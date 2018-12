Eine Herzensangelegenheit: Der Geretsrieder Freizeitclub

Seit 35 Jahren gibt‘s den Freizeitclub: Ein Gespräch mit der Leiterin Antonie Sommerwerk über ein ganz besonderes Angebot.

Geretsried – Der Geretsrieder Freizeitclub feierte in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag. Seit 1983 treffen sich im evangelischen Gemeindehaus behinderte und nicht behinderte Menschen aus der Region zu gemeinsamen Aktivitäten. Gegründet hatte den Club seinerzeit das Pfarrer-Ehepaar Max und Ilse Raeder. Heute leitet ihn Antonie Sommerwerk. Im Interview mit unserem Mitarbeiter Dominik Stallein spricht die 63-Jährige über die ehrenamtliche Arbeit und Momente, die ans Herz gehen.

Frau Sommerwerk, welche Menschen besuchen den Freizeitclub?

Der Freizeitclub ist ein offener Treff für Menschen mit und ohne Behinderung. Einmal die Woche besuchen uns 25 bis 30 Menschen, denen diese Treffen viel bedeuten, denn sie kommen dadurch aus ihrem Arbeits- und Wohnalltag heraus. Das ist eine große Gruppe und eine Zahl, die uns stolz macht. Die meisten Besucher haben eine geistige Behinderung, manche sind mehrfach behindert, können nicht sprechen und sitzen im Rollstuhl. Die meisten leben in Pflegeeinrichtungen, andere werden von ihren Eltern zu Hause betreut oder leben selbstständig. Zehn Ehrenamtliche betreuen zurzeit die Besucher während des zweistündigen Treffens, zwei von ihnen sind von Anfang an dabei, das heißt seit 35 Jahren. Ein vorbildliches soziales Engagement. Ab und zu besuchen uns auch Jugendliche, die zu den Kirchengemeinden gehören und sich auf ihre Firmung oder ihre Konfirmation vorbereiten.

Wie laufen diese regelmäßigen Treffen ab?

Jeden Mittwochabend treffen wir uns von 18 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Geretsried. Wir spielen Gesellschaftsspiele, singen, tanzen, hören Musik. Manchmal gehen wir spazieren oder kochen alle gemeinsam etwas. Es gibt sogar eine Theatergruppe, die ab und zu kleinere Stücke einstudiert und dann vor der ganzen Gruppe aufführt. Wir versuchen ein buntes, abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, damit für jeden unserer Gäste etwas dabei ist. Da ist jede Woche richtig etwas los bei uns. So hat sich in den vergangenen 35 Jahren ein wirklicher Treffpunkt entwickelt – für Menschen mit und ohne Behinderung.

Haben die ehrenamtlichen Helfer denn Erfahrung in der Arbeit mit Behinderten?

Ich persönlich nicht. Ich bin von einer Nachbarin angesprochen worden, die mich einmal mitgenommen hat. Das war am Anfang für mich überhaupt nicht einfach, schließlich hatte ich nie davor mit der Pflege oder Betreuung von geistig behinderten Menschen zu tun. Das war – wenn ich heute so zurückblicke – ein ganz großer Schritt für mich, in diese Rolle hineinzuwachsen. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, was es eigentlich bedeutet, mit diesen Menschen zu arbeiten. Man braucht für diese Arbeit gute Nerven, natürlich. Aber vor allem braucht man ein offenes Herz. Was wir machen, das ist Herzensarbeit.

Wie genau meinen Sie das?

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind so offen, ganz spontan und einfach frei heraus. Die machen einem nie etwas vor. Entweder sie mögen dich oder eben nicht. Aber wenn sie einen mögen, dann zeigen sie das ganz offen, schütten ihr Herz aus, und es entsteht ein wunderbares Miteinander. Das sind Momente, die ans Herz gehen.

Aus dieser Arbeit nehmen Sie bestimmt viele Erfahrungen mit.

Ja, natürlich. Oft ist es so, dass ich mich am Tag nach den Treffen an kleine Situationen, Gesprächsfetzen und lustige Momente erinnere, und ein Schmunzeln über mein Gesicht huscht. Das Miteinander im Freizeitclub ist für mich und meine Kollegen und Kolleginnen – da spreche ich auch in ihrem Namen – zu einer Herzensangelegenheit geworden.

