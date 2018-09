Eine Portion Erfahrung

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Johann Niesner coacht ab sofort den TuS Geretsried, der mit seinem Neuzugang Mark Brady aus Irland am Samstag in die Saison startet.

Geretsried –Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd hat die Badminton-Abteilung des TuS Geretsried erste Weichen für die neue Saison gestellt. In zwar in personeller Hinsicht: So gibt es mit Johann „Hansi“ Niesner als Nachfolger von Udo Lehmann einen erfahrenen neuen Trainer für die Erste Mannschaft. Der gebürtige Münchner hat selbst in der zweiten Liga für den ESV Neuaubing gespielt. Außerdem war er Deutscher Meister im Herrendoppel (mit Michael Keck) und Deutsche Vizemeister im Einzel (ESV-Sportvereine).

+ Eine Koryphäe in Sachen Badminton: der neue Trainer Johann Niesner. © red Nach seiner aktiven Zeit war Niesner Landestrainer am Stützpunkt Nürnberg und im Bezirk Oberbayern. Außerdem trainierte er zahlreiche Deutsche Jugend- und Juniorenmeister. Der A-Lizenz-Trainer coachte 2006/07 den TSV Neubiberg-Ottobrunn in der Bundesliga sowie in der zweiten Liga den TSV Neuhausen-Nymphenburg, TSG Augsburg und seinen Heimatverein Neuaubing. Für seine neue Tätigkeit beim TuS zeigt sich der Coach, der weiterhin von Udo Lehmann unterstützt wird, zuversichtlich und formuliert das Saisonziel klar: „Wir wollen in der Liga bleiben und die dafür benötigten Punkte so schnell wie möglich einfahren.“

Verstärkung gibt es auch auf dem Feld: Als Nachfolger des Malaien Allan Tai greift in der 2. Bundesliga der Ire Mark Brady für den TuS zum Racket. Der 23-jährige Dubliner liegt in der Weltrangliste im Einzel auf Rang 1249; im Doppel ist er sogar 291. „Mark ist im Einzel die Nummer drei in seiner Heimat. Und im Doppel hat er international sogar noch erfolgreicher gespielt als in Einzelwettbewerben“, berichtet Geretsrieds Organisationsleiter Sascha Gnalian.

Auch spieltechnisch muss sich der Aufsteiger auf einige Neuerungen einstellen, nämlich bei der Punktevergabe und der Verkürzung der Sätze. „In der 2. Bundesliga wird nur noch in sieben statt vorher acht Disziplinen um Punkte gekämpft. Das dritte Herreneinzel entfällt also. Jetzt liegt mehr Gewichtung auf den Doppelbegegnungen“, erklärt Abteilungsleiter Uwe Eckhoff. Hier kann die Verpflichtung von Brady ein entscheidender Vorteil sein: „Hier hilft uns Mark, weil er beides fast gleich gut kann“, so der neue Kapitän Noah Gnalian. Auch sollen die Mixedteams und die Damen-Partien aufgewertet werden. Es bleiben das Dameneinzel und -doppel, dann das gemischte Doppel sowie das erste und zwei Herrendoppel und die beiden Herreneinzel. „Von den möglichen sieben Punkten sind drei mit Damenbeteiligung“, stellt Eckhoff fest.

Da es kein Unentschieden mehr gibt, aber der Spannungsbogen hoch bleiben soll, hat sich der Verband neue Punkteteilungen ausgedacht. Bei 7:0 und 6:1 gibt es drei Zähler für den Sieger, ab 5:2 nur noch zwei Punkte für den Gewinner. Beim Endstand von 4:3 erhält auch die unterlegene Mannschaft einen Punkt. Ein zusätzlicher Reiz ist die Kurz-Satz-Variante. Das heißt, es werden drei Gewinnsätze bis elf Punkte gespielt. „Die Geretsrieder Zuschauer werden also noch rasantere und spannendere Duelle zu sehen bekommen“, verspricht Eckhoff.

Los geht es für den TuS bereits am kommenden Wochenende, 8./9. September, mit zwei Heimspielen. Am Samstag kommt um 15 Uhr der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II in die Sporthalle an der Adalbert-Stifter-Straße. Am Sonntag empfangen die Geretsrieder um 12.30 Uhr den SV Fischbach (bei Kaiserslautern). Weitere Kontrahenten in der 2. Bundesliga Süd sind der TSV Neuhausen-Nymphenburg, der TV Marktheidenfeld, der TV Dillingen, der SV GutsMuths Jena, der TSV Neubiberg/Ottobrunn, die SG Schorndorf, und der SV Dortelweil II. ue