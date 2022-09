Ein umtriebiger Graf aus Geretsried und die Olympischen Spiele: Vom Kunstfliegen zum Fiberglas

Von: Doris Schmid

Vor der Propeller-Maschine: Otto Heinrich Graf von Hagenburg © Automobilhistorisches Archiv/W. Schollenberger, Ober-Ramstadt

Der Wahl-Geretsrieder Otto Heinrich Graf von Hagenburg war ein Mann mit vielen Facetten. Mit Olympia verband ihn besonders der Sports- und Erfindergeist.

Geretsried – Er war Unternehmer, Erfinder und Pilot: Otto Heinrich Graf von Hagenburg. Olympia spielte in seinem Leben in doppelter Hinsicht eine Rolle. Bei den Spielen 1936 gewann der Wahl-Geretsrieder einen Kunstflugwettbewerb. 1972 stattete der Sohn des Prinzen zu Schaumburg Lippe und dessen Ehefrau Gräfin Anna von Hagenburg die Wettbewerbsstätten in München aus.

Der Graf wurde 1901 in Longeville bei Metz geboren, und ging in Darmstadt zur Schule. Ab 1922 fungierte er neben Emil Zimmer als Vorstand der Fahrzeug Fabrik AG (FAFAG) Darmstadt. Das Unternehmen hatten seine Eltern mitbegründet. „Er entwickelte die Technik der FAFAG-Wagen weiter und beteiligte sich an Automobilrennen“, weiß Hobby-Historiker Werner Schollenberger aus Ober-Ramstadt in Hessen zu berichten. Bei einem Kleinwagenrennen sei er der Konkurrenz davon gefahren, so Schollenberger, der von Hagenburg persönlich kannte. „Er fiel allerdings nach fünf Runden aufgrund eines technischen Defekts aus. Trotz entgangenen Siegs machten ihn solche Husarenstücke bekannt.“

Insolvenz: 1928 war für ihn das letzte Jahr als Fahrzeugfabrikant und Rennfahrer

Laut Wikipedia geriet das Unternehmen wegen zu geringer Produktionszahlen in finanzielle Schwierigkeiten. 1924 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, das mangels Masse 1928 eingestellt wurde. Nach Ende der FAFAG gründete der Graf eine Fahrschule. Ab 1927 führte er das Kraftfahrzeugmotorenwagen-Verkaufsbüro der Daimler-Benz AG.

Neue Leidenschaft: Zwei Jahre später prominenter Kunstflieger

Zwei Jahre später weckte die Fliegerei sein Interesse, und er erwarb seinen Flugschein. „Zum Fliegenlernen erzählte er mir: ,Eine Flasche Schnaps gesoffen, in die Maschine, Knüppel an den Bauch und geflogen‘, erinnert sich Schollenberger. Als Mitglied der „Hessenflieger“ ließ sich von Hagenburg zum Fluglehrer ausbilden. In dieser Funktion arbeitete er in Darmstadt, Weimar und Dresden. 1936 gewann der Graf den anlässlich der Spiele in Berlin ausgeschriebenen internationalen Kunstflugwettbewerb auf einem Bücker-Flugzeug. Laut Schollenberger gehörte er in dieser Disziplin bis zum Zweiten Weltkrieg zur Weltspitze. Ab 1938 arbeitete er als Testflieger in Rechlin und ab 1939 bei den Arado-Flugzeugwerken in Brandenburg. Ab 1942 leitete er einen Zulieferbetrieb der Flugzeugindustrie in Sonthofen. „Als Wirtschaftsführer der NS-Regimes wurde er bis 1947 in Augsburg/Göggingen interniert“, berichtet Schollenberger.

Fiberglas für Geretsried: Geschäftstüchtig am neuen Wohnort

Ein Jahr später kam der umtriebige Adlige nach Geretsried. Er gründete die „Hagenburg Fiberglas“ und begann 1950 mit der Herstellung von Produkten aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Palette reichte von Angelruten über Gewächshäuser bis zu Motorbooten. Diese wurden in den 1960er-Jahren auch durch den Quelle-Versand vertrieben. Kuriosestes Produkt war ein Ein-Mann-U-Boot.

Olympische Spiele 1972 – und Graf Hagenburg wieder mit dabei

Für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München wurde in den Werkstätten am Breslauer Weg an einem Prototyp für die Bestuhlung des Olympiastadions gebastelt, berichtet unsere Zeitung. Die Siegerpodeste, die Querlatten für die Hochsprunganlagen, Sprungstäbe und Säulen für verschiedene Instrumente stammten ebenfalls aus dem Werk von Hagenburgs. 1971 verkaufte er sein Unternehmen. Zur Ruhe setzte er sich aber nicht. Er konstruierte weiter technische Produkte. Otto Heinrich Graf von Hagenburg starb am 1993 in Altenmünster.

