Zuhause ist, wo die Familie ist: Larisa Sulemenov trägt zwei Länder im Herzen

Ist gerne in der Schule: In Kasachstan war Larisa Sulemenov Lehrerin, an der Isardamm-Grundschule arbeitet sie jetzt als Schulbegleiterin.

Eine Stadt, 106 Nationen

Susanne Weiß

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Larisa Sulemenov aus Kasachstan.

Geretsried – Zwei Dinge sind Larisa Sulemenov sehr wichtig: Lehrerin zu sein und ihre Familie um sich zu haben. Dass sie beides in ihrem Leben nicht miteinander vereinbaren kann, betrübt die 55-Jährige etwas. Aber sie hat für sich einen guten Weg gefunden, sodass sie heute sagen kann: „Ich bin froh, dass ich da bin.“ Als Schulbegleiterin für den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried unterstützt Sulemenov einen Buben an der Isardamm-Grundschule im Unterricht. An der Mittelschule hilft sie in der Mittagsbetreuung. Und „wenn ich nach Hause komme, gehe ich mit meiner Enkelin spazieren“, erzählt sie. Danach mache sie mit ihrem Enkel Hausaufgaben. „Ich freu mich, wenn sie bei mir sind.“

Der Lehrerberuf liegt in der Familie

Sulemenov ist ein Familienmensch. Das tröstet sie darüber hinweg, dass sie in Deutschland nicht als Lehrerin arbeiten kann. In Kasachstan, wo sie geboren und bis zu ihrem 26. Lebensjahr gewohnt hat, hat sie russische Sprache und Literatur an einer weiterführenden Schule unterrichtet. „Mein Lieblingsberuf“, erklärt sie. Und irgendwie liegt es in der Familie. Ihr Onkel, ihre Tante, die Omas und ihr Uropa seien ebenfalls Lehrer geworden.

+ 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Die Kasachen, sagt Sulemenov, haben viel Herz. Das trifft auch auf die 55-Jährige zu. Sie ist eine liebenswerte Frau mit lockigem Kurzhaarschnitt. Sie denke gern an ihr Heimatland zurück. Besonders der meterhohe Schnee im Winter fehle ihr manchmal. Aber damals, nachdem Kasachstan sich von der ehemaligen Sowjetunion unabhängig erklärt hatte, seien es schwere Zeiten gewesen. Viele Menschen seien nach Deutschland gegangen, so auch Sulemenov mit ihrer Familie. Ihr damaliger Mann und ihre beiden Kinder kamen erst an der Nordsee unter. Dann waren sie in Nürnberg und in Hohenpeißenberg. Dass es sie nach Geretsried verschlagen hat, war mehr oder weniger Zufall. „Mein Opa hat zu dem Zeitpunkt ein Jahr lang hier gelebt.“

Ihr Vater hat deutsche Eltern

Deutschland war Sulemenov nicht ganz fremd. Ihr Vater hat deutsche Eltern. Sie waren im Zweiten Weltkrieg aus der heutigen Ukraine ins heutige Kasachstan vertrieben worden. Bei Sulemenov daheim wurde aber hauptsächlich Russisch gesprochen, weil ihre Mutter Russin ist. „Mein Vater hat sie während des Studiums kennengelernt“, erzählt die 55-Jährige. So lernte sie erst in der Schule Deutsch als Zweitsprache. In der neuen Heimat habe sie am Anfang trotzdem nicht alles verstanden. „Aber mit der Zeit habe ich mich immer mehr wohlgefühlt.“

Der Liebe wegen nach Russland und wieder zurück nach Geretsried

Zunächst arbeitete sie in Geretsried in der Fertigung. Ihr drittes Kind, ein Sohn, brachte sie in Deutschland zur Welt. Als er acht Jahre alt war und ihre beiden anderen Kinder erwachsen waren, zog sie der Liebe wegen mit ihm nach Russland. „Ich wollte auch wieder als Lehrerin arbeiten“, erklärt Sulemenov. Das hat sie in Russland gemacht. Aber da ihre beiden anderen Kinder und ihre Eltern in Geretsried geblieben waren, zog es sie schließlich wieder zurück nach Geretsried. Ihr Sohn kam auch mit. „Ich habe meine Verwandten sehr vermisst.“ Ob sie es bereut, Kasachstan damals verlassen zu haben? „Vielleicht ein bisschen“, sagt die 55-Jährige. Aber für ihre Kinder sei es besser gewesen. Sie seien dankbar, dass sie sich ein Leben in Deutschland aufbauen konnten.

Für Sulemenov ist es so: „Ich habe zwei Länder im Herzen. Kasachstan ist meine Heimat, aber auch Deutschland.“

Susanne Weiß

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Kasachstan. Kasachstan hat knapp 19 Millionen Einwohner und ist über 2,7 Millionen Quadratmeter groß. Damit ist Kasachstan der neuntgrößte Staat der Welt. Die Hauptstadt heißt Nur-Sultan.

Das lustigste Missverständnis zwischen uns und den Deutschen: In Kasachstan sind die Menschen wärmer und herzlicher. Aber auch die Deutschen sind freundlich und lächeln immer nett. Der größte Unterschied: Kasachstan ist fünfmal größer als Deutschland, hat aber weniger Einwohner. Deswegen ist dort viel Platz zwischen den Häusern. Anfangs fand ich es in Deutschland deswegen etwas eng.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Ein Teil meiner Verwandten ist deutsch, deswegen gibt es nichts, was ich nicht verstehen kann.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Salem Aleikum“

Mein Leibgericht ist: Beshbarmak, ein Teig mit Lammfleisch und Zwiebeln Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist der schöne Schnee im Winter.

und an Geretsried: Hier ist es ruhig, und alles ist grün. Ich mag den Wald und die Berge.

