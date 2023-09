Eine Liebeserklärung an die Stadt: Woher stammt der stählerne Schriftzug?

Von: Elena Royer

Innerhalb kürzester Zeit beliebte Anlaufstelle für Schnappschüsse: Als die Neue Mitte Ende Juli eröffnet wurde, posierten bereits viele Geretsrieder vor dem beweglichen stählernen Schriftzug. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„I love GER“ - Der neue stählerne Schriftzug ist ein beliebtes Fotomotiv. Woher stammt die Idee für dieses Kunstwerk? Und wer hat es angefertigt?

Geretsried – Quasi über Nacht stand es da. Still und heimlich in der Neuen Mitte, genauer gesagt an der Egerlandstraße, platziert. Ein Kunstwerk aus mannshohen rostigen Buchstaben und einem Herz. Ein Bekenntnis: „I love GER“ – Ich liebe Geretsried. Doch woher stammt die Idee für dieses Kunstwerk? Und wer hat es angefertigt?

Schriftzug eine Maßnahme des Stadtmarketings

Erst einmal ist die Bezeichnung „Kunstwerk“ nicht ganz richtig. Wie Marianne Hagl, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt erklärt, sei der Schriftzug nicht als Kunstwerk, sondern als Maßnahme des Stadtmarketings angeschafft worden. Aus dem Bereich Stadtmarketing stamme auch die Idee zu dem Schriftzug. „Im Grunde inspiriert durch beliebte Schriftzüge in anderen Städten, zum Beispiel ,I love Amsterdam‘“, erklärt Hagl.

Mitten ins Herz: Die drei Elemente können einzeln transportiert werden. © Dsign Solutions

Umgesetzt hat den Schriftzug die Firma „Dsign Solutions“ aus Bad Tölz. Nach Auskunft von Rosalie Wiegerling, Assistenz der Geschäftsführung und zuständig für das Management bei „Dsign Solutions“, ist er aus Cortenstahl angefertigt. „Das wirkt aufgrund seiner Patina sehr edel und warm und macht was her“, erklärt Wiegerling. „Durch die Patina entwickelt das Objekt ein Eigenleben“, sagt sie. Heißt: In ein paar Monaten kann die Oberfläche des Schriftzugs wieder ganz anders aussehen.

Tölzer Firma entwickelte Entwurf

Gemeinsam mit Verena Heiler-Loth von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung habe „Dsign Solutions“ den Entwurf entwickelt. „Technisch wurde er dann durch unsere Metallbauer umgesetzt“, so Wiegerling. „Die Schwierigkeit dabei war die Anforderung, dass die Buchstaben später einmal mobil eingesetzt werden sollen.“ Denn der Schriftzug besteht aus drei Teilen, die miteinander verschraubt sind und einzeln bewegt werden können. „Die Buchstaben wurden mit einem 2D-Laser aus drei Millimeter dickem Cortenstahlblech geschnitten“, wie Wiegerling berichtet. „Bei der Planung haben unsere beiden Geschäftsführer Fabrizio Bruno und Michael Mai mitgewirkt“. An der Fertigung neben Metallbaumeister Bruno die Mitarbeiter Quirin Kometer und Patrick Aumayr. Anschließend wurden die einzelnen Stahlplatten per Hand geformt, verschweißt und geschliffen. „Der Schriftzug ist 6,2 Meter lang, 1,75 Meter hoch, 45 Zentimeter tief und wiegt insgesamt 1285 Kilogramm“, berichtet Wiegerling.

Funkenflug: Die einzelnen Platten aus Cortenstahl wurden zu vollständigen Buchstaben verschweißt. © Dsign Solutions

Schriftzug kann an verschiedenen Orten aufgestellt werden

Und wie kommt es, dass der Schriftzug von heute auf morgen auf der Egerlandstraße stand? „Die Entscheidung fiel sehr kurzfristig“, gibt Hagl zu. „Aber es war ein großes Anliegen, den Schriftzug noch zur Eröffnung der Neuen Mitte aufstellen zu können.“ Die Standortwahl fiel auf die Egerlandstraße, denn es war der Stadt „ein Anliegen, die noch zu bepflanzenden Bereiche zu verschönern“. In Zukunft könnte das Kunstwerk aber auch an anderen Stellen im Stadtgebiet auftauchen, denn: „Der Aufstellungsort ist flexibel“ wie die Pressesprecherin betont.

Für die Firma „Dsign Solutions“ jedenfalls war es eine „interessante Herausforderung“, wie Wiegerling sagt. Ähnliche Projekte für andere Städte hätten sie in der Vergangenheit bisher nicht verwirklicht. „Es hat uns sehr gefreut, und wir finden es schön, dass sich die Stadt was traut“, so die Assistentin der Geschäftsführung.

„Liebeserklärung“ kommt bei Geretsriedern gut an

Auch bei den Geretsriedern kommt die „Liebeserklärung“ an ihre Stadt gut an: „Die Rückmeldungen sind sehr positiv“, so Hagl. „I love GER wird inzwischen häufig als Fotomotiv genutzt. Leider zuweilen auch als Klettergerät von Kindern. Dafür ist es jedoch nicht gedacht.“

