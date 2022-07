Hundehaufen und andere Ärgernisse: Stadt beendet Dialogreihe

Karl-Lederer-Platz: Bürgermeister Michael Müller im Gespräch mit Antonie und Willi Sommerwerk. Sie beklagten, dass das Café Waldmann im Zentrum am Sonntagnachmittag nicht geöffnet hat. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Unter dem Titel „Deine Stadt – Dein offenes Ohr“ führte die Stadt eine Dialogreihe durch. Nun endete das Format mit Bürgergesprächen.

Geretsried – Zum letzten Mal für dieses Jahr lud Bürgermeister Michael Müller am Wochenende zur Veranstaltungsreihe „Deine Stadt – Dein offenes Ohr“ ein. Am Freitagnachmittag konnten die Bürger mit ihm, seinen Mitarbeitern und Stadträten auf dem Karl-Lederer-Platz reden, am Samstagvormittag vor dem Quartierstreff in Stein. Während das Interesse im Zentrum groß war, nutzen das Angebot in Stein nur wenige Bürger.

Dialogreihe „Deine Stadt – Dein offenes Ohr“ am Karl-Lederer-Platz in Geretsried

Am Stand der Stadt Geretsried mit Stehtischen, Info- und Werbematerial sowie einer Tafel, auf der der Plan für die neue Egerlandstraße hing, warteten pünktlich um 16 Uhr bereits die ersten Bürger auf Michael Müller. Nebenan spielten Kinder im Bachlauf und saßen Senioren auf Stühlen im Schatten unter den Bäumen. Es herrschte Feierabendbetrieb. Radfahrer, Spaziergänger mit und ohne Hunde und wenige Autos (Lieferverkehr) teilten sich den „shared space“, den gemeinsamen Raum, so wie es Architekt Klaus Kehrbaum sich vorgestellt hatte. Der Karl-Lederer-Platz präsentierte sich in puncto Leben von seiner besten Seite. Dennoch hatten die Bürgerinnen und Bürger einige Verbesserungsvorschläge.

Darinka Baumgartl regte an, Hundekot-Tüten auf Höhe des Hermann-Löns-Wegs bereitzustellen, da sich der nächste Tütenspender erst auf der Böhmwiese befindet. Bis dahin würden es viele Vierbeiner nicht schaffen und ihr Geschäft vorher in den Grünstreifen erledigen, meinte Baumgartl. Rathauschef Müller, selbst seit Kurzem Besitzer eines Zamperls, antwortete, dass man die Tüten eigentlich immer bei sich haben sollte. Er nahm die Anregung aber auf.

Zentrum: Bürger wünschen sich Café-Betrieb am Sonntagnachmittag

Antonie und Willi Sommerwerk beklagten, dass das Café Waldmann am Sonntagnachmittag nicht geöffnet habe – dann, wenn die Leute Zeit hätten, gemütlich Kaffee und Kuchen zu genießen. „Das ist schon eine Schande für eine Stadt mit 26.000 Einwohnern“, meinte der Geretsrieder Liedermacher Sommerwerk. Müller entgegnete, die Stadt habe keinen Einfluss auf die Öffnungszeiten. „Das ist eine rein private Entscheidung des Inhabers.“ Er hoffe, dass das Zentrum mit Fertigstellung der Egerlandstraße noch besser besucht werde und der eine oder andere Gastronom dann auch am Sonntag etwas biete.

Mehrfach geäußert wurde der Wunsch nach „mehr Grün“ auf dem Platz. Müller sagte, der Stadtrat eruiere gerade, ob man eventuell an der Ecke vor der Hofpfisterei, am Café vor dem Edeka und vor der Eisdiele mit gestalterischen Elementen für Abwechslung sorgen könnte. Man werde darüber entscheiden, sobald feststehe, ob der Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone werde (was Müller begrüßen würde). „Jetzt schnell ein paar Pflanzenkübel aufzustellen, bringt wenig“, meinte der Rathauschef.

