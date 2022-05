Maitanz: Egerländer zurück auf dem Karl-Lederer-Platz

Von: Susanne Weiß

Tanzten in den Mai: Die Erwachsenen der Egerländer Gmoi traten zum ersten Mal auf dem umgestalteten Karl-Lederer-Platz auf. Dazu spielte die Gartenberger Bunkerblasmusik. © Hans Lippert

Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte es die traditionelle Maifeier schon früher auf dem Karl-Lederer-Platz geben können. Dafür war sie jetzt besonders schön.

Geretsried – Die Gartenberger Bunkerblasmusik stimmte „Grüße aus dem Egerland“ an, und da blitzte die Sonne durch. Dazu passten die strahlenden Gesichter am Sonntagnachmittag auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried. Zum ersten Mal nach der Umgestaltung gab es dort wieder eine Maifeier. „Ich freue mich“, sagte Bürgermeister Michael Müller.

Der Tag war wettertechnisch nicht optimal gestartet. Das hielt die Egerländer Gmoi aber nicht davon ab, um 6 Uhr morgens den durch die Erzdiözese München und Freising gestifteten Baum zu schlagen, zu schäpsen, zu schmücken und von Hand vor dem Rathaus aufzustellen. Um Schlag 10 Uhr rastete er in der neuen Maibaumhalterung ein und überragt mit seinen 35 Metern das höchste Gebäude am Platz, das PulsG.

Egerländer Gmoi stellt 76. Maibaum in Geretsried auf

„Damit muss er sich im Oberland nicht verstecken“, stellte „Vüarstäiha“ Helmut Hahn fest. Der Egerländer Gmoi sei wichtig, die Maibaum-Tradition nicht zu verlieren. Deswegen gab es auch während der Baustellenzeit zwei kleinere Exemplare im Rathausinnenhof und trotz der Corona-Lockdowns zwei symbolische Maibäume. „Auch wenn ich nicht weiß, wer sie aufgestellt hat“, so der Vorstand.

Im Angesicht des 76. Maibaums präsentierten sich die Tanzgruppen der Egerländer Gmoi, der Siebenbürger Sachsen und der Deutschen aus Ungarn. Viele Menschen waren gekommen, um bei Bier oder Kaffee zuzuschauen und mal wieder ihre Trachten auszuführen. Neben der Bunkerblasmusik sorgten die Isartaler Adjuvanten für musikalische Unterhaltung.

