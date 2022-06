Der Junimarkt in Geretsried: Ein gelungenes Experiment

Teilen

Endlich rührt sich wieder was: Gut besucht war der erste Junimarkt am Wochenende auf dem Karl-Lederer-Platz. © Matthias Wupper

Obwohl mitten in den Pfingstferien terminiert, lockte der Juni zahlreiche Besucher ins Geretsrieder Zentrum. Sie bummelten durch die Stände und genossen die zahlreichen lukullischen Angebote.

Geretsried – Fast alle Biertische auf dem Karl-Lederer-Platz sind besetzt. An den Ständen der Vereine holen sich die Besucher Grillfleisch, Lángos, Burger oder Kuchen sowie Getränke. Alleinunterhalter Roland aus Penzberg singt auf der Bühne zum Keyboard, die Kinder pritscheln am Wasserlauf. „Ich hab’ den Eindruck, wer nicht im Urlaub ist, genießt den Tag hier im Zentrum“, sagt Sebastian Högl von der Confiserie Högl. Schon nach kurzer Zeit hat er sämtliche Schoko-Erdbeeren verkauft. Der Junimarkt der Stadt lockt sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Besucher.

Lesen Sie auch: Endlich wieder Volksfeste: Planungen in Geretsried und Lenggries laufen

Außer Essen und Trinken gibt es eine Reihe von Buden mit Kunst und Handwerk sowie Mitmach-Aktionen für Kinder. Carola Belloni aus Eurasburg hat exquisites Olivenöl und Kräutertees von ihrer Finca in Spanien mitgebracht. Sie teilt sich ihren Stand mit dem Bund Naturschutz, dessen Vorsitzende sie lange war. „Das Interesse an Umweltthemen wächst“, freut sie sich. Von Hand hergestellte Aufstriche, Chutneys und Marmeladen bietet Hannes Schramm an. Decken, Kissen und Dekoartikel gibt es bei den Künstlerinnen von „Greenies“, Gehäkeltes und Gestricktes bei Familie Kerper.

Lecker Eis: Einen Papa-Sohn-Nachmittag auf dem Junimarkt machten sich Markus Dorbritz und Korbinian. © Matthias Wupper

Am Sonntag ist das Warenangebot noch etwas größer. Einige Händler waren schon öfter in Geretsried, andere sind zum ersten Mal da. Regine Müller-Marx ist mit ihrem Wein-Wagen angereist. Neben selbst angebauten Weinen schenkt sie Aperol und andere Erfrischungsgetränke aus. „Die Stadt hat das alles toll organisiert“, lobt sie. Das freut Anita Zwicknagl vom Kulturamt zu hören. Es habe so viele Bewerber für Standplätze gegeben, dass sie einigen absagen musste, erzählt sie.

Mehr Feiern: Sonnwendfeuer in der Region: Hier wird in den kommenden Wochen gefeiert

Auf den Wunsch vieler Besucher hin könnte beim nächsten Mal nicht schon um 18 Uhr, sondern etwas später Schluss sein. „An so schönen Abenden bleiben die Leute gerne länger sitzen“, meint Werner Huber, der am Stand des FC Geretsried Käsekrainer und Brühpolnische brät. Er sei froh, endlich einmal wieder jede Menge Freunde zu treffen und gleichzeitig ein wenig Nachwuchswerbung für den Verein betreiben zu können. Auch der SV Gelting ist dankbar für die Möglichkeit, sich beim Crepes-Verkauf in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Der Arbeitskreis Historisches Geretsried berichtet über seine Arbeit, und der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit lädt die Menschen dazu ein, ihre Ideen zum „Tag der offenen Gesellschaft“ auf Zettel zu schreiben, die an einer Pinnwand aufgehängt werden. In der mobilen Werkstatt des Vereins „Nagel und Faden“ baut Michael Kling mit Kindern Praktisches wie Küchenrollenhalter aus Holz. Die Eltern können in der Zeit in Ruhe shoppen gehen.

Gesellige Runde: Mit den Nachbarn zusammensitzen, essen und trinken: Mathias Albert (vorne rechts) genoss den herrlichen Samstagnachmittag im Zentrum. © Matthias Wupper

Erstmals ist die Egerländer Gmoi mit edlen Trachtenstoffen aus Taft und Seide vertreten. Es handelt sich um Restbestände, die der Verein aufgekauft hat. „Es gibt tatsächlich noch viele Frauen, die sich ihre Kleider selber nähen. Die Stoffe eignen sich wunderbar für Dirndl“, sagt Inge Herrmann.

Die Besucher äußern sich rundweg positiv über den Junimarkt. „Ich bin immer dabei, wenn sich in Geretsried was rührt. Die Märkte und Feste habe ich während Corona sehr vermisst“, sagt Dagmar Bauth. Ähnlich geht es Mathias Albert, der mit seinen Nachbarn zum Kaffeetrinken und später Abendessen gekommen ist. „Ohne Maske und andere Beschränkungen beisammen zu hocken, das tut gut“, meint der Rentner. Markus Dorbritz und der fast zweijährige Korbinian machen sich einen Vater-Sohn-Tag. Korbinian bekommt Eis und darf Kinderkarussell fahren, der Papa genießt den Ratsch mit seinen Fußballkumpels. Für Anita Zwicknagl ist das „Experiment Junimarkt“ gelungen. Sie freut sich schon auf größere Veranstaltungen dieser Art, sobald die Egerlandstraße fertig ist.

tal

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.