Ein Reformator aus dem Oberland: Auf Spurensuche

Am 31. Oktober ist Reformationstag. Mit Hans Denck aus Habach gab es auch einen Reformator im Oberland. Von ihm erzählt Pastor Christoph Schirrmacher.

Geretsried - Etwa 30 Kilometer von Geretsried und Wolfratshausen entfernt, in südwestlicher Richtung, liegt das Dorf Habach. Hier, an der Hauptstraße 16, wurde ums Jahr 1500 herum der Reformator Hans Denck geboren, über den ich aus Anlass des Reformationstages schreibe. Nach seinem Studium wird er 1523 als Rektor in Nürnberg angestellt. Nürnberg ist damals ein Zentrum der Drucktechnik – deren Erfindung für die Menschen genauso revolutionär ist wie heute der Siegeszug des Digitalen.

Ein Copyright gibt es nicht. Wenn ein Buch damals auf Interesse stößt, wird es einfach durch Raubkopien weiter verbreitet. Die Leute lesen, was ihnen zwischen die Finger kommt, vor allem wenn es um „Reformation“ geht. Dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Strömungen. Dort, jenseits der lutherischen und der Schweizer Reformation, ist auch Hans Denck zu finden. Er wird zusammen mit den Beham-Brüdern 1525 aus Nürnberg wegen seiner Sympathie für den militanten Täufer Thomas Müntzer ausgewiesen. In den Folgejahren wirkt er in verschiedenen süddeutschen Städten. Durch seine Bildung findet Denck regelmäßig Arbeit, aber immer nur für kurze Zeit, weil er mit seinen Ideen in kein Schema passt.

Auch heute, im Rückblick, ist es nicht leicht, sich zu Denck zu positionieren, weil zu seiner Zeit die Lehre der katholischen Kirche massiv in Frage gestellt während andererseits der Protestantismus als feste Lehre nur vage sichtbar ist. Denck steht uns Baptisten nahe, wenn für ihn das Christsein erst mit der bewussten inneren Hinwendung zu Gott anfängt. Der Wahrheitssuchende öffnet sich als Unwissender dem Heiligen Geist, der einem dann die Bibel als Wort Gottes auslegt. Dafür steht die bewusst als Glaubender empfangene Taufe. Schwer tue ich mich hingegen mit der Auffassung, die in Jesus nur einen vollkommenen Menschen und in seinem Tod keine Ursache unserer Erlösung sieht, die nach Denck unabhängig davon einfach nur durch den Erlösungswillen Gottes geschieht. 1527 stirbt Denck in Basel an der Pest.

Ich erinnere hier an diesen alten Oberländer stellvertretend für die Täuferbewegung insgesamt. An Menschen, die inspiriert von Luther und Zwingli anfingen, die Bibel zu studieren, und oft die Erkenntnisse, die sie daraus gewannen, mit dem Leben bezahlten mussten. Diese Seite der Reformation wird oft vergessen, gehört aber auch zum 31. Oktober. Es lohnt sich, sich hier auf Spurensuche zu begeben.