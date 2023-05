Der Weg für Fußgängerzone ist frei

Von: Susanne Weiß

Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität wird der Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Geretsrieder Stadtrat behandelt die Einwendungen zum Autoverbot auf dem Karl-Lederer-Platz und schafft Tatsachen.

Geretsried – Bei der künftigen Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung Tatsachen geschaffen. Mit der Eröffnung der umgestalteten Egerlandstraße Ende Juli gelten die neuen Verkehrsregeln im Zentrum. Autos dürfen dann zwischen den Einmündungen zur Egerlandstraße, Martin-Luther-Weg und Graslitzer Straße nicht mehr fahren. Motorisierter Lieferverkehr soll zwischen 7 und 11 Uhr sowie 18 und 20 Uhr gestattet sein. Ansonsten gehört der Platz Fußgängern und Radfahrern.

Zur Errichtung der Fußgängerzone hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die zum 28. Juli in Kraft tritt. Im Verwaltungsdeutsch ist von einer „Teileinziehung“ des betreffenden Bereichs des Platzes, er ist 132 Meter lang, die Rede. Im formellen Verfahren konnten sich Betroffene äußern. Während der dreimonatigen Frist haben das Rathaus neun Stellungnahmen erreicht. Zudem habe die Wirtschaftsförderung den Kontakt zu betroffenen Händlern gesucht, berichtete Rainer Goldstein dem Gremium. Er wog die Bedenken in der Sitzung ab.

Die meisten davon bezogen sich auf die Graslitzer Straße. Einige Anwohner fragten nach, wie es mit der erwogenen Neuordnung weitergeht. Wie berichtet hat sich der Stadtrat für eine Machbarkeitsstudie ausgesprochen, um die Parkmöglichkeiten zu überdenken, damit ein durchgängiger Gehweg und eine sicherere Straße entstehen. Das Ergebnis „werden wir in den kommenden zwei Monaten vorstellen“, kündigte Goldstein in der Stadtratssitzung an.

Mitunter sorgen sich Bewohner der Graslitzer Straße, dass der Verkehr dort zunehmen könnte, wenn der Karl-Lederer-Platz komplett für Autos gesperrt wird. Goldstein entkräftete das Argument mit einem bereits vorgestellten Verkehrsgutachten, das keine nennenswerten Auswirkungen für die Nebenstraßen ausweise. Zudem betonte er: „Mit Blick auf Kindergarten, Museum und Rathaus muss man klar sagen, dass die Graslitzer Straße keine Wohnstraße ist.“

Bei einer Bitte nach Lärmschutz verwies Goldstein ans Staatliche Bauamt Weilheim, das für die parallel verlaufende Bundesstraße 11 zuständig ist. Die Stadt tue ihr Möglichstes, um sich für die geplante Verlegung an den Schwaigwaller Hang einzusetzen.

Zwei Zuschriften beschäftigten sich mit der Parksituation am Hermann-Löns-Weg. „Das Halteverbot war eine Auflage des Landratsamts für die Baumaßnahme BGZ2.“ Während die Baugenossenschaft das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Egerlandstraße errichtete und solange die Stadt den Straßenraum umgestaltet, muss der Hermann-Löns-Weg für die Feuerwehr frei bleiben. „Ich gehe davon aus, dass das Halteverbot mit Abschluss der Arbeiten aufgehoben werden kann“, so Goldstein. Dann werde analog zur Graslitzer Straße auch über die Parkplätze am Hermann-Löns-Weg nachzudenken sein. Anwohnerparkausweise seien aus Sicht der Stadt nicht erforderlich.

Mit der Festlegung von Anlieferzeiten trage die Stadt dem „Konflikt von Handeltreibenden und Anwohnern“ Rechnung, erklärte der Stadtbaurat. Daran werde nichts mehr geändert, betonte Goldstein. „Ich glaube, dass sich Lieferketten durchaus anpassen lassen.“ Zumal der Vorlauf bis zur Umsetzung „zumutbar“ sei. Zur Nachfrage eines Handwerkers erklärte der Rathausmitarbeiter, dass man eine Sondernutzung beantragen müsse, wenn man eine Leistung außerhalb der Lieferzeiten am Karl-Lederer-Platz erbringen müsse. Da sich die Garagen von Anwohnern auf der Rückseite befinden, würden sich die Verkehrsverhältnisse für diese nicht ändern. Zumal es kein Recht gebe, „dauerhaft sein Grundstück anzufahren“. Mit Blick auf die Sauberkeit des Platzes kündigte der Stadtbaurat an, dass die Stadtreinigung künftig auch sonn- und feiertags durchgeführt werden solle.

Gegen den Beschluss der Allgemeinverfügung stimmten Arthur Wolfseher (SPD), Edmund Häner (FDP) und Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste). Letzterer erklärte: „Die Betonwüste wird nicht besser, wenn es eine Fußgängerbetonwüste ist.“ Sie produziere nur mehr Verkehr.

