Museumsförderverein schlägt Zeltdach für Baracke vor

Von: Doris Schmid

Soll in den sozialen Medien beworben werden: das Museum der Stadt Geretsried. © Hans Lippert

Einige Dauerbrenner bestimmten die Jahresversammlung des Museumsfördervereins in Geretsried.

Geretsried – Mit einigen Dauerbrennern beschäftigte sich der Museumsförderverein in seiner Jahresversammlung. Damit die im Museumsgarten gelagerte Baracke nicht weiter dem Verfall preisgebegeben ist, will der Verein der Stadt nun einen Vorschlag unterbreiten.

Verein versucht zu fördern und zu unterstützten

Laut Vorsitzendem Helmut Hahn sieht sich der Verein inzwischen tatsächlich als Förderverein. Große Ausstellungen und Aktionen – wie in der Vergangenheit geschehen – seien aktuell personell nicht leistbar. Daher versuche man, mehr zu fördern und zu unterstützen, sagte der Geretsrieder mit Blick auf die gut gefüllte Vereinskasse. Über 90.000 Euro liegen darin. Beispielsweise beteiligte sich der Verein an den Kosten für die Restaurierung einer zerstörten Brunnenfigur. Heuer co-finanzierte er die Anschaffung eines großen Exponats. Peter Fischer, Inhaber einer Druckerei ein Geretsried, habe der Stadt seine alte Handsetzerei mit Bleibuchstaben für einen niedrigen vierstelligen Betrag angeboten. Diese Offerte nahm die Kommune laut Hahn an. „Wir haben die Hälfte finanziert.“

Bayer-Baracke bereitet Sorgen

Große Sorgen bereitet den Fördervereinsmitgliedern die alte, zerlegte Bayer-Baracke, die seit Jahren im Museumsgarten liegt und darauf wartet, aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. „Das Bauamt hat dafür leider keine Zeit“, konstatierte Hahn. Doch ihr Zustand sei mittlerweile schlimm; die Planen, die sie bedecken, seien kaputt. In der Versammlung kam die Idee auf, über die Baracke ein Leicht-Zelt aufzubauen, um sie vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen. So ein Zelt sei nicht übermäßig teuer und brauche auch keine Baugenehmigung, meinte der Vereinschef. Und falls es am Geld fehlen sollte: „Dafür gibt’s den Förderverein.“ Auch ein Motorboot aus der Werkstatt von Graf Hagenberg wird laut Mitglied Dr. Gerrit Waßmann im Museumsgarten gelagert. Es sei ebenfalls in keinem guten Zustand, ergänzte er.

Das gelte auch für den Ein-Mann-Bunker, der nördlich der Böhmwiese liegt und wie berichtet ausgegraben werden soll. „Wenn wir jetzt nicht bald in die Puschen kommen, braucht man’s nicht mehr machen“, monierte Waßmann. Auch hier ruhen die Hoffnungen auf der Stadt.

Helmut Hahn ist Vorsitzender des Museumsfördervereins. © Hans Lippert

Ebenfalls ein Dauerthema sind die mehrsprachigen Flyer für die Besucher des Stadtmuseums, die der Verein bezahlen will. Bilder und Texte seien vorhanden, müssten aber noch abgesegnet werden, so die Info aus dem Rathaus, berichtete Hahn. Er ergänzte, dass die neue stätische Digital-Content-Managerin das Museum in den sozialen Medien bewerben wolle.

Auch Nachlässe beschäftigen den Verein

Immer öfter beschäftigt sich der Verein mit Nachlässen. „Ich habe etliche Büchersammlungen ausgeräumt, durchforstet und bei uns im Depot eingelagert.“ Ein alter Kleiderschrank mit Dia-Magazinen aus 70 Jahren Stadtgeschichte befinde sich im Nachlass von Karl Kugler. „Wir würden die Digitalisierung bezahlen, wenn wir an die Dinger rankommen“, stellte Hahn in Aussicht.

