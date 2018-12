Ein Geretsrieder in Indien: Über was Jakob Schlosser dort staunte

Nach dem Abitur wollte Jakob Schlosser etwas von der Welt sehen - und Gutes tun. Es verschlug ihn nach Indien.

Geretsried – Nach dem Abitur erst mal ins Ausland. Stellt sich nur die Frage: Mit dem Rucksack durch Thailand, eine Au-pair-Stelle in Costa Rica oder zum Reisen und Arbeiten nach Neuseeland? Für eine andere Version des Tapetenwechsels zwischen Schule und Studium hat sich Jakob Schlosser aus Geretsried entschieden. Er hat als „Don-Bosco-Volunteer“ ein Jahr lang in Tamil Nadu, dem südlichsten Bundesland Indiens, gearbeitet.

Entstanden ist die Idee, als der 19-Jährige seine Schwester während ihres Auslandsjahres in Afrika besucht hat. „Mir war klar, dass ich nach dem Abi reisen möchte, und die Möglichkeit, mich gleichzeitig noch zu engagieren, hat mir sehr gut gefallen“, begründet Schlosser seine Entscheidung. Seiner Abreise gingen mehrere Seminare voraus, bei denen die Freiwilligen mit der Arbeit der Salesianer Don Boscos vertraut gemacht werden und Denkanstöße für ihre pädagogische Arbeit erhalten. In Keela Eral angekommen, war es Schlossers Hauptaufgabe, die Jugendlichen mit Gesprächen zu ermutigen, das erlernte Englisch anzuwenden. „Wir haben die Jungs aus allen Altersklassen, die in der Unterkunft des Don Bosco College of Arts & Science wohnen, durch den Tag begleitet“, erklärt der Geretsrieder. Das habe morgens beim Wecken angefangen und abends mit dem gemeinsamen „Good Night“ geendet. „Der Alltag war unglaublich strukturiert. Das hat geholfen, sich schnell daran zu gewöhnen“, blickt Schlosser zurück. So sei ihm auch das Aufstehen um 5.30 Uhr bald nicht mehr schwergefallen.

Was manche Menschen beim Besuch des exotischen Subkontinents als Kulturschock bezeichnen, beschreibt der 19-Jährige als „kleine Momente, die in Staunen versetzen“. Weder die klimatischen Bedingungen noch die kulinarische Umstellung haben ihn großartig aus dem Tritt gebracht. „Man baut Standards ab und lernt, Kompromisse einzugehen.“ Aufgefallen sei ihm aber das Bild vieler Inder von Deutschland und Europa. „Da geht es viel um unzählige Jobs und großen Reichtum“, berichtet der Freiwillige. „Die illusorischen Vorstellungen relativieren sich aber, wenn ich erzähle, was bei uns ein Friseurbesuch kostet.“

Ein prägendes Erlebnis sei die Geschlechtertrennung gewesen. So sitzen Frauen und Männer sowohl in der Kirche als auch im Bus separat. Bei einer Veranstaltung, zu der die Mädchen des Colleges eingeladen wurden, war die Distanz ebenfalls spürbar: „Die Jungs hatten eine Vorführung organisiert, bei der die Mädchen auch zugeschaut haben, danach waren sie aber sofort wieder weg.“ Direkter Kontakt zwischen den männlichen und weiblichen Schülern wurde ab einem bestimmten Alter also tunlichst vermieden.

Schlossers Rückkehr nach Deutschland bedeutet nicht das Ende der Freundschaften, die er 7389 Kilometer weit weg geschlossen hat. Zu einigen Schülern und Kollegen hält er Kontakt, vor allem über Facebook. Der nächste Halt auf dem Weg ins Erwachsenenleben führt den jungen Mann nach Regensburg. Er studiert dort Physik. „Ich profitiere oft von meinen Erfahrungen aus Indien. Gerade was Selbstständigkeit und Problemlösung betrifft.“

Leonora Mitreuter

