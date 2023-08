Der Holzwurm ist weg: Begasung der St. Nikolauskapelle war erfolgreich

Renovierung startet 2024

Die Begasung der St. Nikolauskapelle in Geretsried hat Wirkung gezeigt. Der Holzwurm ist weg. Wie genau die Arbeiten abliefen, erklärt Kirchenpfleger Josef Urso.

Geretsried – Fast wie ein Zirkuszelt mutete die Geretsrieder St. Nikolauskapelle noch vor rund vier Wochen an, als das Kirchlein zur Bekämpfung des Holzwurms in schwarz-rot-gelbe Planen gehüllt war. Knapp eine Woche lang wurde die Kapelle begast, um dem Nagekäfer den Garaus zu machen. Inzwischen ist klar: Das Unterfangen hatte Erfolg. Der Holzwurm ist weg.

Holzwurm hatte große Schäden in der St. Nikolauskapelle angerichtet

Woher man das so sicher weiß? „In der Kapelle wurden vor der Begasung Holzblöcke mit lebendigen Larven drin aufgestellt“, erklärt Josef Urso, Kirchenpfleger und Zweiter Vorsitzender der Interessensgemeinschaft für die Erhaltung der Kapelle. Anhand dieser Prüfbalken, die anschließend eingeschickt wurden, zeigte sich: Die Larven die darin waren, sind tot. „Die Maßnahme war erfolgreich“, so Urso.

+ Kirchenpfleger Josef Urso © Sabine Hermsdorf-Hiss

Besonders große Schäden hatte das Gotteshaus ihm zufolge vor allem im Gebälk im Dachstuhl. Aber auch im Altarbereich und den Bänken war der Wurm drin. „Überall wo Holz verbaut ist, war der Befall sichtbar“, berichtet Urso. „Beim Klopfen aufs Holz hat es angefangen zu rieseln.“ Die Bekämpfung des Schädlings sei unabdingbar gewesen, denn nur wenn der Holzwurm weg ist, könne man mit der Renovierung der Kapelle, die im kommenden Jahr erfolgen soll, beginnen. „Wenn man nur ein paar alte Teile entfernt hätte, hätte man sicher ein paar mit Wurmbefall nicht erwischt“, erklärt der Kirchenpfleger. „Dann wäre nach kurzer Zeit wieder alles befallen gewesen.“

Maßnahme konnte erst spät starten, da es dafür wärmer sein muss

Deshalb wurde die Kirche komplett begast. „Damit konnte man erst relativ spät starten, da eine bestimmte Außentemperatur nötig ist“, so Urso. Denn wäre es kälter gewesen, wären die Würmer noch starr und würden das Gas gar nicht erst aufnehmen. Doch bevor es so weit war, wurden sämtliche Schlüssel der Kapelle, die in Umlauf waren, bei der Firma Binker aus Lauf an der Pegnitz, die die Begasung übernommen hatte, verwahrt. Das war nötig, damit wirklich niemand in der Zeit in das Gotteshaus gelangen konnte, wie Urso erklärt. Denn das verwendete Gas ist hoch giftig.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen waren für die Begasung notwendig

Nach der mehrtägigen Begasung war die Arbeit aber noch nicht zu Ende. „Die Plane blieb erst mal drauf und das Gas wurde abgesaugt“, berichtet der Kirchenpfleger. Um wirklich sicher zu gehen, dass sich kein schädliches Gas mehr in den Räumlichkeiten befindet, prüfte der Bauleiter am Ende noch mal mit einem Messgerät, und erst nach dessen Freigabe durfte die Kapelle wieder betreten werden.

Sanierung der Kapelle startet Anfang des kommenden Jahres

Die nächste Maßnahme, die nun in St. Nikolaus ansteht, ist die Sanierung. Sie soll, wie berichtet, anfang nächsten Jahres unter der Federführung des Tölzer Architekten Hermann Thurner starten. „Dafür wird je nach Witterung, wohl im Februar, ein Baugerüst aufgestellt “, berichtet Urso. Dann stehen umfangreiche Arbeiten, zum Beispiel am Dachstuhl, an. „Wir erneuern nicht den kompletten Dachstuhl, sondern nur markierte Balken.“ Das sei vom Denkmalamt so gewollt. Außerdem werden die Vergoldungen auf dem Dach restauriert und die Fassade sowie der Innenraum erhalten einen neuen Anstrich.

„Wir hoffen, dass unsere Kapelle bis zur Feier des Weihejubiläums im kommenden Jahr am 22. September in neuem Glanz erstrahlen wird“, sagt der Kirchenpfleger.

