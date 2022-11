Ein leiser Abschied: Schicksal des Geretsrieder Traditionsvereins besiegelt

Von: Doris Schmid

Gottesdienst zum 70-Jährigen: Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier (re.) und Diakon Klemens Irmer (li.) zusammen mit Ministrantinnen und Ministranten sowie der Frauengruppe der Schlesier in der Maria-Hilf-Kirche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Landsmannschaft der Schlesier hat sich offiziell aufgelöst. Dennoch soll die Gemeinschaft aus Geretsried mit losen Treffen fortbestehen.

Geretsried – Ganz still hat sich die Landsmannschaft der Schlesier aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Zuge der jüngsten Jahresversammlung wurde der Verein offiziell aufgelöst. „Das finde ich sehr schade“, sagt Sprecher Klemens Irmer. „Aber das ist ein Zeichen der Zeit.“

Es waren Flüchtlinge und Vertriebene, die den Ortsverband vor 70 Jahren in Geretsried gegründet hatten – mit dem Ziel der „Wahrung von kulturellen und historischen Belangen und der Integration der Landsleute in Industrie, Gewerbe und in der Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland“. So steht es in der Chronik der Schlesier geschrieben.

Schlesier gründeten ersten Geretsrieder Jugendtreff

Einige Geretsrieder werden sich sicher noch an die „Burg Kesselstein“ erinnern – die Landsmannschaft hatte das ehemalige Kesselhaus in Stein 1956 gekauft und zum ersten Geretsrieder Jugendtreff und Vereinsheim der Schlesier umgebaut. Doch 1960 wurde der Bunker „Burggroll“, wie er auch genannt wurde, wieder verkauft, weil die Erhaltung und der Betrieb von den Beiträgen und Spenden nicht gedeckt werden konnte.

Das Kernstück des Brauchtumsvereins: ein fünf Quadratmeter großer Teppich - selbst geknüpft

Brauchtumsnachmittage, Auftritte, Ausflüge, Weihnachtsfeiern und Faschingsbälle: Es gab ein aktives Vereinsleben. Und schon immer war es die Frauengruppe, die sich besonders engagiert hat. Beeindruckend ist der rund fünf Quadratmeter große Wappenteppich, den 36 Frauen in der Rekordzeit von drei Monaten knüpften. Darauf zu sehen sind 36 Kreiswappen sowie eine Besonderheit in der Mitte: Angeordnet wie ein Stammbaum sind die Wappen von Breslau, der Hauptstadt Schlesiens, Ober- und Niederschlesien, der Regierungsbezirke Oppeln und Liegnitz sowie von Geretsried. „Es sollte damit dokumentiert werden, woher wir kommen und wohin wir nach dem Zweiten Weltkrieg gingen“, erklärte Rosalie Militzek einmal, die vier Jahrzehnte den Vorsitz innehatte und 2018 im hohen Alter von 94 Jahren starb. Zehn Mal nahm Militzek mit der Kinder-, Tanz- und Trachtengruppe an Europeaden in Frankreich, Italien, Portugal, Dänemark und Österreich teil. Die Kochlowitzerin, die 1962 nach Geretsried aussiedelte, sei eine prägende Persönlichkeit gewesen, so Sprecher Irmer. Für ihre Verdienste wurde sie mit dem Schlesierkreuz ausgezeichnet.

Maiandacht und Oktober-Rosenkranz: Religion tief verankert

Schon immer sei die Landsmannschaft sehr religiös gewesen, sagt der Diakon, der selbst aus Schlesien stammt. So würden die schlesische Maiandacht und der Oktober-Rosenkranz auch in Zukunft weiter stattfinden. „Das sind zwei Fixpunkte im Jahresablauf.“ Die früher regelmäßig stattfindenden Wallfahrten werde es hingegen nicht mehr geben, „weil die Mobilität fehlt“. Im Grunde gehe es den Schlesiern wie anderen Landsmannschaften auch, meint der 80-Jährige. Die Mitglieder würden immer älter, Nachwuchs bleibe aus. „Die jungen Menschen haben andere Interessen, sie sind in Bayern geboren und in die bayerische Kultur hineingewachsen.“ Ihnen fehle der Bezug zu Schlesien.

Ein Gottesdienst für die Schlesier in traditionellem Gewand

Der jüngste Sonntagsgottesdienst in der Maria-Hilf-Kirche stand ganz im Zeichen der Schlesier. Zur 70-Jahr-Feier, die im Rahmen des Gottesdienstes zelebriert wurde, hatten sich einige Frauen ihre schönen Trachten angezogen. Und die Frauengruppe wird sich laut Irmer auch weiterhin alle 14 Tage zu Kaffee und Kuchen im Pfarrheim treffen. „Dann nur eben in lockerer Runde.“