Verkehr nimmt zu: Bürger wünschen sich Maßnahmen in Geretsried

Der Pressesprecher der Stadt, Thomas Loibl, erinnerte an die „City-Offensive“. Zusammen mit Gewerbetreibenden und Vereinen will die Stadt ein „buntes und vielfältiges Zentrum kreieren“. Dazu könnten Veranstaltungen zählen, es könnten aber auch wie am Neuen Platz Hochbeete mit Kräutern und Gemüse angelegt werden, um die sich jemand kümmere.

Außer der „Neuen Mitte“ bewegte einige Bürger die Böhmerwaldstraße. Dort herrscht zwar wegen der Sperrung der Egerlandstraße und der damit verbundenen Verkehrszunahme im Moment Tempo 30. Doch nur wenige Autofahrer halten sich nach Aussagen von Anwohnern daran. Vor allem auf Höhe der Einmündung Lerchenweg werde zu schnell gefahren. Der Bürgermeister verwies auf regelmäßige Blitzer-Aktionen.

Josef Schnellbach wollte von Bauamtsleiter Rainer Goldstein wissen, wann die Fußgänger- und Radfahrerampel über die Blumenstraße an der Kreuzung mit der B11 kommt. Laut Goldstein stimmt die Stadt mit dem zuständigen Landratsamt gerade die verkehrsrechtliche Anordnung ab. Die Ampel müsse mit der Ampel auf der B11 synchron geschaltet werden. Nach den Sommerferien könnte mit dem Bau begonnen werden.

Uta Schimanko schließlich vermisste die Gorilla-Skulptur von Hans Kastler vor dem C & A. Sie werde wieder aufgestellt, sobald die Baustelle an der Egerlandstraße abgeschlossen sei, antwortete ihr Thomas Loibl.

Stein: Im Süden von Geretsried war das Interesse an einem Dialog mit der Stadt eher gering. © Hans Lippert

Stein: Dialogreihe „Deine Stadt – Dein offenes Ohr“ macht Station im Süden

In Stein hielt sich das Interesse am Dialog-Angebot der Stadt in Grenzen. Barbara Ehrenreich sprach mehrere Punkte an. Sie beobachte jeden Tag an die 30 Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern am Steiner Ring entlang Richtung Wald liefen. Sie regte an, einen Hundekot-Tütenspender samt Abfallbehälter in der Nähe des Wendehammers am Wald anzubringen. Die Seniorin wünscht sich außerdem – wie so viele Steiner Bürger – einen Nahversorger am Ort. Das Ehepaar Viktoria und Antonello Pedatella, das ebenfalls zum Info-Stand gekommen war, konnte ihr aus erster Hand berichten, dass ihr „Steiner Dorfladen“ in der ehemaligen Alpen-Apotheke am Tegernseeweg voraussichtlich Anfang August eröffnen werde. Die Bürger würden dort alles für den täglichen Bedarf zu erschwinglichen Preisen finden, sagte Viktoria Pedatella.

Bürgermeister Müller bezeichnete den Dorfladen als eine gute Alternative zu einem Discounter. Sowohl die Stadt als auch die Baugenossenschaft hätten versucht, eine Rewe- oder Norma-Filiale als Nachfolger für den ehemaligen Penny-Markt zu gewinnen. Die Fläche sei den genannten Ketten aber zu klein gewesen oder sie hätten eine ausreichende Kaufkraft in dem Stadtteil bezweifelt, so Müller. „An der B11 hätte sich ein Norma sofort angesiedelt. Aber die Wiesen dort sind Landschaftsschutzgebiet.“

Die Idee, weitere Sitzbänke am Steiner Ring aufzustellen, notierte Pressesprecher Thomas Loibl. Dass der Bau des Bürgerhauses in Stein aus Kostengründen auf 2026 verschoben worden ist, wurde nicht angesprochen.

Tanja Lühr

