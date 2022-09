Yildiray Alkan ist ein Familienmensch durch und durch

Von: Doris Schmid

Teilen

Verheiratet und Vater von zwei Kindern: Yildiray Alkan. Der 54-Jährige lebt gern in Geretsried. Trotzdem steht fast jedes Jahr ein Aufenthalt in der Türkei an. © Hans Lippert

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Yildiray Alkan aus der Türkei.

Geretsried – In seinem Heimatland, der Türkei, ist es im Sommer richtig heiß. Es regnet nicht viel, und die Erde wird schnell trocken. „Dann ist alles gelb“, sagt Yildiray Alkan. „Hier ist es so schön grün“, schwärmt er, während sein Blick auf den gepflegten Rasen vor der Terrasse seiner Doppelhaushälfte fällt.

Yildiray Alkan ist ein Familienmensch durch und durch

Yildiray Alkan stammt aus einem Dorf im Landesinneren der Türkei. Die wirtschaftliche Lage sei schwierig gewesen, blickt der 54-Jährige zurück. Ein Onkel, der bereits im Oberland lebte, erzählte ihm von den Möglichkeiten in Deutschland. So beschloss Alkan 1993, seiner Heimat den Rücken zu kehren – zunächst auf Zeit. Der studierte Agrar-Ingenieur wollte an der Uni in Weihenstephan weiterstudieren, um später in der Türkei wissenschaftlich zu arbeiten. „Ich habe an der LMU einen Deutschkurs gemacht“, erzählt der Vater von zwei Kindern. Das von der Uni geforderte Niveau erreichte er auch. „Aber ich habe die Prüfung nicht bestanden“, gesteht er.

Dann drohte auch noch der Militärdienst in der Türkei, doch Yildiray Alkan bekam ein Jahr Aufschub. Sein Onkel betrieb damals einen Obst- und Gemüseladen am Karl-Lederer-Platz und bot seinem Neffen einen Job an. Yildiray Alkan blieb fünf Jahre. Anschließend fand er bei einer Firma in Eurasburg, die pharmazeutische Extrakte herstellt, eine Anstellung. Dort arbeitet der Geretsrieder bis heute.

Seine Ehefrau kennt er „eigentlich schon immer“

Schon kurz nach seiner Ankunft im Oberland heiratete Yildiray Alkan. Seine Zukünftige kannte er aus der Türkei. „Eigentlich kenne ich sie schon immer“, sagt er schmunzelnd und erklärt die Zusammenhänge: Der junge Mann hatte sich in seine Cousine Ümidye verliebt. Das Mädchen wurde in Deutschland geboren, lebte im Oberland und besuchte regelmäßig Verwandte in der Türkei. Vom vierten bis zum zwölften Lebensjahr war Ümidye sogar komplett im Herkunftsland ihrer Eltern. Sie wuchs bei Oma und Opa auf, „damit Mama arbeiten konnte“, erzählt die heute 46-Jährige.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben © PMS-Grafik

Als die junge Frau in Deutschland die Schule beendet hatte, machte die Mutter ihr den Vorschlag, das Schneiderhandwerk zu erlernen – und Ümidye trat die Lehre an. „Ich bin ihr sehr dankbar dafür“, sagt die Geretsriederin, die 2002 im Ortsteil Stein ihre eigene Änderungsschneiderei eröffnete und „happy“ mit ihrer Berufswahl ist. Nach einem kurzen Gastspiel am Karl-Lederer-Platz bezog die Geschäftsfrau mit ihrem Salon Räumlichkeiten an der Egerlandstraße. Dort ist „Ümis Änderungsschneiderei“ seit mittlerweile sieben Jahren ansässig.

Manchmal springt er in der Schneiderei seiner Frau ein

Manchmal sieht man Yildiray Alkan durch die Schneiderei huschen. Hin und wieder bedient der sympathische und zurückhaltende Mann mit dem Schnauzbart die Kunden seiner Frau. Wenn es notwendig ist, trennt er auch schon mal eine Naht auf. Aber an die Nähmaschine setzt er sich nicht. „Das überlasse ich meiner Frau“, sagt er und lächelt. Dafür überlasse sie ihm das Einkaufen, ergänzt die zweifache Mutter. „Ich koche, und er räumt die Küche auf und saugt“, plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Für gemeinsame Freizeit bleibt den Alkans nur der Sonntag. „Da gibt’s ein Familienfrühstück, und wenn das Wetter schön ist, gehen wir im Wald spazieren“, sagt Yildiray Alkan. In die Alpen zieht es ihn weniger. „Ich bin kein Berg-Mensch.“ Mit seinem Leben ist der Geretsrieder zufrieden. Er kann sich vorstellen, später einmal, wenn er im Ruhestand ist, die Winter in Geretsried zu verbringen und die Sommer in der Türkei. Dort haben sich die Alkans ein Haus gebaut. Es liegt etwa in der Mitte der Strecke zwischen ihren beiden Heimatdörfern.

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in der Türkei. Das Land schlägt eine Brücke von Europa nach Asien und hat rund 84,7 Millionen Einwohner auf 783 562 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Ankara.

Das lustigste Missverständnis:

Da fällt mir gar keins ein.

Der größte Unterschied:

In der Türkei merkt man gleich, wenn jemand fremd ist. Das ist in Geretsried nicht so. Hier sind alle Ausländer oder haben ihre Wurzeln irgendwo anders.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Da gibt es eigentlich nichts. Ich habe mich gut angepasst.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Merhaba“.

Mein Leibgericht:

Ein echtes Wiener Schnitzel und Entenbraten. Brezen mag ich auch gern.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Die Türkei ist mein Geburtsland. Das werde ich immer in meinem Herzen tragen.

Und an Geretsried: die Größe der Stadt. Ich stamme aus einem Dorf mit 1000 Einwohnern.

Auch interessant: Anita Weininger will wieder in Frieden einen Kaffee in Kiew trinken

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.