Ein Kuss aufs Kreuz: Griechische Gemeinde feiert Gewässerweihe

Von: Peter Herrmann

Kirchliche Feier statt Wettkampf: Archimandrit Giorgios Siomos (li.) gestaltete die Zeremonie im Schwimmbad. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Griechische Gemeinde in Geretsried hat zum ersten Mal im neuen Hallenbad die traditionelle Gewässerweihe begangen.

Geretsried – Zu einem besonderen Schauspiel luden am Samstag die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland und die Griechische Gemeinde von Geretsried ein. Die bisher im alten Hallenbad an der Jahnstraße vollzogene Gewässerweihe erlebte ihre Premiere im neuen interkommunalen Schwimmbad neben dem Schulzentrum. Anschließend feierte man in den Ratsstuben.

Premiere im interkommunalen Hallenbad

„Es ist für uns eine große Freude, hier zu sein“, betonte Archimandrit Giorgios Siomos vor der feierlichen Zeremonie. Neben Mitgliedern der griechisch-orthodoxen Kirche lasen auch Katholiken wie Bürgermeister Michael Müller und Bernhard Sappl von der Stadtkirche religiöse Texte vor. „Es ist ein schönes Zeichen der Ökumene, dass verschiedene Glaubensrichtungen gemeinsam feiern können“, betonte der Rathauschef. Er verwies auf die Bedeutung des Elements Wasser, das als Symbol des Lebens gilt. Zudem zeigte Müller sich sehr erfreut, dass das neue Hallenbad neben schulischen und sportlichen Veranstaltungen auch für sakrale Feiern genutzt werden kann.

Nach der Andacht mit Hymnen, Liedern und Lesungen warf Giorgios Siomos das Kreuz zweimal in das Becken: Beim Kinderschwimmen erwies sich Kalliopi Mastoridou als Schnellste, bei den Männern gewann Nikolaos Karpouzidis. Beide brachten das Kreuz aus dem Becken zum Archimandriten, der ihnen den Neujahrssegen spendete. Die Orthodoxen glauben, dass die Überbringer im neuen Jahr Glück haben und den besonderen Schutz durch Jesu Christi erhalten.

Da ist das Kreuz: Nikolaos Karpouzidis war der schnellste bei den Männern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Griechenland erfolgt die Segnung des Meeres bereits am Tag der Dreifaltigkeit, der Epiphanie am 6. Januar. Liegt eine Stadt nicht am Meer oder ist ein Fluss zu gefährlich, weicht man auf Seen oder öffentliche Bäder als Schauplätze der Segnung aus. In München findet die Zeremonie am Isarufer statt. In Geretsried erhielten am Samstag alle Mitglieder der Griechischen Gemeinde den Segen des Archimandriten. Die meisten von ihnen küssten ehrfürchtig das Kreuz.

Anschließend Anschnitt der Vasilopita in den Ratsstuben

Im Anschluss an die Zeremonie folgte in den Geretsrieder Ratsstuben der Anschnitt der Vasilopita – ein lockerer Hefeteigkuchen, der ein wenig nach Zitrone schmeckt und eine Sesamkruste hat. In zwei der insgesamt 13 runden Kuchen, die Frauen der Griechischen Gemeinde gebacken hatten, befand sich jeweils eine Münze, die es zu finden galt. Rafail Vergidis und Aspasia Georgiadou holten sie aus ihren Stücken hervor. Sie gelten nun als vom Glück gesegnete Menschen des neuen Jahres. Vergidis erhielt zudem eine Ikone der griechisch-orthodoxen Kirche. Georgiadou freute sich über ein fünf Gramm schweres Goldplättchen.

