„War skeptisch, ob das funktioniert“: Doppel-Geburtstag in Geretsried – Saftladen und Ein-Stein feiern

Von: Peter Herrmann

Stießen symbolträchtig mit Stein und Saft auf erfolgreiche Jugendarbeit an: Ein-Stein-Leiter Patrick Schmook (li.) und TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Verantwortlichen der zwei Geretsrieder Jugendtreffpunkte halten kurz inne und blicken auf ihre 40- beziehungsweise 20-jährige Geschichte zurück.

Geretsried – 1983 eröffnete in den Räumen der ehemaligen Adalbert-Stifter-Grundschule ein Treffpunkt für Jugendliche, dem zwei Jahrzehnte später die Einweihung einer weiteren Institution im Stadtteil Stein folgte. Warum der Saftladen und das Ein-Stein heute vielleicht sogar noch mehr gebraucht werden, verrieten Rudi Mühlhans, Patrick Schmook und Andreas Deiser vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

„War skeptisch, ob das funktioniert“: Doppel-Geburtstag in Geretsried – Saftladen und Ein-Stein feiern gemeinsam

„Das Wichtigste für die Jugendlichen sind nicht unsere Mitarbeiter, sondern der Kontakt mit Gleichaltrigen“, stellt TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans fest. Nicht ohne Stolz verweist er auf die sich stetig erweiternde Nutzungsvielfalt der Räumlichkeiten. Ob Asylhelfertreffpunkt, Radl- und Holzwerkstatt, Ferienpassaktionen oder Familienfeste: „Je mehr hier passiert, umso besser.“

Der Weg zu den zwei Begegnungsorten war durchaus beschwerlich. Jugendliche trafen sich Mitte der 1970er-Jahre zunächst in der sogenannten Kroedel-Villa an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Doch dieses Domizil hatte nicht lange Bestand. 1979 demonstrierten junge Geretsrieder und Geretsriederinnen für die Schaffung eines neuen Jugendzentrums. Ihr Wunsch sollte sich erst vier Jahre später erfüllen. Nachdem die Grundschule an der Adalbert-Stifter-Straße aufgelöst und an den Isardamm verlegt worden war, renovierten die Jugendlichen unter der Leitung von Johannes Templer, der aufgrund seiner strubbeligen Haare von ihnen liebevoll „Festus“ genannt wurde, die leer stehenden Räume und feierten 1983 die Eröffnung des „Saftladens“.

Rudi Mühlhans begann dort 1999 sein Praktikum und setzte sich kurz darauf für die Schaffung eines weiteren Jugendtreffs in Stein ein. „Ich war damals skeptisch, ob das funktioniert“, räumt er ein. Denn der südliche Stadtteil hatte damals aufgrund eines großen Übergangswohnheims für Aussiedler nicht den allerbesten Ruf. Dank des Engagements des TVJA und der dort lebenden Familien kam es in den vergangenen zwei Jahrzehnten laut Mühlhans jedoch zu einer „massiven Imageveränderung“.

Patrick Schmook, derzeitiger Leiter des 2003 eröffneten Jugendtreffs „Ein-Stein“, kann das bestätigen. „Unsere Räume werden von Jungs und Mädchen mittlerweile als Wohnzimmer wahrgenommen“, berichtet er. Die jüngsten Besucher sind etwa acht Jahre. Sie kommen aus den angrenzenden Wohnblöcken, um gemeinsam zu kochen und zu backen oder einfach nur, um Ansprechpartner zu haben.

„Bedarf ist immens“ – Jugendarbeit in Geretsried weiterhin stark nachgefragt

Im Saftladen ist der Altersdurchschnitt etwas höher. „Der Bedarf ist immens“, sagt Andreas Deiser. Seit Ende 2020 engagiert sich der Penzberger im Geretsrieder Jugendzentrum an vielen Stellen. „Wir helfen beispielsweise bei Bewerbungsschreiben und der Organisation des Alltags.“ Da anders als vor 40 Jahren fast immer beide Elternteile arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern, werden diese Unterstützungsangebote gut angenommen.

„An den Jugendlichen werden die gesellschaftlichen Umwälzungen am schnellsten sichtbar“, ergänzt Mühlhans. Die Digitalisierung, Reizüberflutungen der Moderne und wachsende Ansprüche gehören zu den großen Herausforderungen in der Jugendarbeit. Umso wichtiger sei die Förderung der Mitbestimmungsrechte der jungen Menschen. Ein Grundsatz, den einst schon Saftladen-Gründungsvater Johannes Tempel vermittelte. Als größte Wertschätzung empfindet es Mühlhans, wenn „Saftladen“-Stammgäste aus den 1980er-und 1990er Jahren ihre Kinder wieder dorthin schicken.

Ihre Jubiläen feiern die Jugendeinrichtungen am 7. Oktober und am 14. Oktober in Stein. Programmpunkte will der TVJA demnächst bekannt geben. Im Mittelpunkt dürfte die Erinnerung an eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte stehen. „Das wofür wir einst gekämpft haben, hat sich mithilfe der Stadt etabliert“, zeigt sich Mühlhans begeistert.

