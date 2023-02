Wie es der Dorfladen in Gelting aus der Krise geschafft hat

Blickt wieder optimistischer in die Zukunft: Eva Kirchner, Teamleiterin im Geltinger Dorfladen. © sh/Archiv

Der Geltinger Dorfladen hat sich erholt – unter anderem dank Briefkastenwerbung. Im Interview blickt Teamleiterin Eva Kirchner zuversichtlich in die Zukunft.

Gelting – Im November vergangenen Jahres stand es schlecht um den genossenschaftlich geführten Geltinger Dorfladen (wir berichteten). Im Oktober war er in die roten Zahlen gerutscht. Die Schließung drohte, sollte der Umsatz nicht wieder deutlich steigen. Dank Briefkastenwerbung in ganz Gelting, einem schriftlichen Appell an die Mitglieder, Sonderpreisaktionen und Zeitungsartikeln hat sich der Laden im Dezember wieder etwas erholt. Wir sprachen mit Teamleiterin Eva Kirchner.

Frau Kirchner, in den sozialen Netzwerken hat der Dorfladen gepostet, dass es im Dezember nach der Flaute endlich wieder bergauf ging. Lag es am Weihnachtsgeschäft oder worauf führen Sie den Erfolg zurück?

Eva Kirchner: Ich glaube, es lag an einer Kombination aus vielen Maßnahmen. Wir haben Flyer in die Briefkästen geworfen und für unsere treuen Kunden Dankesschreiben verfasst, die wir ihnen beim Einkauf übergeben haben. Sehr gut bewährt haben sich die Aktionen und Sonderpreise.

Dorfladen in Gelting bei Geretsried hat drohende Insolvenz abgewendet

Können Sie ein Beispiel nennen?

Kirchner: Aktuell sind der Berchtesgadener Schlagrahm und die Eier vom Bertenbauernhof in Dietramszell reduziert. Diese Sonderpreise gelten bis 4. Februar. Dann setzen wir andere Produkte für 14 Tage herunter.

Und das kommt bei den Kunden gut an?

Kirchner: Ja, sehr. Ich arbeite jetzt seit sechs Jahren im Dorfladen und habe immer gesagt, wir müssen die Kunden mit Schnäppchen locken. Ob viele gezielt deswegen kommen, weiß ich nicht. Aber die Aktionen sind auf jeden Fall ein Anreiz und sollen beibehalten werden.

Aber die Kosten bleiben für Sie im Einkauf hoch?

Kirchner: Leider gibt es aufgrund der hohen Energiekosten im Moment keine Entspannung auf dem Lebensmittelmarkt. Wir können natürlich nicht auf alles Rabatte gewähren, sondern müssen die hohen Preise größtenteils weitergeben. Wir können nicht günstig in den Mengen einkaufen wie die Supermärkte und Discounter. Es tut mir auch weh, wenn ich einen Krapfen von der Bäckerei Burger für 2,30 Euro verkaufe und sehe, dass ein Krapfen im Wolfratshauser Edeka nur 1,80 Euro kostet. Gerade unsere Bäcker und Metzger haben die Preise erhöht. Milchprodukte haben sich sowieso enorm verteuert. Nicht alles kann ich nachvollziehen.

Steigende Energiepreise treffen auch Geltinger Dorfladen

Wie schaut es also für den Januar aus?

Kirchner: Laut unserem Vorstandsmitglied Silke Noeller-Granget liegen die Zahlen noch nicht vor. Allerdings steht schon fest, dass die monatlichen Stromkosten um 250 Euro steigen. Das bedeutet, wir müssen ordentlich mehr Umsatz machen. Nach meinem Gefühl lief der Januar aber nicht so schlecht. Nach den Feiertagen und den Winterferien ist auch das Brotzeitgeschäft wieder gut gestartet. Wir haben treue Handwerker, die holen sich täglich ihre Leberkässemmel oder Butterbreze bei uns oder kommen am Donnerstag zum Schweinebratenessen.

Brotzeiten, Frühstück und Nachmittagscafé sind ein wichtiger Bestandteil des Dorfladens?

Kirchner: Ja, daran verdienen wir, und wir wollen ja auch ein Treffpunkt sein. Das war uns immer ganz wichtig. Im Frühjahr kommen in der Regel wieder mehr Gäste, die sich bei schönem Wetter mit einer Tasse Cappuccino und einem Stück Kuchen draußen auf den Dorfplatz setzen.

Dorfladen in Gelting hofft auf zusätzliche Kunden

Das hört sich gut an.

Kirchner: Ich bin optimistisch. Die treuen Kunden müssten uns erhalten bleiben und zusätzlich müssten noch mehr Geltinger – und auch Genossenschaftsmitglieder – regelmäßig bei uns einkaufen. Dann wäre unser kleines Juwel gerettet. Ich freue mich, dass nach den Artikeln im Geretsrieder Merkur/Isar-Loisachbote auch Leute aus Geretsried und Wolfratshausen zu uns kommen, weil sie wollen, dass der Dorfladen bestehen bleibt.

Das Interview führte Tanja Lühr.

