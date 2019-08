Ehemaliges Lorenz-Areal: Baugenehmigung ist noch nicht erteilt

Das Neubauprojekt auf dem ehemaligen Lorenz-Areal hängt in der Warteschleife. Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt. Der Grund ist simpel.

Geretsried– Fast 770 Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen sollen ab dem nächsten Jahr auf dem ehemaligen Lorenz-Areal zwischen Elbe- und Banater Straße entstehen. Doch das Genehmigungsverfahren zieht sich. Eine von der Bauer Group angekündigte Klage gegen das Großprojekt wurde deshalb noch nicht eingereicht.

Der Kompressorenhersteller Bauer beobachtet die Vorgänge auf dem Nachbargrundstück nach wie vor mit Argusaugen. Den Klageweg hat er aber noch nicht beschritten. „Ein gerichtliches Vorgehen gegen das Bauvorhaben auf dem Lorenz-Areal kommt gegenwärtig nicht in Betracht, da nach diesseitigem Kenntnisstand bislang weder der Bebauungsplan Nummer 124 B in Kraft getreten ist, noch eine Baugenehmigung erteilt wurde“, teilt Dr. Monika Bayat, Geschäftsführende Gesellschafterin der Bauer Group auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das ist richtig. „Das Verfahren läuft momentan bei uns“, bestätigt Marlis Peischer, Pressesprecherin am Landratsamt. Da der für das Gebiet maßgebliche Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig sei, lasse sich nicht absehen, wann eine Baugenehmigung erteilt wird.

Die Stadt Geretsried hat den Bebauungsplan, den der Stadtrat wie berichtet Ende März zur Satzung beschlossen hatte, bislang noch nicht öffentlich bekannt gemacht. „Wir warten auf die Rückmeldung des Staatlichen Bauamts“, erklärt Ute Raach, Geschäftsleitende Beamtin im Rathaus. Hintergrund ist die Verkehrssituation in dem Gebiet. Im Zusammenhang mit der Bebauung des ehemaligen Lorenz-Areals soll die Einmündung Elbe-/Blumenstraße ertüchtigt werden. An dem Knotenpunkt ist laut Gutachten eine Ampel notwendig. Die Ausführung muss jedoch aufgrund der Kreuzung der Blumenstraße mit der Bundesstraße 11 mit dem für die B11 zuständigen Staatlichen Bauamt in Weilheim abgestimmt werden. „Sobald die Kreuzungsvereinbarung vorliegt, werden wir den Bebauungsplan kurzfristig bekanntmachen“, so Raach.

Am Staatlichen Bauamt in Weilheim ist besagte Kreuzungsvereinbarung derzeit in Arbeit. In den nächsten Wochen soll der Stadt ein Entwurf zur Prüfung vorgelegt und im Anschluss getroffen werden, erklärt Martin Herda, in der Behörde zuständig für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

768 Wohnungen – je zu einem Drittel frei finanzierte und geförderte Mietwohnungen sowie 40 Prozent Eigentumswohnungen – sollen an der Banater Straße entstehen. Die Krämmel-Unternehmensgruppe plant ein neues Quartier mit 21 Mehrfamilienhäusern, Kindertagesstätte, Boarding-House und einer Garage mit Teilunterkellerung. Der Spatenstich soll Mitte nächsten Jahres erfolgen, die ersten Wohnungen könnten 2022 fertig sein. Die Arbeiten sind in Abschnitten geplant, komplett fertig soll das Quartier auf dem 4,7 Hektar großen Areal 2025 sein.

Die benachbarte Bauer Group hat angekündigt, gegen das Wohnbauprojekt juristisch vorzugehen. Sie befürchtet dadurch Einschränkungen für ihren Betrieb. Daran hat sich laut Dr. Monika Bayat nichts geändert. „Unsere Absicht, das Bauvorhaben – sollte seine Umsetzung tatsächlich noch versucht werden – einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen, besteht unverändert“, so die Geschäftsführende Gesellschafterin.

