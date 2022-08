Von den Niederlanden nach Bayern: Hans de Caluwé aus Geretsried

Von: Doris Schmid

Zwischen Rotterdam und Den Haag liegt Delft. Dort ist Hans de Caluwé aufgewachsen. Die Bilder hängen im Treppenaufgang seines Reihenhauses. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Hans de Caluwé aus den Niederlanden.

Geretsried – Sein Vater war ein Niederländer, und seine Mutter eine gebürtige Niederbayerin. Sein Nachname stammt aus Nordfrankreich. Hans de Caluwé ist eine richtige europäische Mischung. Seit 1976 lebt der groß gewachsene Mann mit seiner Frau in Geretsried.

Die Mutter wollte nach Amerika auswandern

„Eigentlich wollte meine Mutter Anfang der 1930er- Jahre nach Amerika auswandern“, erzählt der Gartenberger. Sie stammte aus einer niederbayerischen Bauernfamilie mit 18 Kindern – sie war die Jüngste – und folgte einer ihrer älteren Schwestern in die Niederlande. Von dort aus wollte die junge Frau auf ein Schiff Richtung Amerika. „Doch dann lernte sie meinen Vater bei einem Straßenfest zum Geburtstag der Königin kennen. Und sie blieb“, erzählt de Caluwé.

Die Familie mit drei Kindern lebte in Delft – eine Universitätsstadt in der Provinz Südholland zwischen Den Haag und Rotterdam gelegen und bekannt für die handbemalten, blau-weißen Keramiken, das sogenannte Delfter Blau. Obwohl der Geretsrieder eine deutsche Mutter hatte, wurde zu Hause nie Deutsch gesprochen. „Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg sprach man lieber nicht Deutsch“, erklärt der gebürtige Holländer.

Durchgefuttert bei den Onkeln und Tanten

Nach der Schule ging der junge Mann nach Rotterdam, um dort Elektrotechnik zu studieren. In das Heimatland seiner Mutter kam de Caluwé erst während des Studiums, und das eigentlich aus zwei Gründen: In der Schule hatte der Bub zwar Deutsch gelernt. „Aber ich wollte auch gut sprechen können.“ Für ein Kennenlernen seiner Großeltern mütterlicherseits war es allerdings schon zu spät, sie lebten nicht mehr. Der zweite Grund war finanzieller Natur. „Ich verdiente mir in Stuttgart und in München als Werkstudent etwas dazu“, erinnert sich der heute 82-Jährige. „Da wurde man erheblich besser bezahlt als in den Niederlanden.“ Einige seiner Verwandten lebten in der bayerischen Landeshauptstadt. Das kam dem Studenten zugute. „Da hab’ ich mich bei meinen Tanten und Onkeln durchfuttern können“, erzählt de Caluwé schmunzelnd.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Ihm erging es wie seiner Mutter: Eigentlich wollte er nicht so lange in Deutschland leben. Aber der Liebe wegen blieb er. In München lernte er seine spätere Frau kennen, mit der er inzwischen 56 Jahre verheiratet ist.

Aus der Großstadt nach Geretsried

Als junge Familie mit zwei Kindern wollten die de Caluwés Mitte der 1970er Jahre raus aus der Großstadt. In Geretsried entstanden damals im Blumenviertel Reihenhäuser. „Und seitdem wohnen wir hier“, sagt der Ingenieur im Ruhestand. „Schon damals hat man uns gesagt, dass die S-Bahn bald nach Geretsried rollen wird“, erinnert sich der Niederländer. „Und das haben wir geglaubt.“ Neben der Natur und dem Schul- und Freizeitangebot mit ein Grund, warum sich die Familie in der Stadt niederließ. De Caluwé arbeitete viele Jahre bei Siemens – das Unternehmen hat seinen Sitz direkt an der S-Bahn-Trasse. Theoretisch hätte er mit der S7 nach München fahren können. Doch bekanntlich fährt noch immer kein Zug von Geretsried nach München.

Mit den Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, ist de Caluwé nach eigenen Worten zufrieden. „Ich hatte einen guten Job, war viel in der Welt unterwegs. Ich habe alles richtig gemacht.“ Ob er manchmal an das Land denkt, in dem er aufgewachsen ist? „Eher selten.“ Aber alle zwei, drei Jahre zieht es den Pensionär doch an die holländische Küste. Bei Hoek van Holland, eine kleine Hafenstadt westlich von Rotterdam, liebt er es, bei einer steifen Brise den großen Dampfern beim Vorbeituckern Richtung Europort oder Nordsee zuzuschauen. „Wenn ich das gesehen habe und einen Altstadtbummel durch meinen Geburtsort Delft gemacht habe, reicht es mir wieder für ein paar Jahre.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in den Niederlanden. Die Niederlande haben 17,5 Millionen Einwohner auf 41 543 Quadratkilometern Fläche. Holland ist ein Teil der Niederlande. Die Landeshauptstadt ist Amsterdam.

Das lustigste Missverständnis:

Manche Deutsche halten mich aufgrund meines Akzents für einen Schweizer.

Der größte Unterschied:

Die Niederländer sind weniger förmlich als die Deutschen und auch nicht so zielstrebig.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde, ist, dass sie abends selten Kaffee trinken. In den Niederlanden ist das weit verbreitet.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache zurzeit „Hei“.

Mein Leibgericht ist:

Zwiebelrostbraten und Wurstsalat mit Goudakäse, süße Pfannkuchen mit Marmelade mag ich aber auch gern.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist der lockere Umgang miteinander.

und an Geretsried: die Verlässlichkeit der Menschen.

