Von wegen Unkraut – Die wild wuchernden Pflanzen in Geretsried fördern die Artenvielfalt

Teilen

Üppig blüht’s auf dem Margeritenfeld: Umweltamtsmitarbeiterin Inken Domany (2. v. li.) mit Teilnehmern der Radtour im hinteren Bereich des Heinz-Schneider-Eisstadions. © Tanja Lühr

Unkraut ist das nicht, was da auf den städtischen Verkehrsinseln und Grünflächen in Geretsried wächst. Was es mit den Pflanzen auf sich hat, wurde nun bei einer Radtour durch die Stadt klar.

Geretsried – „Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben“, mag sich mancher beim Anblick der städtischen Verkehrsinseln und Grünflächen denken. Hinter der scheinbar wild wuchernden Pflanzenansammlung steckt jedoch System. Was die Stadt Geretsried mit den Wiesen bezweckt und warum der Bauhof sie auch bei Trockenheit nicht wässert, erläuterte Inken Domany vom Fachbereich Verkehr und Umwelt bei einer Radtour durch Geretsried, zu der der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bad Tölz-Wolfratshausen eingeladen hatte.

Kein wild wucherndes Unkraut: Mit den Pflanzen wird die Artenvielfalt gefördert

Josefine Hopfes leitet den gut zweistündigen Streifzug. Geretsried nimmt wie berichtet am Labeling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ teil. Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ zeichnet mit dem Titel das Engagement zur Förderung der Artenvielfalt aus. Im ersten Durchgang bekam die Stadt Silber verliehen (wir berichteten). Bei der nächsten Zertifizierung 2024 strebt Bürgermeister Michael Müller laut Inken Domany Gold an. Welche Flächen seit Beginn des Projekts 2019 schon umgestaltet wurden, ist an den „StadtGrün“-Schildchen zu sehen. Scannt man den QR-Code am linken oberen Rand, erfährt man die Hintergründe jeder einzelnen Maßnahme.

Insekt im Anflug: Eine Hummel sammelt Nektar am Gewöhnlichen Natternkopf, der auf einem Blühstreifen an der Jeschkenstraße gepflanzt wurde. © Tanja Lühr

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Insektenfreundlicher Pflanzenmix besteht aus robusten Pflanzen

An der Fußgängerunterführung vom Karl-Lederer-Platz zur Böhmwiese zum Beispiel wachsen auf einem kleinen Dreieck Goldgarbe, Flockenblume und Fetthenne. An der Böschung gedeihen Pracht- und Königskerze sowie Kaukasische Witwenblume. Auf der anderen Seite der Unterführung haben sich die Gemeine Wegwarte und die Rasselblume vermehrt. Blau, Gelb, Lila und Weiß leuchtet es entlang der B11. Die Baumschule Fellner aus Ascholding hat den Boden für diesen insektenfreundlichen Pflanzenmix bereitet. Er besteht aus Erde, einem durchlässigen Substrat und einer Mulchschicht aus feinem Kies. Dort überleben nur robuste Pflanzen, die Hitze und Trockenheit vertragen. Zugegeben: An ihren Anblick muss man sich gewöhnen.

Diese Art der Bepflanzung zieht keinen großen Aufwand nach sich

Natürlich seien Zierbeete mit Geranien, Stiefmütterchen, Eisbegonien und anderen bunten Blümchen hübsch anzusehen, sagt Rathausmitarbeiterin Domany. Doch sie haben ihren Preis. Die Bepflanzung muss mehrmals im Jahr ausgewechselt und regelmäßig gegossen werden. Oft sind die Blumen für Insekten auch wenig geeignet, vor allem, wenn sie gefüllte Blüten besitzen. Das beste Beispiel ist die Rose, an deren Pollen die Bienen wegen der vielen im Inneren liegenden Blütenblätter gar nicht gelangen. Die Staudenbeete, die die Stadt angelegt hat, sind ökologisch nachhaltiger und kostengünstiger. Durch Aussaat oder Ausbreitung zieren die winterharten Pflanzungen oft über Jahre hinweg das Stadtbild, ohne dass groß eingegriffen werden müsste. „Wir wollen hin zu nährstoffarmen Wiesen, die wir nur ein- bis zweimal im Jahr zu mähen brauchen“, erklärt Domany. Wenn sich Wildkräuter wie Johanniskraut oder bienenfreundliche Blumen wie Margeriten von selbst ansäen – umso besser. Nur was überhandnimmt, muss gelegentlich gejätet werden. Ein paar Meter weiter, auf dem Weg zur Bushaltestelle an der B11 macht die Radfahrergruppe an einer Benjeshecke am Wegesrand Halt. Das waagrecht aufgeschichtete Totholz bietet Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung. „Die Vögel bringen durch ihre Ausscheidungen Samen mit. Bald werden hier Weißdorne und andere Sträucher wachsen“, kündigt Domany an.

