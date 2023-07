Der Kollege mit vier Beinen: Bürohunde sind im Trend - und sorgen für gute Stimmung im Team

Vor allem in kleinen Betrieben

Viele Hunde dürfen Herrchen oder Frauchen zur Arbeit begleiten. Für die Kollegen ist das oft eine Freude - sofern die Tiere ihre Rolle zuvor lernen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Er weiß genau, wie Staatsminister Hubert Aiwanger riecht. Er unterstützte lautstark das Anzapfen des Waldsommerfest-Fasses. Und er kennt den Meißel auf dem Bohrplatz des Geothermieprojekts. Luigi hat schon viele offizielle Anlässe in Geretsried besucht. Immer dabei: Sein Herrchen, Michael Müller, der Bürgermeister Geretsrieds. Luigi ist der First Dog der größten Stadt im Landkreis – und er ist im Rathaus nicht der einzige Vierbeiner. „Mehrere Mitarbeiterinnen haben ihre Hunde regelmäßig dabei“, erklärt der Rathauschef. Eineinhalb Jahre ist sein Malteser alt und fester Bestandteil der Belegschaft. „Er hat seine Rolle gefunden“, sagt sein Besitzer. Luigi ist das „Knuddeltier“ im Rathaus. Dass er mehrmals zu offiziellen Anlässen mitdurfte – „nicht zu allen, manchmal bleibt er auch im Büro“ – liegt daran, dass er sich auch in Gegenwart von Staatsministern zu benehmen weiß. Müller: „Wenn ein Hund jeden Fremden anknurrt, wäre es schwierig, dass er mitkommt.“

Hunde mit ins Büro: Davor ist Training nötig - und Kommunikation

Das sieht Florian Roth genauso. Wenn er am Schreibtisch in seiner Kfz-Werkstatt sitzt, liegen meist zwölf Beine um ihn herum. Drei Hunde zählen zum Rudel seiner Kfz-Werkstatt. „Sie gehören dazu und sorgen für gute Stimmung“, sagt Roth. Möglich ist das, weil er die Tiere auf ihre Rolle vorbereitet hat. Er ist Vorsitzender des Polizei- und Schutzhundevereins (PSV) Loisachtal und bildet regelmäßig junge Vierbeiner und deren Besitzer aus. „Es ist wichtig, dass man Zeit einplant, um die Tiere in die neue Gruppe einzuführen“, weiß Roth. Gerade, wenn ein junger Hund das erste Mal mit in die Arbeit kommen soll, sei das ratsam. „Vielleicht nimmt man ihn am Anfang nur ein paar Stunden mit, danach mal einen halben Tag“, empfiehlt der Experte. „Mit der Zeit wächst man als Team.“ Wichtig sei, dass der Besitzer das mit seinem Arbeitgeber abspricht.

Bürohunde: Tierärztin erklärt, was man beachten muss

Die Bichler Tierärztin Dr. Diana Ruf hält Kommunikation für entscheidend. „Wenn ein Allergiker im Büro ist, oder Kollegen Angst vor Hunden haben, macht es keinem Spaß, wenn das Tier mitkommt.“ Auch der Hund selbst sollte charakterlich ins Team passen. Soll heißen: Angsthunde oder aggressive Vierbeiner sind in einem Großraumbüro mit viel Kundenfrequenz eher keine großartige Gesellschaft. Sind die Hunde aber handzahm und die Kollegen einverstanden, „ist es für alle Beteiligten eine ziemlich ideale Lösung“, sagt Tierärztin Ruf. Die Vierbeiner sind nämlich Rudeltiere – und Herrchen oder Frauchen Teil des Rudels. „Am liebsten sind sie in dieser Gesellschaft.“ Auch dann, wenn es im Büro für die Hunde vielleicht streckenweise langweilig zugeht, „ist es in der Regel besser, als wenn sie zu Hause stundenlang darauf warten, dass die Halter wieder nach Hause kommen“.

Bürohunde sind keine Seltenheit mehr - zumindest in kleinen Betrieben

Bürohunde sind vor allem in kleineren Unternehmen keine Seltenheit mehr. In großen Firmen gestaltet sich der Arbeitsausflug für Vierbeiner komplizierter, genauso in Werkstätten oder großen Industriehallen. „Es geht um Gleichbehandlung“, erklärt Benedikt Burger, Sprecher des Schraubautomaten-Herstellers Weber in Wolfratshausen. „Personen, die in den Büros arbeiten, könnten ihre Hunde grundsätzlich mitbringen, aber die, die in der Fertigung arbeiten, können dies nicht tun“ – das wäre unfair.

Hinzu kommt, dass inzwischen etwa 330 Menschen am Wolfratshauser Firmensitz ihren Arbeitsplatz haben. Rein rechnerisch besitzt etwa jeder achte Deutsche einen Hund – „das macht dann theoretisch 42 Hunde, was einfach zu viele wären, was den Platz und die Lautstärke betrifft“, erklärt Burger. Der Grundgedanke, einen Vierbeiner im Büro zu haben, sei „ein schöner“, im Falle des Großunternehmens jedoch derzeit keine Option.

Obwohl Hunde beim jeweiligen Arbeitgeber erlaubt sind, hält Tierärztin Ruf es trotzdem für „eine Pflicht“, den Hunden beizubringen, alleine zu bleiben. „Arbeitsumstände können sich ändern“, sagt sie, „man braucht also von Anfang an einen Plan B.“ Es sei deutlich schwieriger, einem erwachsenen Hund auf einmal begreifbar zu machen, dass er zu Hause auf den Feierabend warten muss, als damit im Jugendalter zu beginnen. Das zeige ihre Erfahrung mit Tieren, die während der Corona-Pandemie angeschafft wurden: „Die waren es nie gewohnt, alleine zu sein. Die Besitzer müssen es ihnen jetzt beibringen.“

„Ausbildung ist das A und O“: Bürohunde brauchen Training

Hundeexperte Florian Roth sieht das genauso. „Die Ausbildung ist das A und O.“ Und die startet bereits im Welpenalter. „Man kann von Anfang an alles trainieren“, sagt der PSV-Chef – sowohl das Mitkommen in die Arbeit als auch das Ausharren zuhause. Für die Tiere sei es aber viel angenehmer, dem Herrchen beim Geldverdienen zuzusehen, als die Wohnung zu hüten. Einen großen Vorteil von Bürohunden sieht Roth auch für Herrchen und Frauchen: „Man kommt an die Luft.“ Schließlich würden die Vierbeiner die menschliche Mittagspause am liebsten mit Gassigehen verbringen.“

Das ist ein Vorzug, den Geretsrieds Bürgermeister zu schätzen weiß. „Man kommt mal weg vom Computerbildschirm, wenn der Hund raus muss.“ Dann dreht Müller eine Runde ums Rathaus. Der Bürgermeister hat Verständnis dafür, dass es in manchen Betrieben nicht möglich ist, sein Haustier mitzunehmen. Wegen der Hygiene in Gastronomiebetrieben beispielsweise oder in großen Industrieunternehmen. Grundsätzlich ist Luigis Herrchen aber der Meinung, „dass sich die Gesellschaft mehr dafür öffnen sollte“. Ähnlich wie flexible Zeitmodelle oder Online-Arbeit sieht er Bürohunde als Pluspunkt für einen Arbeitgeber. Zum einen, weil sich die Besitzer wohlfühlen, zum anderen, weil „Streicheln Glückshormone freisetzt“ – und die kann man in der Arbeit manchmal gebrauchen.