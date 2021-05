Drängler auf der Grundstraße beleidigt Tölzerin

Polizei sucht Audi mit Dresdner Zulassung

von Doris Schmid schließen

Ein schwarzer SUV bedrängte eine Tölzer Autofahrerin am Samstag auf der Grundstraße. Die Situation eskalierte wenig später.

Geretsried – Eine 44-jährige Tölzerin war am Samstag mit ihrem VW Golf von Königsdorf kommend auf der Grundstraße unterwegs, als ein schwarzer SUV der Marke Audi mit Dresdner Zulassung von hinten rasch aufschloss. Der Audi-Fahrer versuchte zunächst zu überholen, was aufgrund der Örtlichkeit und des Fahrbahnverlaufs unterblieb. Im Bereich der Einmündung zur Jeschkenstraße in Geretsried überholte er die Tölzerin und wollte sie durch ein Bremsmanöver und Einschalten der Warnblinkanlage zum Anhalten bringen, berichtet die Polizei.

Die Frau fuhr am Audi vorbei. Daraufhin überholte der Dresdner erneut und bremste die Tölzerin so aus, dass sie nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Als beide Fahrzeuge standen, sprang der Audi-Fahrer aus seinem Fahrzeug, ging schreiend auf die Tölzerin zu und beleidigte sie. Im Anschluss entfernte sich der Rowdy. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können oder in ähnlicher Weise von dem schwarzen Audi bedrängt wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Geretsried unter der Rufnummer 08171/93510 in Verbindung zu setzen.

nej

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.