„StadtGrün naturnah“ Blühwiesen für Wildbienen statt kurz geschorener Vielschnittrasen. Stadtbäume, die so gepflegt werden, dass sie altern können, statt gefällt und ersetzt zu werden. Vorschriften für eine lebendige Vorgartengestaltung ohne Schottersteine: Dies sind nur einige von vielen Maßnahmen, mit denen Städte und Gemeinden Punkte für das Label „StadtGrün naturnah“ sammeln können. Die Auszeichnung wird seit sechs Jahren vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ und der Deutschen Umwelthilfe im Rahmen des Projekts „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ vergeben. Die Zahl der zertifizierten Städte und Gemeinden liegt derzeit bei 49 – mit zusammen rund 6,5 Millionen Einwohnern.

Geretsrieder pflegen die Blühwiesen

Etwa 20 Blühwiesen, Hecken, Magerrasenflächen und auch einen Steinhaufen, in dem sich Eidechsen wohlfühlen, haben sie und ihre Kollegin Ilka Dietrich-Naumann, zum Teil mithilfe Ehrenamtlicher, angelegt. Die Wiese mit Kamille, Wolfsmilch, Wildrosen und Lavendel an der Kreuzung Egerland-/Böhmerwaldstraße pflegt eine Geretsriederin, ein kleines Fleckchen am Brauneckweg wird von einer Anwohnerin versorgt. Inmitten der Sträucher und Wildkräuter darf ein junger Feldahorn stehen bleiben, der nur hin und wieder etwas ausgeastet werden muss. Die Verkehrsinsel an der Jahnstraße gegenüber dem Eiscafé L’Arena hat der Jugendrat angelegt, der auch für einen Magerrasen an der Lauterbachstraße in Gelting verantwortlich ist. „Je mehr Bürger sich beteiligen, umso besser“, findet Domany. Am Heinz-Schneider-Eisstadion ist sie selbst überrascht, wie üppig die Margeriten, die Wilde Möhre und der Natternkopf gewachsen sind.

Auf dem Isarradweg geht es weiter Richtung Süden. Der Waldpark, ein von Bürgern und der Ernst-Pelz-Stiftung initiiertes Projekt an der Jeschkenstraße, existiert zwar schon länger, doch für die Umweltamtsmitarbeiterin passt er wunderbar zum „StadtGrün“-Konzept. Ziel sei es, dort nach und nach alle heimischen Baumarten zu pflanzen, informiert sie die Radtour-Teilnehmer. Auch in diesem Waldstück bieten Hecken und Fledermauskästen Tieren Schutz.

Umweltamt steht mit Tipps zur Seite

Am Ende hat die Gruppe eine ganze Menge in Sachen Botanik gelernt. Aber auch der Sinn der über das Stadtgebiet verstreuten Grüninseln hat sich den Radfahrern erschlossen. „Mich hat vor Kurzem jemand darauf angesprochen, dass die Flächen nach nichts ausschauen. In Zukunft kann ich erklären, warum das so ist“, meint Josefine Hopfes. Rathausmitarbeiterin Domany weist darauf hin, dass das Umweltamt auch Privatleuten jederzeit gerne Tipps für insektenfreundliche Gärten und Balkone gibt. Interessierte könnten sich zum Beispiel die Broschüre „Blühflächen-Kompass“ holen. Wenn alle mitmachten – Stadt, Bauherren, Ehrenamtliche und Gartenbesitzer – könne die Rettung der Artenvielfalt ein gutes Stück vorankommen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.