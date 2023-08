Ein unerwarteter Anruf brachte ihn nach Bayern: Ratsstuben-Chef hat sich in Geretsried „nie fremd gefühlt“

Von: Franziska Konrad

Bayerische Schmankerl – wie der Zwetschgendatschi – gelingen dem Österreicher Engelbert Fuchs, Chefkoch der Ratsstuben, inzwischen genauso gut wie Gerichte aus der steirischen Küche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Engelbert Fuchs stammt ursprünglich aus Österreich. Inzwischen ist der Chefkoch der Ratsstuben in Geretsried fest verwurzelt. Unserer Zeitung erzählte er seine Geschichte.

Geretsried – Es war ein unerwarteter Anruf aus München im Jahr 1985, der das Leben von Engelbert Fuchs für immer verändern sollte – und ihn letztendlich über Umwege nach Geretsried bringen. Der junge Österreicher, damals Anfang 20, hatte zu diesem Zeitpunkt seine Koch- und Kellnerausbildung absolviert und den Wehrdienst hinter sich gebracht, als ihn der Hilferuf eines Bekannten aus der Gastronomiebranche erreichte: Das Weinhaus Neuner in der Münchner Herzogspitalstraße suche dringend einen Koch. Der heutige Chefkoch der Geretsrieder Ratsstuben fackelte nicht lange: Drei Tage später saß er im Zug in Richtung bayerische Landeshauptstadt. Er bekam die Stelle als Jungkoch.

Ein unerwarteter Anruf aus München führte Engelbert Fuchs nach Bayern

„Die Stadt hat mir irrsinnig gut gefallen. Die vielen Biergärten, der riesige Englische Garten...“, schwärmt Fuchs noch heute. Sein Job sei zwar wahnsinnig arbeitsintensiv gewesen, „aber dafür hat man die Freizeit umso mehr genossen“. Auch seine Chefs waren mit ihm zufrieden. Fuchs: „Sie sagten zu mir: Du musst weiterkommen, du musst zum Schubeck.“

So landete der heute 58-Jährige zunächst im Kurhausstüberl in Waging am See. Nach zwei Jahren zog es ihn weiter zum Beuerberger Golfclub, wo er sieben Jahre lang als Küchenchef arbeitete. Dort traf er auch seinen heutigen Geschäftspartner Zeno Willnhammer. Beide absolvierten wenig später die Meisterschule, machten ihren Küchenmeister. Denn Fuchs wollte mehr.

Mitte der 1990er-Jahre las er in der Zeitung, dass die Geretsrieder Ratsstuben frei wurde. Der Österreicher bewarb sich mit Willnhammer beim damaligen Bürgermeister Hans Schmid – „die Chemie zwischen uns stimmte sofort “ – und es kam zum Vertragsabschluss. „Wir waren euphorisch, ehrgeizig und voller Tatendrang, als wir in Geretsried ankamen“, erinnert sich der Chefkoch an seine Anfangszeit in Geretsried und grinst.

Ratsstuben-Chefkoch stammt von Selbstversorgerhof aus der Steiermark

Ursprünglich stammt Engelbert Fuchs aus der Steiermark, genauer aus der Ortschaft Gundersdorf. Dort lebten damals früher unzählige Viehbauern, viele davon Selbstversorger. Auf genau solch einem Hof wuchs der kleine „Bertl“ gemeinsam mit drei Geschwistern auf. Sein Großvater kelterte Most und brannte Schnaps.

Es gab Hausschlachtungen, die Familie baute ihr eigenes Obst und Gemüse an. „Das war toll. Sozusagen alles frischeste Bioware“, erzählt der Österreicher. Seine Mutter war eine hervorragende Köchin. „Sie hat mir das Talent quasi in die Wiege gelegt“, sagt er augenzwinkernd. „Vieles koche ich heute genau so, wie einst meine Mutter.“ Etwa Szegediner Gulasch und steirisches Backhendl.

Zwei- bis dreimal im Jahr fährt der 58-Jährige zurück in seine alte Heimat. Ein Teil seiner Familie wohnt bis heute in Fuchs’ Elternhaus. „Dort leben vier Generationen: mein Bruder, meine Nichte, ihr Mann, deren Kinder und meine Mutter“, berichtet der Chefkoch stolz.

Engelbert Fuchs hat sich in Bayern „nie wirklich fremd und schnell zu Hause gefühlt“

Eines genießt er bei seinen kurzen Heimaturlauben besonders: Dann schwingt nicht Fuchs selbst den Kochlöffel, sondern meist seine Schwester oder Nichte. „Da werde zur Abwechslung mal ich kulinarisch verwöhnt.“

Bis heute schwingt in seinem Hochdeutsch eine leichte österreichische Sprachfärbung mit. „Zu meiner Anfangszeit in Bayern sprach ich extrem steirischen Dialekt“, sagt er. „Irgendwann passt man sich aber automatisch an.“ Bei Reisen nach Österreich verfällt der Koch jedoch schnell wieder in seine heimische Mundart.

Zurück in Oberbayern plagt den Wahl-Geretsrieder überhaupt kein Heimweh. „Klar fahre ich gerne nach Österreich zu meiner Familie. Aber inzwischen bin ich auch in Geretsried verwurzelt.“ Abgesehen davon seien sich die Kulturen in Deutschland und Österreich sehr, sehr ähnlich. „Deshalb habe ich mich in Bayern nie wirklich fremd und schnell zu Hause gefühlt. Das war für mich keine große Umstellung“. Auch auf der Speisekarte der Ratsstuben sind beide seiner Heimaten vertreten: Dort wird den Gästen bayerisch-steirische Küche serviert. Engelbert Fuchs augenzwinkernd: „Für mich ist das die perfekte Kombi.“ kof

Über diese Serie

195 verschiedene Länder zählt die UNO aktuell auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni 2022). Unsere Zeitung stellt in loser Folge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier mittlerweile eine neue Heimat gefunden haben.

