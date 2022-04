Ein Jahr „Nagel und Faden“: Das ist alles passiert

Von: Andrea Weber

Teilen

Blicken auf ein ereignisreiches erstes Jahr zurück: (v. li.) Dr. Gabriele Rogge (Vorsitzende), Michael Weber (Vorstand, Werkstattbetrieb), Manuela Jaud (Kinderworkshops), Alexander Feldmann (Gründungsmitglied, Holzwerkstatt) und Frank Schiefer (Repair-Treff) vom Verein „Nagel und Faden“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit einem Jahr gibt es den Verein „Nagel und Faden“. Nun zieht der Verein eine erste Bilanz und sucht weitere Unterstützer.

Geretsried – Im Februar vor einem Jahr gründete sich in Geretsried der Verein „Nagel und Faden“ und zog in eine damals leer stehende Industriehalle am Bunsenweg 11. Ein Jahr später ist es Zeit für eine Standortbestimmung. Zu einem Pressegespräch luden deshalb die Vorsitzende Dr. Gabriele Rogge und ihre Mitstreiter.

Von elf auf 35 Mitglieder angewachsen

Im ersten Jahr ist viel passiert. Von anfangs elf Mitgliedern ist der Verein auf 35 Mitmacher angewachsen. Wo zu Beginn ein paar Nähmaschinen auf Tischen standen, sind inzwischen abgetrennte Räume für verschiedene Handwerksbereiche entstanden. Viele ehrenamtliche Stunden brachten die Aktiven ein, um auszubauen, umzuräumen und zu renovieren. Werkbänke, Schränke, Tische und Trennwände wurden aus Sachspenden zusammengetragen und stehen auf Rollen, um eine flexible Raumgestaltung je nach Bedarf zu ermöglichen.

45 Kurse fanden statt

Bisher fanden über 45 Kurse statt, vom Näh-Café bis zum Repair-Treff, vom Kinderbasteln bis zum Handwerker-Workshop für Frauen. Es gibt mittlerweile eine ausgestattete Reparaturwerkstatt für Elektrik, eine Multifunktionswerkstatt und eine gemütliche Nähstube. In der Schreinerwerkstatt steht eine neue Formatkreissäge, die aus Fördermitteln finanziert werden konnte. „Unser Flugzeug“, nennt Vorsitzende Gabriele Rogge die hochtechnische Holzverarbeitungsmaschine.

Offene Werkstätten sollen im Mai starten

Nun soll es im Mai mit dem ursprünglichen Gedanken der offenen Werkstätten losgehen. Geplant ist, dass an drei Werktagen Kinder und Erwachsene kommen können, um mitgebrachte Sachen zu reparieren und an eigenen Projekten zu arbeiten, unterstützt von Fachleuten aus dem Verein. „In der Gemeinschaft macht es mehr Spaß“, so Vorstandsmitglied Michael Weber, verantwortlich für den Werkstattbetrieb. Dafür sucht der Verein weitere Mitmacher mit Kompetenz und Liebe zum Handwerk, sogenannte „Alte Hasen“, die nach dem Berufsleben Zeit haben ihr Wissen zu teilen.

Kurz notiert Programm: Erstmals einen Tag der offenen Tür veranstaltet der Verein „Nagel und Faden“ am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt). Das laufende Programm findet man im Internet unter www.nagel-faden.de.

„Alte Hasen“ gesucht: Der Verein sucht Menschen, die sich einbringen und ihr Wissen und Können teilen möchten – für Thekendienst, Internetauftritt, Verwaltung und für die Handwerker-Workshops.

Sanierungsarbeiten: In der Industriehalle am Bunsenweg gibt es viel zu tun. Die Öl-Gebläse-Heizung ist veraltet und soll durch eine Scheitholz-Heizung ersetzt werden. Die Arbeit übernimmt der Verein selbst. Benötigt werden gebrauchte Heizkörper und Heizungsrohre. Bitte Kontakt per E-Mail an info@nagel-faden.de. Im derzeit nicht mehr funktionsfähigen Waschraum soll in Eigenleistung ein Sanitärbereich mit barrierefreien Toiletten entstehen. Für Material und notwendige Fremdleistung benötigt der Verein weitere Spenden

Spendenkonto: Nagel und Faden Geretsried e.V., Raiffeisenbank Isar-Loisachtal, IBAN: DE76 7016 9543 0002 6389 24.

Die Aktiven vom Verein „Nagel und Faden“ in Geretsried haben sich an ein Großprojekt herangewagt, das viel Zeit und Geld kostet. Laufende Kosten für die große Halle stehen monatlich an. Die Heizung und der Sanitärbereich müssen erneuert werden. „Wir haben alle Fachleute an Bord, aber es kostet alles viel Geld“, sagt Vorsitzende Rogge. Ziel ist es nun. die Kosten durch Nutzungsbeiträge, zum Beispiel für Kindergeburtstage oder Veranstaltungen anderer Vereine zu senken. Zudem können Kleininvestoren als Quadratmeter-Paten mit Monatsbeiträgen im einstelligen Bereich pro Quadratmeter helfen. Der Verein hofft zudem auf lokale Unternehmen, die dieses nachhaltige Projekt unterstützen könnten. „Bei uns treffen sich Menschen, die gemeinsam ausprobieren, Technik lernen, kreative arbeiten und dabei gesellig zusammen sind.“

web

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.