Deutsch-französische Musikoffensive in Geretsried und Chamalières

Von: Rudi Stallein

Musikalisches Highlight der Chamalières-Reise war für die jungen Musiker aus Geretsried das gemeinsame Konzert mit dem „Orchestre d’Harmonie“ vor rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörern im Stade Chatrousse. © Rudi Stallein

Künstler aus den Partnerstädten Geretsried und Chamalières wollen im Bereich Musik ihre Zusammenarbeit intensivieren. Das hat mehrere Gründe.

Chamalières/Geretsried – Das Beste kommt zum Schluss. Die letzten Töne des „Orchestre d’Harmonie de Chamalières“ sind gerade verklungen, werden abgelöst vom Klappern der Stühle, die Helfer nach dem Konzert im Stade Chatrousse stapeln. Davy Sladek spaziert unruhig durch die Halle. Es scheint, als sei da noch sehr viel überschüssige Energie, die ihn umtreibt. Wenig später erfüllt der Sound seines Saxofons die milde Abendluft über dem Stadion. Es dauert nicht lange, bis aus dem Solo ein Duett mit Violine wird. Ein Instrument nach dem anderen gesellt sich hinzu. Im Nu ist aus dem Nichts eine fantastische, energetische Jam-Session entstanden.

„Es hat super Spaß gemacht, das war Gold wert. Da haben sich die Musiker nochmals besser kennen- und einander schätzen gelernt“, schwärmt Thomas Schmid von dem spontanen Miteinander. Er selbst hatte sich mit seiner Trompete in die jazzige Open-Air-Session eingemischt. „Wir haben in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt, aber das hat sich super angehört. Es war eine großartige Sache, für mich der Königspunkt.“

Den musikalischen Austausch zwischen den Partnerstädten intensivieren möchte Thomas Schmid. © Rudi Stallein

Die Aktion, die Sladek, Leiter der Jazzwerkstatt an der Musikschule Chamalières mit seinem Saxofon initiiert hatte, war für die jungen Musiker aus Geretsried, die die Busfahrt in die Auvergne zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Chamalières und Geretsried Ende Mai mitgemacht hatten, das Highlight zum Abschluss ihrer Reise. „Das ist ja eigentlich der Zweck des Ganzen. Davon haben die jungen Leute ihr gesamtes Leben etwas. Die sind alle total begeistert“, berichtet Dr. Peter Wegele, Leiter der Jazzgruppe an der Geretsrieder Musikschule. „Das sind einfach tolle Eindrücke, darum geht es mir auch ein bisschen. Hinzu kommt, dass es musikalisch wirklich gut war.“

Kooperation im Bereich Musik soll intensiviert werden

Künftig wollen Wegele, Schmid und Sladek die Kooperation der beiden Partnerstädte im Bereich Musik intensivieren. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass der Partnerschaftsverein die gleichen Nachwuchssorgen hat wie viele andere Vereine auch. „Die Situation ist doch die: Ehepaare, die heute schon Rentner sind, sind morgen auch noch da, aber übermorgen vielleicht nicht mehr“, so Schmid. Die Zahl der Vereinsmitglieder werde leider immer kleiner. „Über das Thema Musik können wir junge Leute ansprechen und vielleicht wieder mehr frisches Blut reinkriegen“, hofft der Zweite Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Er ist seit Kurzem außerdem der offizielle Ansprechpartner für musikalische Rahmenprogramme.

Schmid hofft auf eine Verjüngung. „Das ist ein ganz wichtiges Element, eine zentrale Idee bei diesem Projekt.“ Außerdem soll die bereits seit mehr als fünf Jahren bestehende enge Zusammenarbeit zwischen den Jazzgruppen weiter intensiviert werden. „Es gibt viele Ideen, die jetzt weitergesponnen werden müssen, und die von meiner Seite befürwortet werden“, erklärt Wegele. „Aber das muss natürlich mit der Leitung der Musikschule abgestimmt werden. Die Idee ist jedenfalls, alle Kräfte zu bündeln – Kulturamt, Partnerschaftsverein und Musikschule.

Großer Auftritt: Mit der „Rhapsodie 2022“ von Till Oberländer, vorne im Bild, wurde das Abschlusskonzert eröffnet. © Rudi Stallein

Eine dieser Gedanken sei beispielsweise, „im nächsten Jahr ein Konzert auf die Beine zu stellen, das nicht nur mit Jazz zu tun hat. Ein großes Konzert, in dem alle Genres vertreten sind“, meint Wegele und erinnert an eine ähnliche Kooperation im Jahr 2017. Damals habe Sabine Beyer, die musikalisch-pädagogische Leiterin der Musikschule Geretsried, in Chamalières die Wassermusik gemacht, mit einem Orchester aus Franzosen und Deutschen. „Dann haben wir halt Jazz gespielt, und ich habe mit meiner Improvisationsgruppe noch Gedichte vertont. Das war ein sehr buntes Programm“, so Wegele. Im Gegensatz zum vorigen Jahr in Geretsried: „Da hat die Harmonie gespielt, und wir haben gespielt. Wir wollen versuchen, das wieder zu bündeln.“ An kreativen Ideen mangelt es nicht. Wegele kann sich gut vorstellen, 2025, wenn Geretsried 55 Jahre Stadterhebung und 75 Jahre Gemeindegründung feiert, „mit einem riesigen gemeinsamen Orchester den Bolero zur Aufführung zu bringen. Das wäre eine tolle Sache“.

Die Chemie stimmt zwischen den Musikern

Dass die Chemie zwischen den Musikern beider Städte stimmt, unterstrichen die gemeinsamen Auftritte während der jüngsten Reise, insbesondere das Abschlusskonzert unter dem Motto „Jazz meets Orchestra“, für das Wegele selbst drei Stücke arrangiert hatte: „So in Love“ von Cole Porter, „Moon River“ von Henri Mancini und „Take the A Train“ von Billy Strayhorn. Sein Schüler Tim Vandke steuerte sein eigenes Stück „Intermezzo“ bei, gleich nach der „Rhapsodie 2022“ von Till Oberländer, mit der der Abend begonnen hatte. Den „schönen Abschluss“ lieferte Davy Sladek, mit seiner Interpretation des Vernon-Duke-Klassikers „April in Paris“, zu dem sich Musiker des „Orchestre d’Harmonie“ gesellten. „Das Konzert war bombastisch“, gerät Peter Wegele bei der Erinnerung an den ersten gemeinsamen Auftritt mit der „Harmonie“ ins Schwärmen.

Große Pläne und Ideen haben Dr. Peter Wegele von der Musikschule Geretsried (am Klavier sitzend) und sein französischer Kollege und Saxofonist, Davy Sladek (li.). Rechts im Bild: Sängerin Karolin Wolf aus der Band von Wegele. © Rudi Stallein

Auf der Tribüne genoss Michael Müller den musikalischen Höhepunkt der diesjährigen Chamalières-Reise. „Ich bin sehr begeistert von dem Zusammenspiel“, erklärte Geretsrieds Bürgermeister. „Das ist ja geradezu symbolisch für eine Städtepartnerschaft: Zusammenwirken und am Ende etwas Schönes herausbringen, an dem alle Spaß haben.“

So gesehen dürfte es den Plänen von Thomas Schmid und Peter Wegele für ihre deutsch-französische Musikoffensive an prominenter Unterstützung nicht mangeln.

