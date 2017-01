Drei Autos kollidieren an defekter Ampel

von Sabine Schörner schließen

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagmorgen die Ampel an der Kreuzung Elbestraße/Böhmerwaldstraße außer Gefecht gesetzt. Prompt kam es dort am Nachmittag zu einem Unfall.

Geretsried – Nach Angaben de Polizei fuhr eine 50-jährige Geretsriederin gegen 15.45 Uhr mit ihrem Peugeot 207 auf der Elbestraße in Richtung Isardamm. An der Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden 5er BMW eines 34-jährigen Münchners. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot noch gegen den BMW X1 eines 77-jährigen Geretsrieders geschleudert, der an der Kreuzung wartete. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ihr Peugeot musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.