Feldkreuz auf der Böhmwiese ist restauriert

Geretsried – Das Feldkreuz auf der Böhmwiese mit der Bank daneben ist ein beliebter Platz zur Rast und Einkehr. Es wurde 1990 von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) aufgestellt, als sie ihr 30-jähriges Bestehen feierte. Heuer, zum 60-Jährigen, wurde das Wegkreuz am Rande des Abzweigs Richtung Schwaigwall restauriert.

Eine Jubiläumsfeier sei zwar aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht geplant, erklärt der kommissarische Vorsitzende der KAB, Winfried Leyer, wohl aber eine kleine Andacht am Kreuz. Am kommenden Dienstag, 6. Oktober, wollen die KAB-Mitglieder zusammen mit Pastoralreferentin Julia Majores einen Bittgang vom Parkplatz an der Böhmwiese aus veranstalten. Treffpunkt ist um 17 Uhr.

Die Idee, an der Stelle mit dem herrlichen Blick auf die Nikolauskapelle und die Alpen ein Feldkreuz aufzustellen, hatten Joachim Sterz und der damalige KAB-Vorsitzende Ewald Minke. Sie führten auch die Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, Franz Fuchs senior. Nik Sappl und Anton Wagner stifteten das Kreuz mit dem kupfernen Dach; Wagner schnitzte zudem den Corpus Christi. Nachdem dieser in den 1990er Jahren Vandalen zum Opfer gefallen war, fertigte er einen zweiten. Doch Kreuz und Jesusfigur waren jetzt in die Jahre gekommen, sodass die KAB beschloss, beides rundum sanieren zu lassen. Das Holz wurde abgeschliffen und frisch eingelassen, der Corpus neu gefasst.

Auf Bitten der KAB hat die Stadt Geretsried ein neues Ruhebankerl spendiert. „Dafür sind wir sehr dankbar. Das schaut jetzt alles wieder richtig schön aus“, sagt Nik Sappl. Nachdem Elisabeth und Walter Holzer den Ort in den vergangenen 30 Jahren gepflegt hatten, wurden sie jetzt von Gertrud und Gerhard Rottmeier abgelöst. Die beiden Rentner aus Gartenberg radeln mindestens einmal in der Woche auf die Böhmwiese. Die 72-Jährige und der 74-Jährige haben Fette Henne und Nelken aus dem eigenen Garten mitgebracht und eingepflanzt, Röschen in eine Vase gestellt und den Buchsbaum zurechtgestutzt. Wenn es trocken ist, kommen sie mit Wasser zum Gießen. Wenn das Gras rundherum zu hoch steht, mähen sie es, wenn Müll herumliegt, entfernen sie ihn.

Immer wieder würden Menschen an dem Feldkreuz Sterbebildchen von Angehörigen, Kerzen, Blumen, bemalte Steine, Schutzengel und anderes hinterlassen, erzählt Nik Sappl. Der 81-Jährige hat hier selbst eine Engelsfigur stehen – aus Dankbarkeit dafür, dass ihm jahrzehntelang bei seiner Arbeit in den Wäldern rund um Schwaigwall nichts passiert ist. Winfried Leyer hofft, „dass viele Spaziergänger eine Freude an dem Wegkreuz haben und dass es unbeschädigt bleibt“.

Tanja Lühr