Ein Ladendieb mit großer Fantasie

Von: Rudi Stallein

Ladendetektiv beschuldigt - Kreative Ausreden bewahren einen 56-jährigen Geretsrieder nicht vor Geldstrafe.

Vor dem Wolfratshauser Amtsgericht musste sich ein 56-jähriger Ladendieb aus Geretsried verantworten. © sh/Archiv

Geretsried/Wolfratshausen – Der Richter kann es kaum glauben. „Man hört vieles, aber so einen Unsinn habe ich noch nicht gehört. Es ist famos, was man sich alles ausdenken kann“, gibt er dem Angeklagten zu verstehen, was er von dessen Einlassung hält.

Der Mann, der ihm gegenübersitzt, war wegen Diebstahls angeklagt. Am 17. Januar dieses Jahres gegen 19.30 Uhr hatte er Alkohol und Lebensmittel im Wert von rund 58 Euro in seinem Rucksack aus einem Geretsrieder Supermarkt schaffen wollen, ohne sie zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei. „Vielleicht“, so die Überlegung des 56-Jährigen, die den Richter den Kopf schütteln ließ, „hat der Detektiv auch einen Fehler gemacht. Er musste einen Dieb finden, weil er sonst schlecht dasteht vor seinem Chef, wenn er seine Quote noch nicht erreicht hat.“

In seiner ersten Aussage hatte der angeklagte Geretsrieder dem Gericht noch eine andere Version serviert. Er sei an dem Tag kurz hintereinander zwei Mal in den Supermarkt gegangen. Beim zweiten Mal habe er die Waren vom ersten Besuch im Rucksack gehabt, aber den Kassenbon dafür nicht mitgenommen. Dies nahm ihm das Gericht ebenfalls nicht ab wie die vermeintliche Falschbeschuldigung durch den Detektiv. Dieser gab an, seit Mittag im Dienst gewesen zu sein und gesehen zu haben, wie der Beschuldigte die Sachen genommen und in seinen Rucksack gestopft habe. „Dann ging er zur Kasse, nahm dort eine kleine Flasche Wasser aus dem Regal, die er bezahlte. Den Rucksack hat er nicht geleert“, so der Zeuge, der den Dieb nach der Kasse stoppte. Im Büro breitete der Mann den Inhalt aus: fünf Flaschen Doppelkorn, ein „Winter-Smoothie“, einen Beutel Babybel-Käse, Antipasti und Bockwurst.

Richter Helmut Berger verurteilte den arbeitslosen Geretsrieder zu 30 Tagessätzen à 15 Euro (gesamt 450 Euro). „Dem Detektiv zu unterstellen, er müsse ihn fassen, um produktiv zu sein. Das grenzt an das Vortäuschen einer Straftat“, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Sollte er tatsächlich, wie behauptet, den Kassenbon nur vergessen habe, „dann hätte man den auch am nächsten Tag noch einmal aus der Kasse lassen können.“

