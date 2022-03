Donikkl mal anders: Schlagzeuger tritt mit Reggae-Band auf

Von: Peter Herrmann

Teilen

Freuen sich auf den ersten offiziellen Auftritt: Schlagzeuger Erich Mayer (li.) und die Band „Men of the Yeah“. © Men of the Yeah

Bei Donikkl-Mitmach-Konzerten bringt er Kinder zum Lachen. Am Samstag lässt Erich Mayer mit „Men of the Yeah“ im Hinterhalt die Drumsticks wirbeln.

Gelting – In seiner Rolle als „Erich, der Koch“ bringt er in den Donikkl-Mitmach-Konzerten seit vielen Jahren Kinder in ganz Deutschland zum Lachen. Ohrwürmer wie das Fliegerlied „So a schöner Tag“ kennen aber auch ältere Semester. Am Samstagabend lässt Erich Mayer mit seiner neuen Band „Men of the Yeah“ die Drumsticks wirbeln. Im Interview mit unserem Mitarbeiter Peter Herrmann verriet der Eglinger, was die Zuhörer erwartet.

Herr Mayer, seit wann gibt es die Band?

Mayer: Seit etwa zwei Jahren. Wir haben uns auf Sessions unseres Bassisten Clemens Becker in der jetzigen Besetzung gefunden und kurz vor dem Corona-Lockdown zwei Videos produziert. Zudem waren wir bei Online-Veranstaltungen der Münchner Medientage oder kurzen Pop-Up-Auftritten zu sehen. In der Kleinkunstbühne Hinterhalt in Gelting spielen wir unser erstes offizielles Konzert.

Auf welche Stilrichtung dürfen sich die Besucher einstellen?

Mayer: Wir spielen positiven „Urban Reggae“, sind aber auch vom Pop, Jazz, Ska und Funk beeinflusst. Dabei profitieren wir davon, dass jeder von uns einen großen Schatz an musikalischer Erfahrung miteinbringt. Die Songs schreibt Sänger Stefan Hagemeister, Clemens Becker spielt Bass, Sebastian Böhme und Simon Zeller Gitarre, ich sitze am Schlagzeug.

Wie kamt Ihr auf den seltsamen Bandnamen?

Mayer: Am 18. September 2009 kommentierte in Hamburg ein sogenannter Flashmob alle Aussagen einer Rede der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem „Yeah“. Das hat uns imponiert. Der Einfachheit halber verwenden wir daraufhin auch das Kürzel „Moty“.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen

Was machen Sie in Ihrem Berufsleben?

Mayer: Ich arbeite als Musiklehrer an der Mittel- und Realschule in Geretsried, leite einen Ganztagsverein einer Grundschule und gebe Schlagzeugunterricht in Egling.

Dürfen sich die jungen Fans auf weitere Donikkl-Shows freuen?

Mayer: Wenn alles gut geht, haben wir noch in diesem Jahr 30 bis 40 Auftritte. Außerdem spiele ich ab und zu noch in der Coverrockband „Gaudibox“.

Livestream-Konzert

Anmeldungen für das Livestream-Konzert von „Men of the Yeah“ am Samstag, 19. März, um 20 Uhr im Hinterhalt unter Telefon 0 81 71/23 81 04 oder per E-Mail an info@hinterhalt.de. Angemessene Spenden für Musiker, Techniker und die Ukraine-Hilfe werden erbeten.

ph

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.