Eine Runde durchs leere Parkhaus: Das meint der Geretsrieder Rathauschef dazu

Bürgermeister radelt mit Jugendräten

Geretsrieds Rathauschef und einige Jugendräte schwangen sich aufs Rad. Bei der Rundfahrt durch die Stadt wird vereinbart, die Zusammenarbeit zu intensivieren.

Geretsried – Seit langem war die Radtour des Jugendrats mit Bürgermeister Michael Müller geplant. Am Samstag konnte sie endlich stattfinden. Von einem kleinen Schauer zum Start ließen sich Müller und die Jugendräte Sabrina Lorenz, Jakob Arend und Simon Vielreicher nicht abhalten. Die übrigen acht Mitglieder fehlten wegen Krankheit oder anderer Termine. Auf der Tour wurde deutlich: Im Rathaus will man den Jugendräten mehr Mitspracherecht und mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben.

Karl-Lederer-Platz

Ausgangspunkt der knapp vierstündigen Runde war der Karl-Lederer-Platz. Müller erklärte den Jugendräten, wie sich das Zentrum in den kommenden Jahren verändern soll. Die Bundesstraße 11 wird nach dem Willen der Stadt Richtung Schwaigwaller Hang verlegt, die alte B11 eine innerörtliche Straße. Die verkehrsberuhigte, gute Stube Geretsrieds könnte sich somit auf die Böhmwiese ausbreiten. „Das Rathaus würde dann nicht mehr wie jetzt am Rand stehen, sondern mitten im Zentrum“, sagte Müller. Von den Jugendräten kam der Wunsch nach einem „Walk of Fame“ nach dem Vorbild Wolfratshausens – eine Idee, die die Stadt prüfen will. Ebenso wünschen sich die Jugendlichen, dass der Dirt-Park auf der Böhmwiese neu angelegt wird. In seinem jetzigen, ungepflegten Zustand ist der Fahrradparcours nicht gut befahrbar. Der Stadtrat wird laut Müller im Herbst entscheiden, ob und wie es mit der Freizeiteinrichtung weitergeht. Möglich wäre, dass der Bauhof sich um den Unterhalt kümmert. Oder man findet einen Träger – eine engagierte Einzelperson oder einen Verein –, der bereit ist, die Anlage zu pflegen und für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen. Simon Vielreicher meinte, es bräuchte einen Verein mit genügend erwachsenen Mitgliedern als Kümmerer.

Mittelschule

Zum Schutz vor dem Regen machte die Gruppe unter den Bäumen zwischen Mittelschule und Gymnasium Halt. Der Bürgermeister erläuterte die Pläne für die Mittelschule. An der Stelle, wo man stand und auf die Schulküche blickte, ist ein Querbau geplant. Während die Mittelschule aus dem Jahr 1975 grundlegend saniert wird, können abwechselnd einzelne Klassen in diesen Querbau ausgelagert werden. Ist alles fertig, sollen die Klassen aus dem Karl-Lederer-Haus ins Adalbert-Stifter-Haus umziehen, sodass sich die Mittelschule unter einem Dach befindet. Baubeginn könnte 2023 sein. Geschätzte Kosten: 30 Millionen Euro. Müller bat die Jugendräte darum, herauszufinden, was sich die Mittelschüler für ihr künftiges Schulhaus vorstellen. „Was fehlt bisher? Was soll integriert werden?“

Parkhaus

Einmal durch das leere Parkhaus am Hallenbad zu radeln, machte den Jugendräten sichtlich Spaß. Noch wirke es überdimensioniert, gab Müller zu. Aber schon bald werde es von den Schulen, von Besuchern des interkommunalen Hallenbads und Nutzern des Isarau-Stadions belegt sein. Das Gebäude auf der anderen Straßenseite, in dem das Jugendzentrum Saftladen, die Bücherei, die Volkshochschule und das Mütterzentrum untergebracht sind, ist im Gespräch für eine dritte Grundschule. Mit wachsender Einwohnerzahl steige der Bedarf für eine weitere Grundschule. Außerdem verlange der Gesetzgeber künftig, dass die Grundschulen Ganztagsbetreuung anbieten, sagte Müller. Jede Grundschule vertrage etwa 450 bis 500 Schüler, weshalb eine Erweiterung der Isardamm- oder Karl-Lederer-Grundschule nicht sinnvoll erscheine, auch wenn durch den Umzug der Lederer-Mittelschule Räume frei würden. Sollte die dritte Grundschule an der Stifter-Straße gebaut werden, werde die Stadt natürlich Ersatzstandorte für Saftladen, Bücherei und Mütterzentrum schaffen, so Müller.

