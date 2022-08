Anita Weininger will wieder in Frieden einen Kaffee in Kiew trinken

Angekommen: Anita Weininger fühlt sich wohl in Geretsried. Sie wohnt in Gartenberg und arbeitet bei einem Pflegedienst. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Anita Weininger aus der Ukraine.

Geretsried – Sie hat einen deutschen Namen. Aber lange Zeit wusste Anita Weininger gar nicht, dass sie deutsche Vorfahren hat. „Das Thema war bei uns in der Familie tabu“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Zuhause in Lemberg wurde auch kein Deutsch gesprochen. Das lernte sie erst später auf Umwegen.

Oma liest der Enkelin heimlich vor

Trotzdem kam Weininger als Mädchen mit der deutschen Sprache in Berührung. Ihre Oma hatte ein Büchlein, aus dem sie der Enkeltochter heimlich vorlas. „Und diese Gedichte sollte ich ihr vor dem Schlafengehen immer erzählen“, erinnert sich die heute 47-Jährige. Später fand sie heraus, dass es sich bei dem Büchlein um eine Bibel in altdeutscher Schrift handelte und sie Gebete aufsagte. Die Unterdrückung der deutschen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion habe die Großmutter schwer traumatisiert. Aus Angst sei das deutsche Erbe auch Jahrzehnte später noch in der Familie totgeschwiegen worden.

Doch als junge Frau interessierte sich Weininger für die deutsche Sprache und Kultur. „Es gab in Lemberg ein deutsches Jugendzentrum, wo ich mich engagiert habe“, blickt die gelernte Krankenpflegerin zurück. Die Sprache ihrer Ahnen brachte ihr übrigens die Oberin eines deutschen Klosters bei, das in Lemberg eine Außenstelle hatte. „Mit ihr habe ich immer noch Kontakt“, freut sich die quirlige Frau.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Nach Deutschland und damit auch nach Geretsried kam sie vor sieben Jahren. „Ich war früher schon sehr oft in Deutschland“, sagt sie. Gute Bekannte in Berg und Geretsried standen ihr zur Seite und erleichterten ihr den Start in der neuen Heimat. Mit Mitte 40 drückte sie noch einmal die Schulbank und absolvierte eine Ausbildung. Mittlerweile arbeitet die Pflegefachkraft für einen Pflegedienst. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Weininger und lächelt.

Verein leistet in der Ukraine direkt und unbürokratisch Hilfe

Großen Raum in ihrem Leben nimmt die Unterstützung von armen und kranken Menschen in der Ukraine ein. Seit mehr als 20 Jahren sammle sie mit einem Verein Spenden, leiste direkte und unbürokratische Hilfe, erzählt die Wahl-Geretsriederin, die nach eigenen Angaben immer noch über ein großes Netzwerk in ihrem Herkunftsland verfügt. Diese Kontakte will sie aufrechterhalten und weiter nutzen. „Wir überlegen, ob wir hier einen Verein gründen.“

Weininger kommt ihrer Familiengeschichte auf die Spur

Im Laufe der Zeit kam die Lembergerin ihrer Familiengeschichte übrigens auf die Spur. Die Weiningers stammten ursprünglich aus Baden-Württemberg und wanderten 1810 ins Schwarzmeer-Gebiet aus. Die 47-Jährige hat eine deutschstämmige Mutter – die vor ein paar Jahren verstorben ist – und einen ebenfalls deutschstämmigen Vater, der in Russland zur Welt kam. In Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine keine einfache Familienkonstellation. Zu Beginn des Krieges verfolgte sie die Nachrichten auf sämtlichen Kanälen und organisierte Hilfstransporte. Mittlerweile versuche sie, ein bisschen Abstand zu halten. „Aber mein Herz ist in der Ukraine“, sagt sie. Ihr größter Traum: „Frieden in der Ukraine. Und in Ruhe einen Kaffee in Kiew trinken.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in der Ukraine. Die Ukraine hat rund 41,1 Millionen Einwohner auf 603 548 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Kiew.

Das lustigste Missverständnis: Meine Ärztin hat meine beste Freundin für meine Lebenspartnerin gehalten. Gleichgeschlechtliche Beziehungen in der Ukraine sind zwar erlaubt, aber nicht anerkannt. Der größte Unterschied: Die Deutschen sind so hilfsbereit. In der ukrainischen Sprache gibt es dafür kein Wort. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde, ist, dass sie so sportlich sind. Selbst im fortgeschrittenen Alter treiben sie Sport.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache: „Vitaju“ oder „Slava Isusu Chrysty“ (eher auf dem Dorf).

Mein Leibgericht ist: Calamari. Und Garnelen ess’ ich auch gern. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: In meiner Heimatstadt Lemberg wird sehr viel Wert auf Kultur gelegt. Es gibt zahlreiche Festivals, das ist fantastisch. und an Geretsried: Die ehrlichen Beziehungen zu den Leuten.

