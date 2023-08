„Ein wichtiges Thema und ein seltenes Angebot“: Mädchen lernen Selbstverteidigung

„Kämpfer kämpfen.“ Das steht auf der Wand der Kampfsportschule von Sebastian Kubis (li.), der den Mädchen Techniken zur Selbstverteidigung zeigt. © Sabine hermsdorf-Hiss

Erste Selbstverteidigungstechniken bekamen kürzlich 20 Mädchen bei einer Ferienpass-Aktion gezeigt. Mit wenigen Handgriffen können sie jetzt potenzielle Gegner überwältigen.

Geretsried – 20 Paar Mädchenschuhe stehen im Eingang der Kampfsportschule PT-Kubis. Barfuß kicken deren Besitzerinnen auf kleine farbige Polsterkissen ein. „Es ist ein wichtiges Thema und ein seltenes Angebot“, sagt eine Mutter. Ihre Tochter nimmt ebenfalls an der Ferienpassaktion teil. Alle Plätze des Selbstverteidigungskurses sind besetzt.

Ferienpass-Angebot: Mädchen lernen in der Kampfsportschule PT-Kubis Selbstverteidigung

Ein lauter Gong mahnt die zuvor herumtobenden Mädchen zur Ruhe – sie sitzen wenige Sekunden später auf dem Boden und hören ihrem heutigen Trainer Sebastian Kubis aufmerksam zu. Nach dem Aufwärmen und Dehnen zeigt der Kampfschulgründer mit Unterstützung eines Helfers die erste Befreiungsaktion gegen einen Angreifer. Die Mädchen schauen interessiert zu, wie er sich aus dem festen Griff befreit. Danach dürfen alle es selbst probieren: Sie teilen sich in Zweier-Teams auf, und unter viel Gekicher schaffen alle es, sich herauszuwinden. Das geht eigentlich ganz einfach: Wenn sie am Handgelenk gepackt werden, drehen sie ihren Arm so über den des Angreifers, dass dieser loslassen muss.

Als Nächstes führt Kubis vor, wie die Mädchen ihre potenziellen Gegner überwältigen und zu Boden bringen können. „Ganz sanft, heute braucht keiner Kopfweh“, fügt er hinzu. Die Mädchen versuchen es selbst: Erst den zuvor gelernten Handgriff anwenden, die rechte Hand auf die linke Schulter des Gegners legen, dann einen Schritt nach vorne machen und den rechten Fuß hinter das rechte Bein des Gegners stellen. „Und jetzt verbeugen“, sagt die siebenjährige Fenja. Sie hebelt ihre Freundin Charlotte über das eigene Bein – die fällt neben ihr auf die Matte. „Jetzt du bei mir“, sagt sie, und die zwei tauschen die Rollen.

Mädchen werden nicht allen Gegnern gewachsen sein: „Traut euch, Hilfe zu holen“

Kubis demonstriert den nächsten Gegenangriff, mit dem er den Gegner mit wenig Mühe loswird. „Ciao“, sagt der Trainer, bevor er ihn von sich stößt. Fenja probiert es selbst und fasst ihrer Freundin an den blonden Zopf, dreht sie um und schubst sie weg. „Es macht richtig Spaß, und ich hab’ Lust mitzumachen“, sagt Charlotte, völlig außer Atem in einer kurzen Trinkpause. Der Gong schallt erneut, und die Mädchen rennen begeistert auf ihre Plätze auf den Matten zurück. Alle Gruppen bekommen ein Polsterkissen gereicht. Sie treten und schlagen dagegen. Mit ermutigenden Worten wie „drauf“, „fester“ und „jawoll“ feuert Kubis die Kinder an. Einige Kissen fliegen durch die Luft, so hart treten die Mädchen dagegen.

Er erklärt ihnen, nachdem sie sich an den Polstern verausgabt haben, wem sie mit ihren neu erlernten Techniken gewachsen sind. Gegen ältere und schwerere Personen würden sie sich nicht immer behaupten können. „Traut euch, Hilfe zu holen. Große lösen Probleme mit Großen.“ Jedes der Mädchen bekommt eine Urkunde. „Es kam mir richtig kurz vor“, sagt die zwölfjährige Josefa – schnaufend, so wie die 19 anderen Mädchen auch. Von Lena Imhoff

