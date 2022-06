Aus Tatarstan nach Bayern: Eine Arie am Eibsee war schuld

Von: Doris Schmid

Grüße von der Wolga: Elsa Kodeda hält ein Bild ihrer Heimatstadt Kasan in den Händen. Sie trägt einen Kalfak, die traditionelle Kopfbedeckung der tatarischen Frauen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Elsa Kodeda aus Russland.

Geretsried – 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. Heute: Elsa Kodeda (39) aus der Republik Tatarstan, die zur Russischen Föderation gehört.

Eine Stadt, 106 Nationen: Elsa Kodeda aus Russland lebt in Geretsried

Wie verschlug es die ausgebildete Opernsängerin ausgerechnet nach Geretsried? „Ich habe 2006 Urlaub in Bayern gemacht“, erzählt die dunkelhaarige Frau mit den mandelförmigen Augen. „Es war ein Regentag, und ich war am Eibsee.“ Kodeda liebt die Berge. Mitten im Wald unterhalb der Zugspitze stimmte sie eine Arie aus Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“ an. „Ich dachte, ich bin allein“, erinnert sich die Sopranistin. Doch dem war nicht so. Ein Mann hörte sie und sprach sie an. „Und schon hat es gefunkt“, sagt sie lächelnd.

Nach einem Jahr Fernbeziehung – Kodeda lebte zu dieser Zeit in der Metropole Kasan – zog sie zu ihrem Liebsten nach Bayern und heiratete ihn. Nach Stationen in München, Starnberg und Wolfratshausen kam die Familie nach Geretsried. Gemeinsam mit der 14-jährigen Tochter und dem fünf Jahre alten Sohn leben die Kodedas am Johannisplatz.

„Ich wollte unbedingt singen“

Die zweifache Mutter spricht sehr gut deutsch. Das rührt daher, dass sie vor ihrem Gesangs- ein Deutschstudium absolviert hatte und ein Jahr in Stuttgart als Au Pair lebte – den Eltern zuliebe. „,Kunst hat keine Zukunft‘ haben sie gesagt“, erzählt die Tatarin. „Aber ich wollte unbedingt singen.“ Die zierliche Frau setzte sich durch und verwirklichte ihren Traum. Vor ihrem Umzug nach Deutschland war sie als Sängerin in den Opernhäusern der Republik Mari El und Perm in Russland tätig.

Beide Ausbildungen kommen Kodeda nun zugute. Sie ist als Solistin bei den Opernfestspielen in Isny im Allgäu engagiert und singt bei kirchlichen Anlässen wie Hochzeiten und Taufen. „In diesen Momenten brauchen die Menschen Musik für die Seele“, sagt sie über ihre Auftritte. „Ich singe, wo ich eingeladen werde, mit Gottes Hilfe.“

Elsa Kodeda möchte ihrem Sohn irgendwann die Heimat zeigen

Während der Corona-Pandemie kam die Geretsriederin zum Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit und machte Fortbildungen im Bereich Pädagogik. Sie ist an der offenen Ganztagsschule in der Mittagsbetreuung tätig, gibt Kindern Gesangsunterricht. In den beiden Jugendzentren betreut sie Musikprojekte und -workshops. Die Kinder singen, tanzen, spielen Instrumente und proben für Auftritte wie jüngst beim Kinder- und Jugendtag. Vielleicht nimmt der Gesang bald wieder mehr Raum in Kodedas Leben ein. In Kooperation mit der Musikschule sollen alle ersten Klassen ab dem nächsten Schuljahr eine Singstunde bekommen.

Ihre Arbeit mache ihr Spaß, sagt Kodeda. „Ich bin zufrieden so, wie es ist.“ Am Johannisplatz lebt die Familie gern. „Wir bleiben hier“, ist sie sich sicher. „In Geretsried gibt es ein ganz starkes soziales Engagement.“ Sie schätzt die Nähe zur Natur, den Isarauen und den Bergen. Dort kann sie ihren Akku wieder aufladen.

In ihrer alten Heimat war die Opernsängerin schon seit längerer Zeit nicht mehr. Doch irgendwann einmal will sie auch ihrem kleinen Sohn das Land ihrer Ahnen zeigen.

Doris Schmid

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Russland. Russland hat 144,5 Millionen Einwohner auf 17 Millionen Quadratkilometern Fläche. Es ist der flächenmäßig größte Staat der Welt. Die Hauptstadt ist Moskau.

Das lustigste Missverständnis zwischen uns und den Deutschen:

Dass sie Tatarstan oft mit Kasachstan verwechseln.

Der größte Unterschied:

Die Deutschen sind sehr globalisiert und offen, wir sind mehr auf uns und unsere Familie bezogen.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde:

Ihren Perfektionismus, der aber eine gute Eigenschaft ist.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache

„Isenmesez“.

Mein Leibgericht ist die Süßspeise Tschak Tschak.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze und an Geretsried:

Die fröhliche Kultur, die Feste und Tänze, das finde ich auch hier sehr schön.

