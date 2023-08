„Die verschiedenen Nationen in den Vordergrund stellen“: „Dinner in bunt“ am 9. September am Neuen Platz

Von: Elena Royer

Farbenfroh und vielfältig wird das „Dinner in bunt“ am Neuen Platz. (Symbolfoto) © Müller-Stauffenberg via IMAGO

Bei einem „Dinner in bunt“ am 9. September soll die Vielfalt in Geretsried gefeiert werden. Quartiersmanagerin Natascha Schmook erklärt, was hinter der Idee steckt.

Geretsried – Gutes Essen, Getränke, Musik – mehr braucht es fast nicht für einen entspannten Sommerabend. Wenn dann noch viele Menschen fröhlich gemeinsam feiern, ist der Abend perfekt. Am Neuen Platz ist es bald so weit: Bei einem „Dinner in bunt“ soll dort am Samstag, 9. September, die Vielfalt in Geretsried gefeiert werden. Das Team von Integration aktiv (IAG) lädt gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Neuer Platz die Geretsrieder zu diesem besonderen Abendessen in Gesellschaft ein.

„Dinner in bunt“ am Neuen Platz: Gemeinsam unter freiem Himmel essen

„So ein Essen ist vielleicht schon bekannt aus Wolfratshausen, wo es das ,White Dinner‘ gibt“, sagt Natascha Schmook, die Quartiersmanagerin am Neuen Platz. „Wir hatten den Wunsch, am Neuen Platz unter freiem Himmel gemeinsam zu essen“, so die Quartiersmanagerin weiter. „Das Ganze sollte möglichst niedrigschwellig sein.“

Das „White Dinner“, ein soziales Massenpicknick weiß gekleideter Menschen, gibt es mittlerweile in verschiedensten Ländern, schreibt das Team von Integration aktiv in seiner Einladung. Und weil die Stadt Geretsried mit seinen 118 Nationen ebenfalls bunt sei, habe sich die Idee für ein „Dinner in bunt“ entwickelt. Das Dinner ist die diesjährige Aktion von IAG im Rahmen der bundesweiten interkulturellen Woche, an der sich IAG seit vielen Jahren beteiligt.

Vielfalt der Nationen in Geretsried steht im Vordergrund

„Wir möchten zusammenkommen, die Vielfalt feiern, und gemeinsam Speisen aus verschiedensten Regionen der Welt genießen, um das Miteinander in Geretsried zu fördern“, steht in der Einladung. Schmook erklärt: „Der Sinn dahinter ist, die verschiedenen Nationen in den Vordergrund zu stellen. Man soll sehen, welchen Wert eine solche Vielfalt hat.“

Beim kulinarischen Part sind der Kreativität der Gäste keine Grenzen gesetzt: „Wir freuen uns, wenn Speisen aus allen Kulturen aufeinandertreffen, denn gemeinsames Essen verbindet.“ Ob man dabei nur Essen für sich selbst oder die eigene Familie mitbringt, oder seine Leckereien mit anderen teilt und so ein großes Buffet entsteht, ist dabei jedem freigestellt, so die Quartiersmanagerin. „Man kann auch teilen und zum Beispiel sein Lieblingsgericht zum Probieren für alle mitbringen“, schlägt sie vor.

Getränke, Sitzgelegenheiten und ein Spielangebot für Kinder

Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt, Besteck und Teller muss jeder Teilnehmer selbst mitbringen. „Gegen eine Spende gibt es alkoholfreie Getränke“, sagt Schmook. „Und für die Kinder soll es das mobile Spielangebot geben. Wir wollen die Kleinen ja bei Laune halten“, so die Quartiersmanagerin schmunzelnd. Auch musikalisch soll das Event begleitet werden. „Wie genau, wissen wir noch nicht. Vielleicht mit Jazz oder klassischer Musik. Nicht laut, das Ganze soll nur im Hintergrund laufen.“

Alle Geretsrieder sind zu dem „Dinner in bunt“ eingeladen

Eingeladen zum „Dinner in bunt“ sind übrigens ausdrücklich alle Geretsrieder, wie Schmook betont. „Das können Geretsrieder sein, die schon lange hier wohnen, oder erst vor Kurzem in die Stadt gekommen sind. Egal ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. Das Dinner ist für alle offen.“

Eine spezielle Kleiderordnung, wie weiße Klamotten von Kopf bis Fuß beim „White Dinner“, gibt es nicht. „Bunte Kleidung ist aber gerne gesehen und es wäre cool“, sagt Schmook, „aber alle Gäste sind ohnehin schon bunt, so wie sie sind. Da sind wir uns sicher.“

Eröffnet wird der Abend von der Zweiten Bürgermeisterin Sonja Frank. Um 18 Uhr fällt der Startschuss.

Info: Das „Dinner in bunt“ findet am Samstag, 9. September, von 18 bis 21 Uhr auf dem Neuen Platz statt. Um Anmeldung bis zum Dienstag, 5. September, wird unter den Telefonnummern 0 81 71/9 26 65 35, 01 74/3 03 32 11 oder per E-Mail an die Adresse iag@jugendarbeit-geretsried.de gebeten.

