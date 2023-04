Ein Herz für Obdachlose: Geretsrieder wollen Initiative gründen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wollen Obdachlosen helfen: (v. li.) Dariusch Müller, Ihmen Ben Othmen, Christian und Christine „Lilly“ Pfadisch. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Christine und Christian Pfadisch wollen Menschen helfen, die auf der Straße leben. Deshalb wollen die Geretsrieder eine Initiative gründen.

Geretsried – Es war ein Anblick, den Christian Pfadisch (42) und seine Frau Christine, genannt Lilly (32), nicht mehr loswurden. Das Ehepaar war vor ein paar Jahren abends in München unterwegs, dabei fielen ihnen immer mehr Menschen ohne Obdach auf. Zum Teil saßen sie frierend auf dem Boden, ihre wenigen Habseligkeiten neben sich in Tüten. Die beiden Geretsrieder sahen sich an – und waren sich ohne große Worte einig: „Hier müssen wir etwas machen.“

Das Ziel: Einmal im Monat Hilfe für Obdachlose

Christian Pfadisch, der in Geretsried eine Firma für Garten-, Landschafts- und Pflasterbau betreibt, und seine Frau fackelten nicht lange. Sie begannen, diesen Menschen zu helfen – bis Corona dem Ganzen ein Ende bereitete. „Wegen der Beschränkungen mussten wir eine Pause machen, doch jetzt soll es wieder losgehen“, sagt Lilly Pfadisch. Ihr Ziel ist, zumindest einmal im Monat den Obdachlosen etwas zu bringen.

Zuletzt vor ein paar Tagen verteilten sie mit Unterstützung ihrer Freunde Dariusch Müller (27) und Ihmen Ben Othmen (59) Hilfspakete. „Wir hatten einen riesigen Topf mit Chilli con Carne gekocht, Semmeln gekauft, Schlafsäcke und Thermoskannen besorgt“, erzählt die junge Frau. Dazu kamen ein Kanister mit Wasser, Tee, Süßigkeiten und Obst. Auch an die Tierbesitzer und ihre treuen Gefährten hatte das Quartett gedacht: Hundefutter hatte es ebenfalls dabei.

Helfer wollen auch mit Vorurteilen aufräumen

Die Helfer möchten auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen. „Keiner der Obdachlosen saß betrunken da oder grölte herum“, betonen sie. Im Gegenteil: Die Menschen konnten zunächst nicht glauben, dass sie so beschenkt werden sollten, und wussten gar nicht, wie sie sich bedanken können. Eher ernüchternd waren die Reaktionen einiger Passanten. „Wir wurden entsetzt oder angewidert angeschaut, weil wir einfach hingegangen sind“, sagt Lilly Pfadisch kopfschüttelnd.

Im Gespräch erfuhren die Helfer einiges über die Schicksale der Obdachlosen. „Einer“, erzählt Christian Pfadisch, „ist uns besonders in Erinnerung geblieben“ – ein junger Mann, der auf Grund von Arbeitslosigkeit seine Wohnung verloren hatte. „Also etwas, was jeden von uns treffen kann“, sagt Müller. Ihn möchte Christian Pfadisch suchen und ihm einen Job bei sich anbieten.

Manche leben freiwillig auf der Straße

Fünf Stunden lang waren die Vier unterwegs – und lernten viel. „Es sind die kleinen Zeichen wie die Sauberkeit der Schuhe“, ist Müller überzeugt, „die darauf hinweisen, ob dieser Mensch wirklich obdachlos ist oder nur so tut.“ Aber auch, dass sich manche freiwillig für ein Leben auf der Straße entschieden haben. Auch an der Zeitschraube, wann die Menschen zu erreichen sind, wollen die Helfer drehen: „Das nächste Mal ziehen wir am Abend los. Tagsüber sind sie nämlich wie vom Erdboden verschluckt.“

Von den Übergaben drehten sie kurze Videos und stellten diese mit Erlaubnis der Gefilmten auf der Videoplattform TikTok ein. Das Echo war immens. Bis zu 40 000 Mal wurden die Filme aufgerufen, immer mehr Leute fragten nach, wie auch sie helfen können. „Wie überlegen nun, eine Initiative zu gründen“, sagt Lilly Pfadisch. Und ja, es sei natürlich klar, dass die Aktion unterm Strich die Welt nicht grundlegend verändert. „Aber vielleicht macht sie sie ein klein wenig besser.“

