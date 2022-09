Dorfladen-Gründer ziehen erste Bilanz: „Erwartungen übertroffen“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ziehen eine erste Bilanz: Die Dorfladen-Gründer Viktoria und Antonello Pedatella. © sh/Archiv

Seit rund sechs Wochen hat der Dorfladen in Stein geöffnet. Betreiberin Viktoria Pedatella zieht eine erste positive Bilanz.

Geretsried – Anfang August hat der Dorfladen Stein die ehemaligen Räume der Alpen-Apotheke bezogen (wir berichteten). Seit der Schließung des Penny-Marktes gab es in diesem Stadtteil von Geretsried zum großen Bedauern vieler Bürger keinen Nahversorger mehr. Betrieben wird der Dorfladen von Viktoria und Antonello Pedatella, unsere Mitarbeiterin Sabine Hermsdorf-Hiss sprach mit der 35-Jährigen.

Frau Pedatella, wie liefen die ersten Wochen?

Pedatella: Sehr gut. Trotz der Urlaubszeit haben uns viele Menschen besucht. Das hat unsere Erwartungen sogar übertroffen. Wir sind sehr dankbar für die positive Resonanz der Steiner Bürger, die den Dorfladen zu schätzen wissen.

Welche Produkte sind besonders gefragt?

Pedatella: Das frische Obst und Gemüse ist bei unseren Kunden sehr beliebt. Zwei bis drei Mal die Woche fährt mein Mann zur Großmarkthalle nach München. Dort kann er die Lebensmittel anfassen oder kosten und sich so ein genaues Bild über die Qualität der Ware verschaffen, bevor sie bei uns im Laden landet. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt – und wird sehr geschätzt. Auch unser neuer Fleischlieferant kommt bei den Kunden sehr gut an. Der Traditionsbetrieb Haller aus Murnau beliefert uns mit qualitativ hochwertigen und regionalen Fleisch- und Wurstwaren zu günstigen Preisen. Außerdem punkten wir mit unseren Backwaren, vor allem unsere Brezeln und das Röstzwiebelbaguette haben es der Kundschaft angetan. Die Kleinsten erfreuen sich täglich und teilweise in Scharen an der großen Auswahl an Süßigkeiten, Getränken und Steckerleis.

Gibt es noch zusätzliche Wünsche von Seiten der Kundschaft?

Pedatella: Wir versuchen auf alle einzugehen. Natürlich können wir aber nicht jeden Wunsch erfüllen. Wirklich ausgefallene Sonderwünsche gab es bis jetzt aber nicht. Unser Sortiment wird laufend ergänzt und angepasst.

Seit kurzem haben Sie den Service noch um ein paar weitere Dienstleistungen ergänzt.

Pedatella: Ja, der Hermes-Paketshop wird wirklich seit dem ersten Tag gut angenommen. Neu ist auch unser Kaffee to go, den man gemütlich vor dem Dorfladen trinken kann. Hierfür haben wir ausreichend Sitzmöglichkeiten geschaffen.

sh

