Viele Ehrenamtliche, kein Unfall: Am Künnekeweg in Geretsried löste ein Auto einen automatischen Notruf aus. Die Feuerwehr rückte an – um festzustellen, dass der Alarm ein Fehler war.

35 bereits dieses Jahr

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Die Rettungsleitstelle Oberland zählt seit Jahresanfang 35 eCalls. Die Mehrzahl davon sind jedoch Fehlalarme. Trotzdem will sie nicht verzichten.

Geretsried – Drei Mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Geretsried an einem Samstag Anfang Februar aus – jedes Mal unter Vollalarm. Drei Mal mussten die Ehrenamtlichen unverrichteter Dinge wieder nach Hause – ohne einen Notfall gefunden zu haben. In allen Fällen handelte es sich um einen sogenannten eCall – also den Notruf über ein im Auto befindliches automatisches System. Jedes Mal war es ein eindeutiger Fehlalarm.

Mehrzahl waren Fehlalarme: Kfz-Notfallassistenten lassen Rettungsdienst und Feuerwehr umsonst ausrücken

Dass ein Auto gleich drei Mal innerhalb weniger Stunden völlig grundlos die Feuerwehr auf den Plan ruft, stellt allerdings eine Besonderheit dar. Vormittags meldete ein Wagen einen Notfall an der Sudetenstraße, vier Stunden später setzte das Auto einen Notruf an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ab. Gefunden wurde es allerdings am Künnekeweg – ordentlich geparkt. Kurz nach Mitternacht lotste dasselbe Fahrzeug die Einsatzkräfte an den Neuen Platz.

Laut Michael Meyr, Leiter der Integrierten Leitstelle Oberland, gingen im laufenden Jahr bereits 35 dieser eCalls ein, die Mehrzahl davon waren Fehlalarme. Es gibt verschiedene Szenarien, wie diese Notrufe ablaufen: Der Fahrer kann ihn selbst per Knopfdruck auslösen, oder das System setzt ihn automatisch ab. In beiden Fällen stellt das Fahrzeug automatisch eine Sprachverbindung zur Leitstelle her. Falls der Insasse ansprechbar ist, kann er erklären, was passiert ist – und die Leitstelle Schlüsse daraus ziehen, welche speziellen und wie viele Einsatzkräfte benötigt werden.

eCall-System dreimal hintereinander Notfall ausgerufen – Technik wird überarbeitet

Kann kein Kontakt mit dem Fahrer hergestellt werden, beispielsweise weil dieser bewusstlos ist, werden ein Rüstzug der Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert – so wie in Geretsried. „Allerdings sei hier erwähnt, dass für Bayern gerade eine neue Alarmierungsbekanntmachung entsteht und sich hier in Zukunft etwas ändern kann“, ergänzt Meyr. Das System übermittle „alle relevanten Daten, die zur Verfügung stehen, wie die Fahrzeugart, ausgelöste Airbags, Fahrgestellnummer und natürlich den Standort“.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Es gibt auch eCall-Systeme, die den Notruf nicht an die 112 senden, sondern an die Fahrzeughersteller – die geben die Infos in einem solchen Fall an die zuständige Rettungsleitstelle weiter. „Bei solchen Notrufen hören wir immer wieder Klagen über falsche Positionen des auslösenden Autos“, berichtet ADAC-Techniker Arnulf Thiele.

Notfallassistent im Auto: Falsche Alarme auf Übertragungsfehler zurückzuführen

Entweder liege das an unterschiedlichen Koordinatensystemen oder an Übertragungsfehlern. Call-Center im Ausland, Verständigungsprobleme oder dass mündlich übertragene Unfall-Standorte falsch zugeordnet werden, können zu Fehlerquellen werden. Eine falsche Ziffer oder ein Zahlendreher bei einer GPS-Angabe kann dazu führen, dass der Unfallort um mehrere Kilometer falsch angegeben wird. Thiele: „Normalerweise sind die Standorte dank GPS aber bis auf wenige Meter genau angegeben.“

Dass wie in Geretsried ein und dasselbe Fahrzeug mehrfach hintereinander einen Fehlalarm auslöst, ist laut Meyr sehr ungewöhnlich. „In so einem Fall sollte es von einer Fachfirma überprüft, beziehungsweise das System außer Betrieb genommen werden.“ Der Fahrer selbst kann das bordeigene eCall-System nicht außer Kraft setzen.

Notfallassistenz lässt Raum zur Verbesserung – automatisches Warnblinken

In einem sind sich die Experten einig: Ein optisches Zeichen könnte helfen, das Auto zu finden. „Das wäre absolut hilfreich“, stimmt Erik Machowski, Kommandant der Geretsrieder Feuerwehr zu. Nicht nur, wenn es um Fehlalarme geht – kommt ein Fahrer nachts von der Straße ab, und landet im Wald, kann dies bei der Suche eine weitere Zeitersparnis bringen.

Trotz der Fehlalarme überwiegen für ILS-Leiter Meyr die Vorteile des automatischen Notrufsystems. „Es ist wie bei nahezu allen automatischen Gefahren- oder Unfallmeldeanlagen“, sagt er. „Es kommt natürlich zu Fehlalarmen, aber es werden auch Menschenleben gerettet.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.