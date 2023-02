Helferin der ersten Stunde im Interview: „Es war ein spannendes Jahr“

Von: Susanne Weiß

Immer noch gerührt von so viel Unterstützung: 1,3 Tonnen kamen bei einer der Sammlungen für Ukrainerinnen und Ukrainer im vergangenen Jahr zusammen, die die Geretsriederin Anna Dörfler (Mitte) initiiert hat. © Privat/Archiv

Ein Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Viele Menschen suchten Schutz in Geretsried. Anna Dörfler gehört zu den Helferinnen der ersten Stunde. Ein Interview.

Geretsried – Als Russland vor einem Jahr die Ukraine angriff und viele Ukrainer ihre Heimat verlassen mussten, empfingen Menschen wie Anna Dörfler die Frauen, Kinder und teils auch Männer mit offenen Herzen. Anfangs sammelte die gebürtige Polin mit vielen Helfern Sachspenden, dann unternahm sie Ausflüge mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Geretsried und Umgebung untergekommen sind. Bis heute sind die 60-Jährige und ihre Mitstreiter im Einsatz.

Frau Dörfler, am Dienstag besuchten Sie mit Ukrainerinnen und Ukrainern das Faschingstreiben am Karl-Lederer-Platz.

Anna Dörfler: Ja, mein Mann und ich haben dort Freunde getroffen. Und wie immer, wenn etwas los ist, habe ich die Ukrainer informiert und dazu eingeladen. Fasching gibt es bei ihnen nicht in dieser Form, aber manche haben sich verkleidet und versucht mitzumachen.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Geretsrieder Helferin Anna Dörfler blickt zurück

Warum bemühen Sie sich, etwas mit den Ukrainern zu unternehmen?

Dörfler: Wenn sie in ihren Wohnungen oder Unterkünften sitzen, denken sie nur an die Ukraine und ihre Familien. Es ist wichtig, dass sie rausgehen, unter Menschen und so auf andere Gedanken kommen.

Sie waren von Anfang an fleißige Helferin. Wie ist das Jahr seit Kriegsbeginn aus Ihrer Sicht gelaufen?

Dörfler: Wir haben im März angefangen, Spenden zu sammeln für die Ukrainer, die in der Turnhalle oder der Umgebung untergebracht und nur mit einer Reisetasche nach Deutschland gekommen waren. Sie haben teils auch selbst mitgeholfen, das war super. Aber es haben sich auch so viele Einheimische daran beteiligt und sind mit Spenden gekommen. Das war echt einmalig. Dafür sind die Ukrainer und ich persönlich sehr dankbar.

Ein Teil der Spenden ging auch in die Ukraine, oder?

Dörfler: Ja, es ist so gut gelaufen, dass wir weitere Aktionen durchgeführt haben. Erst haben wir die Spenden über eine Organisation aus München in die Ukraine geschickt, dann konnten wir sie zu Murml Gold nach Königsdorf fahren, die für die „Grenzenlose Kinderhilfe“ gesammelt hat. Alexandra Zwickl vom Donibauer-Laden unterstützt die Organisation weiterhin und bringt darüber immer wieder Spendengüter in die Ukraine.

Ausflüge in Geretsried sollen Menschen aus der Ukraine auf andere Gedanken bringen

Deswegen konzentrieren Sie sich jetzt auf die Menschen, die hier sind.

Dörfler: Wir haben Ausflüge unternommen, zum Beispiel zum Isartaler Aquarien- und Terrarienverein. Das hat besonders den Kindern gut gefallen. Die Ukrainer wurden von manchen Geretsrieder Restaurants eingeladen, wo wir sie hingeführt haben. Oder wir sind durch Geretsried spaziert, um zu erklären, wo man am besten was einkauft. Bis heute bin ich abends mit organisieren und helfen beschäftigt. Das macht aber auch irgendwie Spaß. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit etwa 140 Ukrainern und zehn Helfern, in der wir Informationen teilen. Und der Trägerverein für Jugend- und Sozialarbeit stellt uns dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung, in dem wir uns alle zwei Wochen treffen. Dort beantworten wir Fragen oder helfen beim Ausfüllen von Formularen.

Wie ist es für Sie, neben der Arbeit so eingespannt zu sein?

Dörfler: Es war ein spannendes Jahr, und ich komme schon manchmal an meine Grenzen. Inzwischen ist es aber ruhiger geworden. Glücklicherweise sind wir ein kleiner, aktiver Helferkreis, in dem jeder etwas anderes erledigen kann. Mit dabei sind Russlanddeutsche, Russen und Deutsche, die nicht mit dem Krieg einverstanden sind. Sie übersetzen, gehen mit den Ukrainern zum Arzt oder übernehmen Fahrten.

Was motiviert Sie persönlich?

Dörfler: Ich bin in Ostpolen aufgewachsen und habe in der Schule Russisch gelernt. Dadurch kann ich mich mit den Ukrainern verständigen. Meine Heimat liegt Luftlinie etwa 100 Kilometer von Lemberg im Westen der Ukraine entfernt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Krieg kommen kann. Nun ist es passiert, ich musste etwas machen. Ich bin keine Politikerin. Ich sehe Menschen, die ihre Heimat verlassen, manchmal alles verloren haben, die sich große Sorgen um ihre Familienmitglieder und Freunde machen.

Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen Wohnungen, Möbel und Arbeit

Woran fehlt es den Ukrainern in Geretsried und Umgebung aktuell?

Dörfler: Wie vielen Einheimischen auch an bezahlbarem Wohnraum. Wenn sie eine Wohnung gefunden haben, brauchen sie einfache Möbel und andere Gegenstände, die sie nicht alle auf einmal kaufen können. Dafür haben wir eine weitere WhatsApp-Gruppe, in der Ukrainer schreiben können, was sie brauchen, und Geretsrieder, was sie verschenken können. Und was ebenso hilfreich wäre, sind Informationen von freien Arbeitstellen, die für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen geeignet sind.

Wie ist Ihr Eindruck? Bleiben die Menschen oder warten sie nur darauf, zurück in Ihre Heimat zu können?

Dörfler: Manche sind schon zurückgefahren, weil ihr Haus nicht bombardiert wurde oder sie dort ihre Eltern haben, die sie pflegen müssen. Die Älteren, denke ich, warten ab, bis sie zurückkönnen. Bei den Jüngeren könnte ich mir vorstellen, dass sie hierbleiben, wenn der Krieg noch länger dauert und sie die Sprache gelernt haben.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dörfler: Frieden und Normalität für alle Menschen auf der Welt. Frieden für die Ukraine zu ukrainischen Bedingungen, damit die Ostukrainer in ihre Städte und Dörfer, in ihre Heimat zurückkehren können.

Info

Wer in die WhatsApp-Gruppe „Wir brauchen/Wir bieten“ aufgenommen werden möchte, kann Anna Dörfler (Hereta) über Facebook kontaktieren.