Neues Hallenbad

Höhepunkt der Radtour war für die Jugendlichen die exklusive Vorab-Führung durch das neue interkommunale Hallenbad. Bademeister Dieter Bunthoff zeigte der Gruppe die großzügigen, modernen Umkleideräume, die Duschen in Grau und Türkis, das Schwimm- und das Sprungbecken sowie den Kinder- und Kleinkinderbereich mit den beiden Warmwasserbecken. Hier regte der Bürgermeister an, dass sich der Jugendrat bis zur Eröffnung des Bads im September ein Motto für den Kindergeburtstagsraum ausdenken solle. Im Anschluss an den Kinderbereich sei später theoretisch ein Sauna-Anbau möglich, sagte er. Ebenso könnten im Freien Richtung Stadtwald in den nächsten Jahren eine Liegewiese und ein kleines Außenbecken entstehen. Ein Freizeitbad mit Rutschen und anderen Geräten werde das Geretsrieder Schul- und Sportbad aber nie werden, betonte der Rathauschef. Auf die Frage von Sabrina Lorenz, ob es wenigstens wieder einen „Spaßtag“ für Familien so wie im alten Hallenbad geben werde, antwortete Bunthoff, den plane er für Samstagnachmittag – damit auch die Väter Zeit hätten, mit ihren Kindern im Wasser zu spielen und zu toben.

Bewegungsparcours

Der Bewegungsparcours im Stadtwald, der auf eine Initiative von Mitgliedern der Stadtleitbild-Arbeitsgruppe Sport zurückgeht, und der mit Mitteln des EU-Förderprogramms Leader finanziert wurde, ist ein absolutes Erfolgsmodell. Die Trimmgeräte werden rege genutzt, der Vandalismus hält sich Müller zufolge in Grenzen, mit Ausnahme des Boxsacks, der schon mehrfach ausgetauscht werden musste. Die Jugendräte sind aufgerufen, sich weitere Standorte für Geräte im Stadtgebiet einschließlich Gelting zu überlegen. Ideal wäre es, wenn sich die Flächen im Eigentum der Stadt befinden würden, so Müller. Aber vielleicht würden auch Privatleute oder Firmen Grund zur Verfügung stellen. Der Bürgermeister versprach, dass die Stadt die Bewegungsstationen im Stadtwald auch im Fall eines erneuten Lockdowns nicht schließen werde: „Ich setze da auf die Eigenverantwortung der Menschen.“

Jugendtreff Ein-Stein

Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit, der die beiden Jugendzentren Saftladen und Ein-Stein betreibt, erläuterte die Pläne für das an Stelle des Ein-Stein geplanten Jugend- und Bürgerhauses. Es sei „eine mutige Entscheidung“, Räume für Jung und Alt unter einem Dach zu vereinen, sagte er. Doch nachdem der Trägerverein beide Bereiche verwalten werde, sehe er kein Konfliktpotenzial. Mühlhans bedauert nur, dass die jetzigen Freiflächen rund ums Ein-Stein durch den Neubau stark reduziert werden. Müller ergänzte, neben dem 7 Millionen Euro teuren Bürgerhaus, das ab Herbst 2022 gebaut werden könnte, sei eine Aufwertung Steins in Form eines ansprechenden Ortseingangs und einer Begrünung des Steiner Rings vorgesehen. Damit sich irgendwann wieder ein Lebensmittelhändler ansiedele, wolle man entsprechende Rahmenbedingungen herstellen. Man brauche eine größere Ladenfläche für einen sogenannten Frequenzbringer, in dessen Umfeld sich in der Regel automatisch auch kleinere Geschäfte niederlassen würden.

Eisstadion

Ein weiterer Höhepunkt der Tour war die Besichtigung des renovierten Eisstadions. Seit Mitte Juli wird dort Eis gemacht, der Trainingsbetrieb läuft seit 19. Juli, wie Eismeister Friedrich König mitteilte. Normalerweise beginne der Betrieb erst Mitte bis Ende August. „Aber nach dem Lockdown möchte jetzt jeder endlich wieder seinen Sport ausüben“, meinte König. Der öffentliche Lauf soll in drei bis vier Wochen wieder starten, vorausgesetzt der Inzidenzwert lässt es zu.

Skater-Park

Der Jugendrat möchte, dass der Skater-Park am Saftladen erneuert wird. Die in die Jahre gekommene Anlage ist nicht mehr besonders attraktiv. Die Stadt ließ sie 2002 errichten, nachdem das einige Jugendliche über die Mobile Jugendarbeit des Trägervereins beantragt hatten. „Ihr seht, dass wir die Jugend ernst nehmen und versuchen umzusetzen, was möglich ist“, meinte Müller dazu. Der Skater-Park könnte nun entweder am bestehenden Standort neu gestaltet werden oder aber als größerer Park an einem anderen Platz gebaut werden. Auch hier bat Müller die Jugendratsvertreter, ihm Vorschläge zu machen. Die Jugendlichen sollen sich mit einem Fachmann wegen der Planung in Verbindung setzen.

Johannisplatz

Müller verriet, dass die ehemalige Apotheke am Johannisplatz nach dem Vorbild des Steiner Quartierstreffs ebenfalls zu einem solchen umfunktioniert werden soll. Er wolle über die Pfarrei Heilige Familie hinaus einen Treffpunkt für die Bewohner des Johannisplatzes schaffen, wo Yogakurse, Spielenachmittage und andere Veranstaltungen stattfinden könnten. Betrieben werden soll der Treff vom Quartiersmanagement des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. Mit einem Pizzaessen in der Feuerwache Nord endete die Tour. Die Freiwillige Feuerwehr nutzte die Gelegenheit für Nachwuchswerbung. (Tanja Lühr)