bis der Volksfestklassiker fertig ist. Er ist der Herr der Hendl auf dem Geretsrieder Waldsommerfest.

Zusammen mit dem Festzelt der Familie Fahrenschon reist der 43-Jährige seit Beginn der Volksfestsaison durch ganz Bayern, stopft Petersilie in Hendl und lässt sie in der Hitze des Grills brutzeln, bis sie perfekt sind. Vom perfekten Volksfestklassiker hat der Metzgermeister klare Vorstellungen. „Es muss noch schön saftig sein, und gut gewürzt. Die Haut muss knusprig sein, und gut gebräunt“, sagt er. Bufler muss es wissen. Hunderte Hendl hat er in den vergangenen Tagen vom Grill genommen, sie halbiert und von Kellnern an die vielen Biertische bringen lassen.

Deftig und mit Fleisch: Rosenheimer Metzgermeister weiß genau, was er will

Zum Volksfest gehören die Hendl dazu wie die Blasmusik und das Bier. Und zum Hendl gehört eine Beilage. Bufler ist nicht wählerisch: „Gestern habe ich eins mit Pommes gegessen, aber man isst hier viel fettige Sachen mit viel Kalorien, deswegen mag ich’s manchmal auch mit Salat.“ Oder mit dem Ursprung seines Spitznamens – der Rosenheimer wird von Kollegen „Kraut-Wiggerl“ genannt. Denn mit seinem Familienrezept ist er Krautsalat-Beauftragter im Festzelt und achtet darauf, dass „keine dicken Flätschen“ in der Salat-Schüssel landen. Seine persönliche Leidenschaft sind weder Kraut, noch Salat, noch Krautsalat: „Am liebsten ess’ ich deftig.“ Natürlich mit Fleisch. „Rindsrouladen zum Beispiel.“ Er hat die Lust auf Fleisch im Blut. „Ich bin in dritter Generation Metzgermeister“, sagt Bufler.

Der Metzgermeister und sein Werk: Ludwig Bufler arbeitet als Hendlbrater auf dem Waldsommerfest. Das perfekte Hendl muss saftig sein Großer Zusammenhalt im Küchenteam © SABINE HERMSDORF-HISS

„Ist hart, die ganze Zeit unterwegs zu sein“: Festzelt-Angestellter über die Volksfestsaison

Er spricht leiser als zuvor, wenn er dann von seiner Familie erzählt: „Es ist schon hart, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Meine zwei Kinder sehen den Papa im Moment nicht so oft. Aber wenn ich dann daheim bin, nutzen wir die Zeit viel intensiver.“ Für ihn ist das wichtig – auch weil er nach den anstrengenden Tagen Zeit braucht, um Energie zu tanken. Während seiner Volksfestreisen hält er über Telefonate oder SMS Kontakt. Einen Teil der Familie hat er dabei: Hündin Tara. Sie war ein Grund für den Job im Festzelt. Das Vorstellungsgespräch fand beim Gassigehen statt. „Könnts wen brauchen?“, hat er die Festwirtin gefragt, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war. Nun verbringt Bufler seinen Sommer in der Zeltküche.

Hendl gehört zum Volksfest - genau wie Blasmusik und Bier

Dort zu arbeiten, ist körperlich anstrengend. Wer sich den Gasgrills nähert, hat das Gefühl, als ob er sich an eine Saunawand anlehnen würde. „Am Abend fragen mich die Leute manchmal, ob ich zu lang in der Sonne war“, so rot ist sein Kopf. Fast gleichgültig schiebt der 43-Jährige hinterher: „Man gewöhnt sich dran.“ Seine Arbeit weiß er trotz der Hitze zu schätzen. „Bürosachen treiben mich zur Weißglut. Ich hasse es schon, wenn ich eine E-Mail schreiben muss.“ Das verlangt auf dem Waldsommer niemand. „Das hier ist Handarbeit, das mag ich.“ Früher hat der Rosenheimer gerne selbst in Tracht auf Volksfesten mitgefeiert. „Es ist eine andere Perspektive hier“, sagt er. „Ich mach’ meine Party dann beim Abspülen am Abend.“ Er lacht, wenn er davon erzählt.

Stimmung kommt auch mit den Kollegen aus Küche und Service vor den mobilen Wohnungen auf, in denen alle Waldsommer-Angestellten während des Fests leben. „Das ist wie eine Familie“, sagt der Hendlbrater. „Wir arbeiten zusammen und am Abend sitzen und feiern wir zusammen.“ Für ihn sei das genau richtig. „Ich bin eher ein barocker Typ“, sagt der Kraut-Wiggerl über sich selbst. Die Zeit auf den Volksfesten sei manchmal „ein bisschen ein anderes Leben. Man muss das hier mögen, sonst kann man’s nicht machen.“ Dann muss Bufler wieder in die Hitze am Grill. Inzwischen sind 13 Tische im Zelt besetzt. Die Gäste warten auf ihr Mittagessen – nicht zu trocken, gut gewürzt und knusprig braun.

Von Dominik Stallein und Lena Imhoff