Ein umtriebiger Tausendsassa: Helmut Hahn mit Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet

Teilen

Der neue Kulturpreisträger: Helmut Hahn (2. v. re., mit Frau Barbara), Kulturreferent Hans Ketelhut (li.) und Bürgermeister Michael Müller. © Hans Lippert

Helmut Hahn - Vorstand der Egerländer Gmoi und in vielen anderen Vereinen aktiv - erhält heuer den Kulturpreis der Stadt.

Geretsried – Einen roten Faden zu finden, um Helmut Hahns Leben und Wirken zu beschreiben, sei schwer. „Du bist mit allen vernetzt und mit allem verwoben“, sagte Laudator Ludwig Schmid. Tatsächlich greift beim neuen Kulturpreisträger Hahn ein Ehrenamt ins andere, ergibt sich eine Vereinsmitgliedschaft aus der anderen.

Sein viel zu früh verstorbener Vater stammte aus dem Egerland, seine Mutter ist eine Ungarndeutsche aus Pusztavám. Daher ist Helmut Hahn heute nicht nur Vorsitzender der Egerländer Gmoi, sondern auch bei den Deutschen aus Ungarn aktiv und zudem noch bei den Siebenbürger Sachsen. Weil er als Tubist der Gartenberger Bunkerblasmusik nur schwer entbehrlich ist, mischte er sich bei seiner eigenen Preisverleihung am Donnerstagabend im Ratsstubensaal zwischen den Reden immer wieder unter die Musikanten.

Ein umtriebiger Tausendsassa: Helmut Hahn mit Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet

Hervorzuheben ist Hahns Engagement im früheren Heimatmuseum und sein unermüdlicher Einsatz für den Bau des jetzigen Stadtmuseums; er ist Vorsitzender des Fördervereins. Durch die Nähe zu Pusztavám, eine der drei Freundschaftsgemeinden Geretsrieds, ergab sich der stellvertretende Vorsitz im Verein der Städtefreundschaften. Der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle trat der Diplom-Ingenieur bei, weil er in der Kirche seine Frau Barbara geheiratet hat und seine Töchter Leonie und Johanna dort getauft wurden. Auf ähnliche Weise lässt sich die Liste der Ehrenämter fortsetzen mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Egerland-Museumsverein von Marktredwitz, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, dem Alpenverein, und, und, und. Aufgrund seines vielfältigen Engagements wurden dem 59-Jährigen bereits die Isar-Loisach-Medaille und das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.

Ehrenamtlich in Geretsried: Helmut Hahn ist in vielen Vereinen engagiert

„Du bist konservativ in der besten Wortbedeutung. Du bewahrst Werte, Traditionen und Brauchtum“, sagte Ludwig Schmid. Er verheimlichte nicht, dass der Tausendsassa, der „Adabei“, wie er Hahn bezeichnete, vor einigen Jahren einen Burn out erlitten hatte. Seitdem achtet „Happy“ Hahn – sein Spitzname geht darauf zurück, dass einer seiner Cousins ihn als kleines Kind „Hewi“ nannte, weil er Helmut nicht aussprechen konnte – mehr auf sich. Er hat sich auf den Vorsitz bei der Egerländer Gmoi konzentriert, der aktivsten und mitgliederstärksten in Deutschland.

Bürgermeister Michael Müller sagte, ohne Freiwillige wie Helmut Hahn könnte das kulturelle Leben nicht stattfinden. „Unser Land braucht Kultur“, betonte er, sie bereichere und belebe. Müller begrüßte alle noch lebenden Geretsrieder Kulturpreisträger seit 2005 sowie etliche Bürgerpreisträger im Saal. Beide werden vom Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) aus Vorschlägen der Bevölkerung ausgewählt und vom Stadtrat bestimmt.

Helmut Hahn: „Alle ihr Egerländer habt die Auszeichnung verdient“

Dass die Wahl heuer auf ihn fiel, damit habe er nicht gerechnet, sagte Hahn bescheiden: „Alle ihr Egerländer habt die Auszeichnung verdient. Ich bin nur der Mediator und Moderator.“ Er widme den Kulturpreis seinen Töchtern Leonie und Johanna – beide ähnlich stark involviert in die Gmoi wie der Vater. Er solle ihnen als Ansporn dienen, die Traditionen der alten Heimat ebenfalls an die nächste Generation weiterzugeben.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Den Preis, eine Skulptur der Bildhauerin Antonia Leitner aus Reichersbeuern, überreichte Geretsrieds Kulturreferent Hans Ketelhut. Mit einem Buffet, bei dem typisch Egerländische Spezialitäten wie Powidlgolatschen nicht fehlen durften, klang der Festabend bei netten Gesprächen aus.