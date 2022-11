Ein eigenes Geretsrieder Heft für die Sudetenstraße

Von: Doris Schmid

Vorläufer: Schon 1823 gab es im Wolfratshauser Forst eine Verbindung von Einöd nach Geretsried. © Helmut Schmidmeier

Der Hobbyhistoriker Helmut Schmidmeier hat der Sudetenstraße ein eigenes Geretsrieder Heft gewidmet. Seit 70 Jahren trägt die Straße diesen Namen.

Geretsried – Für Helmut Schmidmeier hat die Sudetenstraße eine besondere Bedeutung. Seit 70 Jahren trägt sie diesen Namen. „Der heute so bezeichnete Verkehrsweg wurde aber bereits 1823 gebaut“, berichtet das Mitglied des Arbeitskreises Historisches Geretsried. Schmidmeier sieht in der Straße einen zentralen Wegweiser durch die Geschichte Geretsrieds. Grund genug für den 83-Jährigen, ihr eine eigene Publikation zu widmen.

In seinem 36 Seiten umfassenden Sonderheft 6 der Reihe „Geretsrieder Hefte“ erläutert Schmidmeier die Geschichte Geretsrieds kurz und knapp am Beispiel der Sudetenstraße, die einst ein Waldweg war und während der Rüstungszeit als Verkehrsweg innerhalb des Munitionswerks Deutsche Sprengchemie (DSC) diente. Die beiden Munitionswerke DSC und Dynamit AG (DAG) entstanden laut dem ehemaligen Vermessungsingenieur auf einer Fläche, die zu keiner Gemeinde gehörte und den Namen „Forstbezirk Wolfratshausen“ führte. „Ein Teil dieses Forstbezirks existiert heute immer noch“, ergänzt Schmidmeier.

Helmut Schmidmeier ist ein begeisterter Hobbyhistoriker. © Hans Lippert

Eine alte Bezeichnung des Wolfratshauser Forsts ist der Name „Churfürstlicher Farchenwald“, dessen Geschichte im Jahr 1004 mit einer Urkunde Kaiser Heinrichs II. beginnt. Farchenbaum ist der süddeutsche Name für die Kiefer, die Baumart, die einst im Wolfratshauser Forst vorherrschte. Und einige Straßen in den beiden Geretsrieder Ortsteilen Gartenberg und Geretsried gehen dem Hobbyhistoriker zufolge in ihrer Grundstruktur auf eben diesen Farchenwald zurück.

Oberforstmeister Mathias Schilcher, zugleich Gutsbesitzer in Dietramszell, regte um 1820 an, in Einöd einen neuen Übergang, eine Fähre über die Isar zu errichten, um die Verkehrsverhältnisse östlich des Flusses zu verbessern. Er veranlasste das Durchhauen einer schnurgeraden Schneise von der Fähre bis zur Ortschaft Geretsried, zur „Chaussee“ nach Mittenwald, die heutige B11. Die neu geschaffene königliche Straßenbaukommission ließ dann die Straße bauen und verlängerte auf der rechten Isarseite die neue Straße bis nach Bad Tölz. Eine Brücke über die Isar zu bauen, gelang erst hundert Jahre später, allerdings etwas nördlicher bei Tattenkofen.

Die Fahrbahndecke dieser namenlosen Waldstraße wurde beim Bau der Munitionswerke 1936 durch Beton ersetzt. Schmidmeier: „Als Industriestraße war sie wiederum die zentrale Entwicklungsachse des Munitionswerks.“ 1952 erhielt die Hauptschlagader im Süden der Stadt den Namen Sudetenstraße – die Sudeten sind ein 310 Kilometer langer Gebirgszug in Deutschland, Tschechien und Polen.

Erlebbare Geschichte bei Bunkerführungen

Besonders ist die Sudetenstraße für Schmidmeier auch, weil durch sie Geschichte erlebbar wird. Das Interesse an den beliebten Stadtführungen „Bunker im Wald“ entlang der Straße ist immer groß. Im Osten endet sie an einem Wald. Dort führt noch einer der letzten Rollwege aus der Rüstungszeit in gerader Linie bis zur Isar.

Das Sonderheft 6 „Vom kurfürstlichen Farchenwald zur Sudetenstraße“ ist wie alle Publikationen des Arbeitskreises Historisches Geretsried an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Rathaus und Museum der Stadt Geretsried, Dorfladen Gelting, Buchhandlung Osiander, Bürobedarf Schröter und Geschäftsstellen der Sparkasse.

