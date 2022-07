Von Belarus nach Bayern: Ala Aliakseyenka lebt zwischen zwei Welten

Von: Susanne Weiß

32 Buchstaben gibt es im Russischen: Ala Aliakseyenka unterrichtet zweisprachige Kinder in Russisch, ihrer Muttersprache. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Ala Aliakseyenka aus Belarus.

Geretsried – In ihrer Heimat Weißrussland, auch Belarus genannt, hat Ala Aliakseyenka Deutsch und Englisch studiert. Als sie mit 20 Jahren für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) nach München kam, dachte sie, sie könne sich eigentlich ganz gut unterhalten. „Aber ich habe jeden Tag neue Wörter gelernt“, sagt die heute 42-Jährige. Besonders mit dem Bairischen hatte sie erst einmal ihre Probleme. „Gib ma’s Polster“, habe eine Frau – Aliakseyenka arbeitete in einer Senioreneinrichtung – zu ihr gesagt. Die Frau wollte ein Kissen haben.

Eine Stadt, 106 Nationen: Ala Aliakseyenka aus Belarus lebt in Geretsried

Ala Aliakseyenka, eine gepflegte Frau mit langen Haaren, ist dankbar für diese Erfahrung. Und durch das Auslandsjahr, nach dem sie eigentlich zurück in die Heimat zurückgehen wollte, ist sie letztlich dorthin gekommen, wo sie heute ist. Sprache spielt da noch immer eine große Rolle. An der Karl-Leder-Grundschule ist sie Teamlehrkraft in einer zweiten Klasse. Neben Mathe, Heimat- und Sachkunde, Kunst und Sport unterrichtet sie die Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Deutsch als Fremdsprache. Darüber hinaus lehrt sie zweisprachigen Kinder im Quartierstreff Stein Russisch. Das wurde in ihrer Familie in der 600.000-Einwohner-Stadt Gomel seit jeher gesprochen.

„Ich war gut in der Schule“, sagt Aliakseyenka. Das musste sie auch sein. „Es war klar, man braucht ein Studium, um etwas zu schaffen.“ Sie hatte eine glückliche Kindheit als Einzelkind, aber die Umstände waren nicht leicht. „Ich habe den Fall der Sowjetunion und mehrere Wirtschaftskrisen erlebt.“ In der elften Klasse besuchte Aliakseyenka drei Mal die Woche einen Vorbereitungskurs, um bei der Aufnahmeprüfung bessere Chancen zu haben. „Das war ein stressiges Jahr.“ Für Deutsch entschied sie sich, weil sie es in der Schule gelernt hatte. Und „es stand fest, fast jeder weitere Berufsweg würde mit der deutschen Sprache zu tun haben“.

Wie sich herausstellen sollte, fügte sich alles zusammen. Sie ging ins Ausland, um etwas von der Welt zu sehen, „war wissbegierig“. In Deutschland lernte Aliakseyenka über Bekannte ihren Mann kennen. „Er kam mit 18 Jahren als Spätaussiedler hierher“, sagt die 42-Jährige. Als Sohn einer Deutschen war er in Sibirien zur Welt gekommen. „Wir waren in der gleichen Situation.“ Das junge Paar zog nach Geretsried in die Nähe seiner Eltern, um eine eigene Familie zu gründen. Heute haben sie einen Buben (15) und ein Mädchen (11). „Eine Familie mit zwei Kindern, ein Junge und ein Mädchen, genau das war mein Traum.“

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Heimweh hatte Aliakseyenka nur einmal ganz am Anfang, als alle mit ihren Familien Weihnachten feierten und sie alleine in ihrer Mitarbeiterwohnung saß. „Aber jetzt bin ich hier glücklich.“ Jedes Jahr in den Sommerferien besucht sie ihre Eltern in Gomel. „Es ist wie im Matrix-Film, als würde ich zwischen parallelen Realitäten hin- und herspringen.“ Auch wenn sie in Geretsried ein anderes Leben führe, sei es in Gomel wie früher. „In der Wohnung meiner Eltern hat sich nicht viel verändert, ich habe dieselben Nachbarn und Freunde.“

Ihren Pass aus Belarus hat sie noch immer

Obwohl Ala Aliakseyenka seit über 20 Jahren in Deutschland lebt: Ihren Pass aus Belarus hat sie noch immer. Er macht ihr die beschwerliche Reise zu ihren Eltern einfacher. „Ich müsste sonst jedes Mal ein Visum beantragen.“ Fast 2000 Kilometer sind es in ihre Heimat. Mit dem Flieger darf man aus vielen Ländern, darunter Deutschland, nicht nach Belarus einreisen. Ohnehin wäre das für die ganze Familie sehr teuer. Deswegen fährt die Geretsriederin mit dem Bus oder mit dem Auto – aber mit dem ihres Mannes. „Als Staatsbürgerin müsste ich mein Auto an der Grenze verzollen“, erklärt Aliakseyenka das Prozedere. Bei der Ausreise würde sie das Geld jedoch nicht in Euro zurückbekommen, sondern in Rubel. „Mein Mann muss nur unterschreiben, dass er auch wieder mit dem Auto ausreist.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Weißrussland. Das Land, das an Litauen, Lettland, Russland, die Ukraine und Polen grenzt, ist gut 208 000 Quadratkilometer groß und hat 9,4 Millionen Einwohner. Politisches und wirtschaftliches Zentrum ist die Millionenstadt Minsk.

Das lustigste Missverständnis: In meinem Land ist es sehr populär, in die Sauna zu gehen. Aber es gibt je eine Abteilung für Männer und Frauen. Als ich nach Deutschland gegangen bin, wurde ich vorgewarnt, dass es dort gemischte Saunen gibt. Wer das nicht kennt, macht große Augen.

Der größte Unterschied: In Weißrussland reisen viele mit der Bahn. Die Tickets sind günstig, die Züge haben kaum Verspätung, und viele Städte sind gut zu erreichen, ohne mehrfach umsteigen zu müssen.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: In meinem Land macht man viel aus Kartoffeln. Die weißrussische Hausfrau kennt viele Gerichte damit, aber alle sind herzhaft. Wenn hier Reiberdatschi mit Apfelmus serviert wird, schiebe ich das Apfelmus gleich auf die Seite.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache heißt es „Vitayu“.

Mein Leibgericht ist: Draniki, hier kennt man das als Reiberdatschi. Ich esse sie am liebsten mit Schmand und Röstzwiebeln.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist mein großer Freundeskreis. Man ist offen und pflegt gute Kontakte.

Und an Geretsried: die schöne Natur und den Bergblick.

